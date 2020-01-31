 Brexit для Великої Британії - це не кінець, а початок, - Джонсон

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила британська телерадіокорпорація ВВС.

"Найголовніше, що слід сказати сьогодні: це не кінець, а початок. Це момент, коли почнеться світанок, коли підніметься завіса, і почнеться нова дія, це момент істинного національного оновлення і зміни", - наводить Бі-бі-сі витяги з промови Джонсона, записаної на Даунінг-стріт.

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Велика Британія припинить бути членом ЄС відразу після 23:00 31 січня за лондонським часом.