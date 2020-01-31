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 Політика України
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Все про:Зеленський (4309) Крим (7150) окупація (2155) США (6019) анексія (45) Помпео (203)

 США ніколи не визнають законною окупацію Криму Росією, - Помпео

Сполучені Штати Америки ніколи не визнають окупацію Криму Росією і підтримують зусилля України щодо приєднання до НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив Державний секретар США Майк Помпео на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Ми з Президентом (Зеленським) обговорили питання відносин України і Росії. Сполучені Штати віддані ідеї захисту суверенітету і територіальної цілісності України. Ми продовжуємо підтримувати Україну у приєднанні до НАТО і наближенні до Євросоюзу", - сказав Помпео.

У цьому контексті він нагадав, що у листопаді 2018 року було відновлено роботу комісії з питань стратегічного партнерства США-Україна, а в липні минулого року Сполучені Штати ухвалили Кримську декларацію, де чітко вказано, що Крим – це частина України.

"США ніколи не визнають незаконної анексії Криму Росією", - запевнив Помпео.

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Він також акцентував, що у березні минулого року США скоординували з Канадою і європейськими партнерами санкції після нападу Росії на українські судна у Керченській протоці, в грудні розширили санкції щодо "Північного потоку-2.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173030
 
 
 Топ коментарі
 
Для страны гарантировавшей территориальную целостность в замен отказа от ЯО - этого недостаточно.
Болтовня и слишком слабое давление на Мордор.
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В рамках Будапештского формата могли б ещё бесплатно выпустить 1000 глобусов,где Крым принадлежит Украине.Если накладно,то там ещё есть Великобритания,Франция,Китай.
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Это серьезное заявление от США. Это сигнал для рахи. В котором у нее нет будущего с Крымом.
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В рамках Будапештского формата могли б ещё бесплатно выпустить 1000 глобусов,где Крым принадлежит Украине.Если накладно,то там ещё есть Великобритания,Франция,Китай.
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Та все рівно Апачі не продадуть.Будуть пресувати мокшів суворими попередженнями.
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Без наличия ОМП любая армия неполноценная.Это какие то отдельные виды и рода войск но не армия.Она не сможет выполнить свою функцию -защитить суверинитет.Она даже просто ограничена противником в своих действиях одной лишь угрозой применения ОМП...Мы разоружились под обязательства этих г.ндонов(что левых что правых)И что,одно ***** забрало земли,другие козлы ему дули показывают.А Крым наш только ротом.
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Это серьезное заявление от США. Это сигнал для рахи. В котором у нее нет будущего с Крымом.
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А незаконною визнають? Як факт? Хоча про що це я. Тут в Україні навіть дехто не може конкретно відповісти, чий Крим, вигадуючи поняття "фактично" і "законно".
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Причём тут US , если ее признает сама Украина с таким президентом как Моника Зеленски
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А что дают такие заявления? Авторитет США сильно пошатнулся из-за их отношения к захвату засрашкой украинского Крыма.
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Можешь обьяснить это аргументировано ?
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Добра,Али.Даже пустые санкции,что вчера лаптям ввинтили по Крыму-это чисто юрид.напоминание ,что Крым-Украина.И лаптям булки расслаблять не стоит.Давно и этого не было.А про Будапешьский напомнить надо было Зеле Трампу при встрече напомнить,когда он его к куйлО разбираться посылал,а не обиженку строить.Случайный человек.
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Для страны гарантировавшей территориальную целостность в замен отказа от ЯО - этого недостаточно.
Болтовня и слишком слабое давление на Мордор.
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Если бы не лохи , то Украина бы получила не только Крым обратно , но и украинский Кубань
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China.com (Китай): нас запугивают! Если начнется война, будет ли Россия разгромлена за три часа

https://inosmi.ru/inoblog/20200128/246705669.html
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...анаконда взяла уже в обьятья петуха залесского и сжимать будет по тихому пока говно из него не полезет США ніколи не визнають законною окупацію Криму Росією, - Помпео - Цензор.НЕТ 6598 ......она так работает, дело времени...
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так, США, лідер цивілізованного світу, Гарант територіальної цілісності України, це все бла, бла... Ну не признавайте, скаже вам азіопська паРаша... Далі що?

В нормандском форматі участь ви не берете, там кремлівські повії та консерви сидять, в тому числі і шмаркля. Які, конкретно, ваші дії, як Гаранта, по азіопський паРаші, а не бла, бла? Де блокування активів кацапо-ординських олігархів та посіпак пуйла? Все ж заглохло...
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