 У Великій Британії зафіксували два випадки зараження коронавірусом, а в Італії через вірус вводять режим надзвичайного стану

Про це повідомляє ВВС, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що хворі - члени однієї сім'ї. Інших подробиць не повідомляється.
Тим часом, уряд Італії в п'ятницю у зв'язку з загрозою коронавірусу ухвалив рішення ввести режим надзвичайного стану, пише Інтерфакс-Україна. Режим НС, що наділяє регіональну владу в Італії розширеними повноваженнями, має тривати шість місяців.
Раніше прем'єр Італії Джузеппе Конте оголосив про припинення авіасполучення з Китаєм - після виявлення в країні перших двох випадків зараження коронавірусом, який прийшов з КНР. Йдеться про двох китайських туристів: вони відчули себе зле в Римі і були госпіталізовані.
Новий вірус виявлено у 21 країнах.
але з наступними 2-ма рейсами(2 і 4)-на 99,9 відсотків.
заразитись можуть навіть по дорозі з готелю в аеропорт..
-SARS (начало вспышки: 2002 год) - тяжелый острый респираторный синдром. 8 тысяч случаев, 800 смертей.
-Птичий грипп (начало вспышки: 2003 год) - 861 случай, 455 смертей.
-MERS (начало вспышки: 2012 год) - ближневосточный респираторный синдром, 2250 случаев, 850 смертей.
-Эбола (начало вспышки: 2014 год) - 26 593 случая, 11 005 смертей.
-2019-nCoV (начало вспышки: 2019 год) - 7921 случай, 170 смертей.
смертність до 14
r0-до 3-х.
щось між ****** і САРС..
АЛЕ САРС НЕ БУВ ШТУЧНО СТВОРЕНИМ..(
Ещё никогда китайцы не перекрывали города и не перекрывали дороги из них
И тем более не прекращали автоперевозки.
Все нормальные страны знают как и Китайцы, что в тысячи раз занижены оф данные.
Это же коммунистическая страна!
О каких 2.3% летальности идёт речь?
Гурьянов Сергей @Segozavr
- Россия приостанавливает выдачу рабочих виз гражданам Китая.
- Россия начинает эвакуацию своих граждан из Китая, все они после возвращения будут помещены под карантин в течении 14 дней.
https://enovosty.com/news_abroad/full/3101-poyavilis-foto-so-stancii-metro-v-guanchzhou-lyudi-s-plastikovymi-butylkami-na-golove-foto
по-любому хотят выборы сорвать своим ЧП! (с) типичный зелибоба