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Все про:Велика Британія (1114) вірус (138) Італія (341)

 У Великій Британії зафіксували два випадки зараження коронавірусом, а в Італії через вірус вводять режим надзвичайного стану

Міністерство охорони здоров'я Великої Британії зафіксувало два випадки зараження новим типом коронавірусу 2019 nCoV.

Про це повідомляє ВВС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що хворі - члени однієї сім'ї. Інших подробиць не повідомляється.

Тим часом, уряд Італії в п'ятницю у зв'язку з загрозою коронавірусу ухвалив рішення ввести режим надзвичайного стану, пише Інтерфакс-Україна. Режим НС, що наділяє регіональну владу в Італії розширеними повноваженнями, має тривати шість місяців.

Також дивіться: Німеччина підтверджує 5-й випадок коронавірусу. ІНФОГРАФІКА

Раніше прем'єр Італії Джузеппе Конте оголосив про припинення авіасполучення з Китаєм - після виявлення в країні перших двох випадків зараження коронавірусом, який прийшов з КНР. Йдеться про двох китайських туристів: вони відчули себе зле в Римі і були госпіталізовані.

Новий вірус виявлено у 21 країнах.

У Великій Британії зафіксували два випадки зараження коронавірусом, а в Італії через вірус вводять режим надзвичайного стану 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173029
 
 
 Топ коментарі
 
думаю есть уже и в Украине, просто не достаточно квалификации в провинции для идентификации.
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Да мы впереди планеты всей. У нас даже Оселкоронавирус Оманский есть!
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А смысл? Вирус в Германии, Британии, Италии, это фигня на постном масле. Знай, что на днях коронавирус обнаружили В ИНДИИ. И вот это - ******. Стоит им побежать, вирус будет ВЕЗДЕ, в Антарктиде и в Арктике, на дне океана и в космосе. Абсолютно везде.
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думаю есть уже и в Украине, просто не достаточно квалификации в провинции для идентификации.
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Да мы впереди планеты всей. У нас даже Оселкоронавирус Оманский есть!
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Через недельку будут больные и у нас.Сегодня второй самолет инфицированных привезли и в народ выпустили.
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скоріше всього ні...
але з наступними 2-ма рейсами(2 і 4)-на 99,9 відсотків.
заразитись можуть навіть по дорозі з готелю в аеропорт..
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Эбола, птичий грипп или китайский коронавирус: что опаснее?
-SARS (начало вспышки: 2002 год) - тяжелый острый респираторный синдром. 8 тысяч случаев, 800 смертей.
-Птичий грипп (начало вспышки: 2003 год) - 861 случай, 455 смертей.
-MERS (начало вспышки: 2012 год) - ближневосточный респираторный синдром, 2250 случаев, 850 смертей.
-Эбола (начало вспышки: 2014 год) - 26 593 случая, 11 005 смертей.
-2019-nCoV (начало вспышки: 2019 год) - 7921 случай, 170 смертей.В Великобритании зафиксировали два случая заражения коронавирусом, а в Италии из-за вируса вводят режим чрезвычайного положения - Цензор.НЕТ 8101
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у мене інші дані.
смертність до 14
r0-до 3-х.
щось між ****** і САРС..

АЛЕ САРС НЕ БУВ ШТУЧНО СТВОРЕНИМ..(
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Не будь наивен.
Ещё никогда китайцы не перекрывали города и не перекрывали дороги из них

И тем более не прекращали автоперевозки.
Все нормальные страны знают как и Китайцы, что в тысячи раз занижены оф данные.
Это же коммунистическая страна!
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213 померло, 130 выздоровело. Остальные ещё "в процессе"
О каких 2.3% летальности идёт речь?
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Не верю, что в России граничащем с Китаем нет! Да и у нас нет тестов!
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В России первые 2 подтвержденных случая заражения вирусом 2019-nCoV. Оба - граждане Китая. (с)
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Гурьянов Сергей @Segozavr
- Россия приостанавливает выдачу рабочих виз гражданам Китая.

- Россия начинает эвакуацию своих граждан из Китая, все они после возвращения будут помещены под карантин в течении 14 дней.

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Жители Китая готовы делать все что угодно, чтобы уберечь себя и близких от распространения вируса.У Великій Британії зафіксували два випадки зараження коронавірусом, а в Італії через вірус вводять режим надзвичайного стану - Цензор.НЕТ 7818У Великій Британії зафіксували два випадки зараження коронавірусом, а в Італії через вірус вводять режим надзвичайного стану - Цензор.НЕТ 3511
https://enovosty.com/news_abroad/full/3101-poyavilis-foto-so-stancii-metro-v-guanchzhou-lyudi-s-plastikovymi-butylkami-na-golove-foto
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а в Италии из-за вируса вводят режим чрезвычайного положения

по-любому хотят выборы сорвать своим ЧП! (с) типичный зелибоба
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