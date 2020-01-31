 Зеленський назвав санкції США дієвими та ефективними

Про це глава держави заявив під час пресконференції з держсекретарем США Майком Помпео, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я подякував за ефективну і дієву санкційну політику США. Вона допомагає нам протистояти наявним викликам, зокрема в енергетичній безпеці і питаннях "Північного потоку-2", - сказав Зеленський.

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