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 Політика України
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Все про:Зеленський (4309) санкції (2476) США (6019) Помпео (203)

 Зеленський назвав санкції США дієвими та ефективними

Президент Володимир Зеленський назвав санкційну політику Сполучених Штатів дієвою та ефективною.

Про це глава держави заявив під час пресконференції з держсекретарем США Майком Помпео, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я подякував за ефективну і дієву санкційну політику США. Вона допомагає нам протистояти наявним викликам, зокрема в енергетичній безпеці і питаннях "Північного потоку-2", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - Помпео: "Ми запрошуємо американських бізнесменів інвестувати в українську інфраструктуру. У нас великі плани щодо доріг"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173028
 
 
 Топ коментарі
 
Нібито він має якесь відношення до цих санкцій... Зеленский назвал санкции США действенными и эффективными - Цензор.НЕТ 8783
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кумедне фото - солідний дядько і якийсь недорозвинутий недомірок Зеленский назвал санкции США действенными и эффективными - Цензор.НЕТ 1956
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Треба ж було щось говорити - не мовчати ж. І так "здрасті" забув сказати.
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Нібито він має якесь відношення до цих санкцій... Зеленский назвал санкции США действенными и эффективными - Цензор.НЕТ 8783
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кумедне фото - солідний дядько і якийсь недорозвинутий недомірок
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Пару дней назад цензор писал, что в Киеве накрыли ботоферму. Так реально, петярастов поубавилось, но лахтоольгинские ********** из паРаши увы никуда не делись.
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Петя расты пишут и по русски и украинскою, а **********, последние пол года, пишут только по украински и кратко, т.к. им тяжело формировать длинные предложения. Так, что обтекай **********на.
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тобто, тепер українці - це **********? кацап, в тебе повна ахінея голоного мозку Зеленський назвав санкції США дієвими та ефективними - Цензор.НЕТ 3505 звернись до сантехніка, можливо прочистить твою макітру від лайна
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Українці двомовні на відміну від паРашинців, але на ботофермах вас примушують писати українською, типу так ви краще маскуєтесь під українців. Я зрозуміло написав? Чи увесь ваш розум в методичках?
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кацапа, та не напружуйся ти так з гугл перекладами - можеш писати на своїй рідній.... українці двомовні, то я зрозумію
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Треба ж було щось говорити - не мовчати ж. І так "здрасті" забув сказати.
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Зеленский назвал санкции США действенными и эффективными - Цензор.НЕТ 3162Российскому певцу Сюткину запретили въезд в Украину.
Он высказывался о «целесобразности оккупации Крыма».



Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину, который поддерживал аннексию Крыма, сообщает "Украинская правда".
СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ.
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Соя, вы бы хоть что умное писали!
Поблагодарил ведь по делу - санкции против СП2 позволили заключить Украине выгодный газовый контракт и принудили РФ выплатить деньги по арбитражу.
Ну нельзя же быть такими дебилами...
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То ,что Зеленский ладит с США,многое ему прощается. От США худа не будет. И они плохому не научат. - Это главное,к чему должна стремиться Украина.
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На фотке клоун что то смешное видать сказал
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Санкційна політика США стосовного кого? Зєлєнскій знає про існування таких слів, як россія, путтін...?
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Помпео купить для зелі хатинку в Ростові, за заслуги перед Трампом.
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