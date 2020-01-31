 Зеленський назвав санкції США дієвими та ефективними

Про це глава держави заявив під час пресконференції з держсекретарем США Майком Помпео, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Я подякував за ефективну і дієву санкційну політику США. Вона допомагає нам протистояти наявним викликам, зокрема в енергетичній безпеці і питаннях "Північного потоку-2", - сказав Зеленський.
Зуб даю, вєк волі не відать!
Он высказывался о «целесобразности оккупации Крыма».
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину, который поддерживал аннексию Крыма, сообщает "Украинская правда".
СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ.
Поблагодарил ведь по делу - санкции против СП2 позволили заключить Украине выгодный газовый контракт и принудили РФ выплатить деньги по арбитражу.
Ну нельзя же быть такими дебилами...