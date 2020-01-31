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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (4309) інвестиції (279) Помпео (203)

 Зеленський - Помпео: "Ми запрошуємо американських бізнесменів інвестувати в українську інфраструктуру. У нас великі плани щодо доріг"

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Державним секретарем США Майком Помпео.

"Хочу подякувати Сполученим Штатам Америки, адміністрації Президента Трампа, вам особисто і в цілому народу США за постійну підтримку України – нашого суверенітету та територіальної цілісності. Для нас це дуже важливо", – сказав Глава держави, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Зеленський подякував США за допомогу Україні в розслідуванні катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" в Ісламській Республіці Іран.

Глава держави наголосив, що Україна зацікавлена в активній співпраці зі США у різних напрямах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Очікуємо участі американських компаній у конкурсах на розробку ділянок Чорноморського шельфу

Володимир Зеленський і Майк Помпео обговорили розбудову Донбасу та розвиток інфраструктури в Україні.

"У нас великі плани щодо доріг. Наш перший крок – 25 тисяч кілометрів доріг. Ми запрошуємо американських бізнесменів інвестувати в українську інфраструктуру", – зазначив Президент.

Також сторони обговорили перебіг реформ в Україні та торговельні відносини двох країн.

Держсекретар США висловив підтримку співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173027
 
 
 Топ коментарі
 
У зели есть отличное качество : злить и веселить .
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А для чого США буде це робити?
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Сказал Зе стоя на руинах законодательной судебной и правовой системы идите к нам мы Вам няней Вы нам деньги няней оставьте себе о деньгах забудьте вообще
Честно он как попугай инвестиции инвестиции он хоть слово это понимает правильно или только текст
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Хотя бы потому что выгораживать Донольда надо именно Зеленскому сейчас
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Зеля сейчас на очень большом крючке у американцев. Он и так не знает как пропетлять.
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Я теж думаю, що у Шттатаз дороги прекрасні.
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есть штаты где качество дорог ужасное
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Звичайно ж є. Але виняток лише підкреслює тенденцію.
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У зели есть отличное качество : злить и веселить .
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А что еще остается лицидею из задрипаного шапито?
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Какой дурак поведет инвестиции в такую страну:

Зеленський - Помпео: "Ми запрошуємо американських бізнесменів інвестувати в українську інфраструктуру. У нас великі плани щодо доріг" - Цензор.НЕТ 500
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На дорогу на зустрич с Помпео...принял ДОРОГУ))))
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Но помните, что то же самое уже обещали вашему лучшему "другу" Китаю. Зеленский - Помпео: "Мы приглашаем американских бизнесменов инвестировать в украинскую инфраструктуру. У нас большие планы в отношении дорог" - Цензор.НЕТ 3734

Поездка Помпео в Украину - начало предвыборной компании Трампа после скандала с Украиной и ничего более. На этом месте вполне могла бы быть ваша реклама. Зеленский - Помпео: "Мы приглашаем американских бизнесменов инвестировать в украинскую инфраструктуру. У нас большие планы в отношении дорог" - Цензор.НЕТ 1970
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Тут трохи більше ніж початок передвиборчої кампанії. З Києва Помпео летить в Білорусь, далі Казахстан і Узбекистан. Думаю тут геополітика.
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ЗЕ....???
у тебя в голове только ДОРОГИ ИЗ КОКСА!))))
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Он Ахметов інвестує в США, чомусь все навпаки, ніж каже Помпео.
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кто будет инвестировать в нищее население/? Кто будет покупать это всё? Кефирные пенсы?
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А воно не хоче спонукати вкладатися в дороги свого господаря.
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После продажы земли да...)))
Налог на перемещение крепосных таки будет!)))
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Уже слышно как двигатели самолётов запустили, инвесторы вылетают
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А нянь-то ще нема, тіко кабінет для них знайшли в колишній цирюльні
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Сказал Зе стоя на руинах законодательной судебной и правовой системы идите к нам мы Вам няней Вы нам деньги няней оставьте себе о деньгах забудьте вообще
Честно он как попугай инвестиции инвестиции он хоть слово это понимает правильно или только текст
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Зеля, дивися щоб з американцями не вийшло так як з німцями. Поясни своєму прем'єру, що підписання меморандуму про наміри (з Deutsche Bahn) - це поки що хєйня на постному маслі, яка не має ніякої юридичної сили.
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Оно вроде как бы и ничего, но как то унизительно для коллектива.
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Есть хоть 1 дело где Команда Зе не обосралась?
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tZE inform

@tZEinform

·4 мин
СМИ загадочно намекают на скорую отставку Богдана и потерю им влияния на Зеленского. Люди всегда путали местоположение с влиянием.На самом деле отход Богдана от дел ОПУ и переход в не публичную сферу - это решение Богдана. В новом проекте Зеленского "Дороги" Богдану отводитсяважнейшее место - поиск сговорчивых и понимающих инвесторов для теневых схем отката. Зеленский для этого избрал азербайджанские компании и именно Богдан возглавил прямую работу с ними. (...)
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Какой смысл инвестировать в дорги, которые никуда не ведут. Дальше же только пустоши и одичалые
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И инвестиционная Няня уже заждалась...
Зеленський - Помпео: "Ми запрошуємо американських бізнесменів інвестувати в українську інфраструктуру. У нас великі плани щодо доріг" - Цензор.НЕТ 5317
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Volodymyr Omelyan
Відбулася зустріч Держсекретаря США Майка Помпео з Президентом України Володимиром Зеленським.
Можна дискутувати щодо щирості, але публічні заяви американської сторони чіткі:
1. Україна - це форпост західної цивілізації перед східними диктатурами
2. США підтримують вступ України в НАТО.
3. Росія - окупант і поки не відновлена територіальна цілісність України, включно з Кримом, - тиск на Москву посилюватиметься.
Кремль не має права втручатися у внутрішні справи України.
4. Військова допомога США Україні, як і інвестиції - будуть зростати.
5. Важливість Томосу і помісної церкви як фактору незалежності України.
Такий собі американський варіант «Армія.Віра.Мова».
І так би хотілося, щоб Президент України запропонував ще міцніший формат українсько-американського партнерства.
Що ж ми бачимо у заяві Зеленського?
Пустка!
Невиразне бурмотіння про війну на Донбасі і деокупацію Криму (традиційно без жодних згадувань імені агресора), заклинання про американські інвестиції в локомотиви і дороги (цікаво, якби ми не підписали раніше контракт з GE і не створили Дорожній Фонд - про що би зараз розповідав Зеленський), прохання зняти обмеження на постачання українського металу одного олігарха в США.
Це все!
Краще би ще раз тоді прочитав власну заяву, нещодавно виголошену в Варшаві.
Де заявка на вступ в НАТО?
Де реформи?
Польща заради статусу форпосту Заходу будує «форт Трампа» і зі шкіри лізе. А тут нам самим по праву крові пропонують - нуль реакції найвидатнішого лідера **********.
Гомеричний регіт запанував, коли пан Зеленський відповів журналістові, що їздить до інших держав не з туристичною метою, а виключно заради державних справ.
Ну, по перше, дату візиту в США досі не погоджено.
По друге: а які державні справи обговорювалися в Омані?
І з ким?
Я вже навіть не буду нагадувати про Ніагарський водограй і Ейфелеву башту...
Дякую, що коли цитували видатного діяча, який народився 30 січня - то назвали прізвище Рузвельта.
Бо назвали би мене - я би такої ганьби не пережив...
П.С. Кажуть, що під час тет-а-тет лідер отримав щось між «крижаним душем» і «чорною міткою». Але це не точно.
Час блазнів завершується. Ось це - точно!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157329093283439&set=a.10150803266088439&type=3&theater
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