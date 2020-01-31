 Зеленський - Помпео: "Ми запрошуємо американських бізнесменів інвестувати в українську інфраструктуру. У нас великі плани щодо доріг"

"Хочу подякувати Сполученим Штатам Америки, адміністрації Президента Трампа, вам особисто і в цілому народу США за постійну підтримку України – нашого суверенітету та територіальної цілісності. Для нас це дуже важливо", – сказав Глава держави, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Зеленський подякував США за допомогу Україні в розслідуванні катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" в Ісламській Республіці Іран.
Глава держави наголосив, що Україна зацікавлена в активній співпраці зі США у різних напрямах.
Володимир Зеленський і Майк Помпео обговорили розбудову Донбасу та розвиток інфраструктури в Україні.
"У нас великі плани щодо доріг. Наш перший крок – 25 тисяч кілометрів доріг. Ми запрошуємо американських бізнесменів інвестувати в українську інфраструктуру", – зазначив Президент.
Також сторони обговорили перебіг реформ в Україні та торговельні відносини двох країн.
Держсекретар США висловив підтримку співпраці України з Міжнародним валютним фондом.
Поездка Помпео в Украину - начало предвыборной компании Трампа после скандала с Украиной и ничего более. На этом месте вполне могла бы быть ваша реклама.
у тебя в голове только ДОРОГИ ИЗ КОКСА!))))
Налог на перемещение крепосных таки будет!)))
Честно он как попугай инвестиции инвестиции он хоть слово это понимает правильно или только текст
tZE inform
@tZEinform
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СМИ загадочно намекают на скорую отставку Богдана и потерю им влияния на Зеленского. Люди всегда путали местоположение с влиянием.На самом деле отход Богдана от дел ОПУ и переход в не публичную сферу - это решение Богдана. В новом проекте Зеленского "Дороги" Богдану отводитсяважнейшее место - поиск сговорчивых и понимающих инвесторов для теневых схем отката. Зеленский для этого избрал азербайджанские компании и именно Богдан возглавил прямую работу с ними. (...)
Відбулася зустріч Держсекретаря США Майка Помпео з Президентом України Володимиром Зеленським.
Можна дискутувати щодо щирості, але публічні заяви американської сторони чіткі:
1. Україна - це форпост західної цивілізації перед східними диктатурами
2. США підтримують вступ України в НАТО.
3. Росія - окупант і поки не відновлена територіальна цілісність України, включно з Кримом, - тиск на Москву посилюватиметься.
Кремль не має права втручатися у внутрішні справи України.
4. Військова допомога США Україні, як і інвестиції - будуть зростати.
5. Важливість Томосу і помісної церкви як фактору незалежності України.
Такий собі американський варіант «Армія.Віра.Мова».
І так би хотілося, щоб Президент України запропонував ще міцніший формат українсько-американського партнерства.
Що ж ми бачимо у заяві Зеленського?
Пустка!
Невиразне бурмотіння про війну на Донбасі і деокупацію Криму (традиційно без жодних згадувань імені агресора), заклинання про американські інвестиції в локомотиви і дороги (цікаво, якби ми не підписали раніше контракт з GE і не створили Дорожній Фонд - про що би зараз розповідав Зеленський), прохання зняти обмеження на постачання українського металу одного олігарха в США.
Це все!
Краще би ще раз тоді прочитав власну заяву, нещодавно виголошену в Варшаві.
Де заявка на вступ в НАТО?
Де реформи?
Польща заради статусу форпосту Заходу будує «форт Трампа» і зі шкіри лізе. А тут нам самим по праву крові пропонують - нуль реакції найвидатнішого лідера **********.
Гомеричний регіт запанував, коли пан Зеленський відповів журналістові, що їздить до інших держав не з туристичною метою, а виключно заради державних справ.
Ну, по перше, дату візиту в США досі не погоджено.
По друге: а які державні справи обговорювалися в Омані?
І з ким?
Я вже навіть не буду нагадувати про Ніагарський водограй і Ейфелеву башту...
Дякую, що коли цитували видатного діяча, який народився 30 січня - то назвали прізвище Рузвельта.
Бо назвали би мене - я би такої ганьби не пережив...
П.С. Кажуть, що під час тет-а-тет лідер отримав щось між «крижаним душем» і «чорною міткою». Але це не точно.
Час блазнів завершується. Ось це - точно!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157329093283439&set=a.10150803266088439&type=3&theater