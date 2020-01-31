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 У січні на Донбасі знищено 27 терористів, ще 56 – поранено і травмовано, - розвідка

У випадку загрози життю і здоров'ю, захоплення територій, прориву ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об'єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

За даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ протягом січня 2020 року склали:

  • безповоротними – 27 осіб;
  • пораненими та травмованими – 56 осіб;
  • озброєння та військової техніки – 5 одиниць (2 автомобіля "Урал", 2 БПЛА та один міномет)

"Об'єднані сили продовжують виконувати бойові завдання по відображенню і стримування збройної агресії Російської Федерації", - сказано в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Братки ліквідували": "заступник командира полку спецпризначення МВС ДНР" Олексій Кривуля отримав кулю в спину в окупованому Донецьку (оновлено)

У січні на Донбасі знищено 27 терористів, ще 56 – поранено і травмовано, - розвідка 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173026
 
 
 Топ коментарі
 
Искренне желаю крепкого здоровья всем погибшим за ОбоСросию!)))
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А их семьям...ну это...
ДЕРЖИТЕСЬ ТАМ!
И ХОРОШЕГО ВАМ НАСТРОЕНИЯ...
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Бойцам ВСУ - благодарность Украинского народа. Зашквареным рашистам - жирных и соковитых опарышей! В январе на Донбассе уничтожены 27 террористов, еще 56 - ранены и травмированы, - разведка - Цензор.НЕТ 6102
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Искренне желаю крепкого здоровья всем погибшим за ОбоСросию!)))
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А их семьям...ну это...
ДЕРЖИТЕСЬ ТАМ!
И ХОРОШЕГО ВАМ НАСТРОЕНИЯ...
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Раніше нібито були втрати -один наш за 5 колаборастів, тепер зєльоная пішла статистика -один наш за 3 мокшанців.
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Блін, отримають хлопці на горіхи. 😔 Це ж виходить, порушили накази командування про заборону стріляти. Чи може накази вже відмінили, а я про це не знаю?
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Та во всех 27 случаях откида копыт...был САМОСТРЕЛ!)))
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Слава Богу! Так хоч нашим хлопцям прочуханки не буде. 😏
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так ето же масовойє убійство мірних граждан - на той сторона вєдь армії нєт
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Ну, там доя когось "наші люді", для когось "апалчєнци", лише для хлопців, які в окопах- вороги, які несуть смерть.
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бо наших все стараюця на небойові списати, а травмованих ващє не учітивают. Раяний - це коли ногу відірвало
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Ну, насправді в основному молодші командири на свій страх і ризик БЕЗ Команди бемуть на себе відповідальність і таки відстрілюються. За що інколи отримують наганяї. Хоча це так, для проіорми. Всі, хто там, розуміють, що це війна. Вб'єш або ти, або тебе. Тому втрати в орків є. І тут справжні під верджені факти. Тому велика дяка бойовим командира, які не забувають, де вони і що повинні робити для збереження життя підлеглих і нанесення втрат ворогові.
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Бойцам ВСУ - благодарность Украинского народа. Зашквареным рашистам - жирных и соковитых опарышей! В январе на Донбассе уничтожены 27 террористов, еще 56 - ранены и травмированы, - разведка - Цензор.НЕТ 6102
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Фото відео підтвердження, чи просто взяти та повірити?
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Просто взять и подписать контракт В январе на Донбассе уничтожены 27 террористов, еще 56 - ранены и травмированы, - разведка - Цензор.НЕТ 1570
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За такие потери ***** и наградить может, ему такие потери тьфу.
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***
Люба, пробач, не подзвонив учора,
Ти не хвилюйся - зарядка підсіла знов.
Як там у вас? Мама і далі хвора?
В нас перемир'я, і трохи тихіш немов…

Тут терикони. Я скучив за нашим краєм.
Залпи розпорюють тишу, немов ножі.
Йдемо по воду - неначе в рулетку граєм.
Снайпер пострілює - ми ж бо для них чужі.

Бульбу копали уже на межі за садом?
Добре вродило чи так як минулий раз?
Тут час від часу нас накриває "градом",
Але стояти мусим - і це не просто наказ.

Нам би сюди хоч би одну гармату,
Ось вже по звуку знаєм - "гвоздика" б'є.
І передай, чуєш, вітання тату,
Хай не хвилюється, скажеш - у нас все є.

Дай трубку сину - хочу почути слово.
Чуєш, синочку? ...У трубці щасливий сміх…
Мила, пробач. Щось починають знову.
Але… раптом що… там обійми усіх…

Іван Гентош (АТО)
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Респект Ивану Гентошу.! Тронуло. Храни, Господи, наших бойцов!
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"І лежать кацапи край дороги - видно рила, видно роги." - майже по класику.
Слава Україні! Слава нації!
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Сравните с тем, что было год назад. Что надо делать с "миролюбивым" оманским ишаком?"В январе 2019 года украинские военные из состава частей операции Объединенных сил нанесли оккупантам на Донбассе значительный урон.
Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook. По его словам, за месяц в подразделениях российско-оккупационных войск были ликвидированы порядка 75 боевиков и около 59 наемников получили ранения различной степени тяжести.".. https://www.segodnya.ua/ukraine/150-unichtozhennyh-i-ranenyh-oficer-vsu-nazval-poteri-boevikov-za-yanvar-2019-1215838.html
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Сказки для лохтората. Называли б уже 300, 500,,,..
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Если бы правда.. А то если честно- я уже этим ******** зебильным не верю ни разу.Как только назвали 13 погибших за январь, да ещё с учетом что это больше чем за прошлый год , да ещё **** где? Там где зелупень " отступил" позициями, - то видимо этой долбодятловой ********** власти нужно как то это нивелировать.. Вот уже и появились цифры "побед" .Только не верю! Борты с ранеными курсируют просто не останавливаясь на Днепр и Киев..Некоторые - на Одессу. Это - уже не 13 - пусть не ******. Во вторых - "развели кроликов" и что мы получили? Нашим для "отражать" - только стрелкотня и то не всегда.. Расстояние увеличилось. Наши снайперы их не мочат ,разве что втихаря на свой страх и риск и то врядли и мало. За то те - работают как положено. Плюс по увелищившемуся расстоянию - по нашим позициям начала постоянно работать арта. В основном 122-й. А теперь скажите мне - чем наши "намочили" такое количество абизян? Разве не видно что это просто ****** и что к сожалению потеряв по отступлению нормальные устаканенные позиции мы сейчас лихо проигрываем? Что она нам эта ********* сцыкливая имени зелупеньского ******** чешет?
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