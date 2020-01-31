 У січні на Донбасі знищено 27 терористів, ще 56 – поранено і травмовано, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

За даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ протягом січня 2020 року склали:





безповоротними – 27 осіб;

пораненими та травмованими – 56 осіб;

озброєння та військової техніки – 5 одиниць (2 автомобіля "Урал", 2 БПЛА та один міномет)

"Об'єднані сили продовжують виконувати бойові завдання по відображенню і стримування збройної агресії Російської Федерації", - сказано в повідомленні.

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