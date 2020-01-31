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 Економіка, Суспільство
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Все про:концесія (30) Мінінфраструктури (359) Криклій (69)

 В Україні чотири аеропорти, вісім вокзалів і кілька доріг віддадуть у концесію, - Криклій

Міністерство інфраструктури України найближчим часом планує віддати в концесію чотири аеропорти, вісім залізничних вокзалів і кілька автомобільних доріг.

Про це під час презентації переможців концесійних конкурсів в портах "Херсон" і "Ольвія" заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Ми з нашими міжнародними партнерами готуємо інші концесійні проєкти. А саме - концесію аеропортів. Розглядаємо зараз, в якому форматі до кінця року ми рухаємося: Львів, Чернівці, Херсон, Запоріжжя. Крім того, розглядаємо вісім залізничних вокзалів, тому що ми хочемо, щоб вони перетворилися на інтермодальні транспортні хаби, де будуть надаватися зручні послуги пасажирам. І, звичайно, концесійні дороги, про які ми довго говоримо", - сказав він.

Також дивіться: Конкурс на концесію порту "Ольвія" виграла катарська компанія QTerminals, яка має намір вкласти 3,4 млрд грн в розвиток порту. ВIДЕО

За словами міністра, сьогодні є політична підтримка всіх гілок влади для реалізації цих проєктів і "повна рішучість" це зробити.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173023
 
 
 Топ коментарі
 
Особливо ті, які були капітально відремонтовані та оснащенні коштом держави... В Украине четыре аэропорта, восемь вокзалов и несколько дорог отдадут в концессию, - Криклий - Цензор.НЕТ 1662
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Своє, а не державне віддайте у концесію В Украине четыре аэропорта, восемь вокзалов и несколько дорог отдадут в концессию, - Криклий - Цензор.НЕТ 6062
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Розпродаж перед ліквідацією?
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Особливо ті, які були капітально відремонтовані та оснащенні коштом держави... В Украине четыре аэропорта, восемь вокзалов и несколько дорог отдадут в концессию, - Криклий - Цензор.НЕТ 1662
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Петя был жадный ? А что эти ? Всё продают .
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Своє, а не державне віддайте у концесію В Украине четыре аэропорта, восемь вокзалов и несколько дорог отдадут в концессию, - Криклий - Цензор.НЕТ 6062
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Все страна пошла по рукам

Зеленые Пи как символ развала страны
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"Мы с нашими международными партнерами готовим другие концессионные проекты.Источник: https://censor.net.ua/n3173023

Напоминает приключения Остапа Бендера- шансы увеличиваются,а денег нет...
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Смію запитати... А інвестор сам збудує ці дороги і аеропорти?)
Чи з молотка підуть аеропорти Бориспіль, Жуляни, Львів, Одеса... Ну і траси Київ - Ковель, Київ-Одеса?)
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Цікаво, чи хто буде проводити якийсь контроль за станом тих об'єктів, чи буде як - не своя корова - не жалко. Узяв в концесію корову, а віддав дулю з маком.
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Ну так хай в Дніпрі побудує новий аеропорт, і буде концесія. Так ні, готове забрати і гроші стригти. Зеля до другого туру не доживе.
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А Донецкий и Луганский аэропорты слабо сдать в концессию????
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...все лучшее в концессию пойдет бабло рубить по легкому...вот мародеры бестолковые.. В Украине четыре аэропорта, восемь вокзалов и несколько дорог отдадут в концессию, - Криклий - Цензор.НЕТ 6531
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Полезнее всех вас профнепригодных зе отдать в концессию.
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шо? дєффєктівний сопствєннік вже всьо розікрав - тра' прівлєкать іносранний капітал
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Та не,платную дорогу пусть сами построят.А та шо есть,за те деньги шо мы за нее
платим должна остаться бесплатной,но в очень хорошем состоянии.
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Все эти концессии никак не сказываются на благостоянии украинцев, а значит любая концессия это голимая коррупционная схема под красивым, но не понятным названием - как приватизация при казнокраде кучме.
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На сессии горсовета большая часть депутатского корпуса поддержала два обращения к президенту о недопустимости вмешательства в хозяйственную деятельность КП «Международный аэропорт Запорожье», а также недопустимости концессии аэропорта до 2023 года.

Об этом стало известно сегодня, 29 января, на заседании городского совета, передает 061.

На сессии избранники приняли обращение к президенту Владимиру Зеленскому и премьеру Гончаруку с просьбой содействовать развитию этого объекта коммунальной собственности, и недопущения его передачи в концессию, а также недопустимости оказывать «давление на хозяйственную деятельность коммунальных предприятий за рычаги правоохранительных органов».

Также депутаты заявили, что в строительство нового терминала в КП «Международный аэропорт Запорожье» вложили 1,1 миллиарда гривен (деньги бюджета и кредитные средства). В качестве залога город отдал банку стадион «Славутич Арена».В связи с этим избранники заявляют, что нельзя передавать аэропорт в концессию, хотя сам министр инфраструктуры Владислав Криклий ранее публично сообщал, что никакая концессия запорожскому аэропорту не грозит, если этого не захотят органы местного самоуправления.

Мэр города Владимир Буряк пожаловался на народных избранников Запорожья из ВРУ, которые не сделали никаких заявлений касательно аэропорта и «не оказали поддержку» после обысков и информации о якобы блокировании пусконаладочных работ в терминале в связи со следственными действиями СБУ.
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О какой поддержке этот.... блеет. Знает же, что Запорожье свой аэропорт не хочет отдавать
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А якого милого Львівський аеропорт має бути відданий в концесію? Ми що ліві? На комунальній землі міста стоїть аеропорт. Я як львів'янин категорично проти. чому в Дніпрі не віддають чи в Одесі?
Зелені шмарклі відчепіться від Львова.
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Нова схема від Слуг Зеблів - взяти дорогу побудовану за кошт держави. наприклад Київську об'їздну. і зробити платною. Думай-те.
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а обязательно быть "международным партнером" чтобы что-то получить в концессию и пилить бабло на готовой инфраструктуре?
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