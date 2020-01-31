 В Україні чотири аеропорти, вісім вокзалів і кілька доріг віддадуть у концесію, - Криклій

Про це під час презентації переможців концесійних конкурсів в портах "Херсон" і "Ольвія" заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
"Ми з нашими міжнародними партнерами готуємо інші концесійні проєкти. А саме - концесію аеропортів. Розглядаємо зараз, в якому форматі до кінця року ми рухаємося: Львів, Чернівці, Херсон, Запоріжжя. Крім того, розглядаємо вісім залізничних вокзалів, тому що ми хочемо, щоб вони перетворилися на інтермодальні транспортні хаби, де будуть надаватися зручні послуги пасажирам. І, звичайно, концесійні дороги, про які ми довго говоримо", - сказав він.
За словами міністра, сьогодні є політична підтримка всіх гілок влади для реалізації цих проєктів і "повна рішучість" це зробити.
Часом не дедушка ИВ?))))
Зеленые Пи как символ развала страны
Напоминает приключения Остапа Бендера- шансы увеличиваются,а денег нет...
Чи з молотка підуть аеропорти Бориспіль, Жуляни, Львів, Одеса... Ну і траси Київ - Ковель, Київ-Одеса?)
платим должна остаться бесплатной,но в очень хорошем состоянии.
Об этом стало известно сегодня, 29 января, на заседании городского совета, передает 061.
На сессии избранники приняли обращение к президенту Владимиру Зеленскому и премьеру Гончаруку с просьбой содействовать развитию этого объекта коммунальной собственности, и недопущения его передачи в концессию, а также недопустимости оказывать «давление на хозяйственную деятельность коммунальных предприятий за рычаги правоохранительных органов».
Также депутаты заявили, что в строительство нового терминала в КП «Международный аэропорт Запорожье» вложили 1,1 миллиарда гривен (деньги бюджета и кредитные средства). В качестве залога город отдал банку стадион «Славутич Арена».В связи с этим избранники заявляют, что нельзя передавать аэропорт в концессию, хотя сам министр инфраструктуры Владислав Криклий ранее публично сообщал, что никакая концессия запорожскому аэропорту не грозит, если этого не захотят органы местного самоуправления.
Мэр города Владимир Буряк пожаловался на народных избранников Запорожья из ВРУ, которые не сделали никаких заявлений касательно аэропорта и «не оказали поддержку» после обысков и информации о якобы блокировании пусконаладочных работ в терминале в связи со следственными действиями СБУ.
Зелені шмарклі відчепіться від Львова.