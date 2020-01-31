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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (4309) металургія (156) мито (69) США (6019) сталь (4) Помпео (203)

 Ми розраховуємо, що США знімуть торговельні обмеження для України, включно із захисним митом на імпорт сталі, - Зеленський

Україна сподівається, що США скасують мито на імпорт сталі, заявив український президент Володимир Зеленський.

"Ми розраховуємо, що Сполучені Штати Америки зможуть усунути торговельні обмеження, такі, як захисна мито на імпорт сталі в розмірі 25%. Це чутливе питання для нашого металургійного експорту", - сказав Зеленський під час спільного брифінгу з держсекретарем США Майком Помпео в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сподіваємося на скасування цього мита для України", - додав глава української держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Очікуємо участі американських компаній у конкурсах на розробку ділянок Чорноморського шельфу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173020
 
   
 Топ коментарі
 
по стали - на ахметова похоже. Именно экспорт стали - эта основная задача государства! как лес и полезные ископаемые! а все остальное - как то не особо интересует - постройка современных лечебных центров, развите производства из этой стали , создание рабочих мест...
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И о действительно хорошем:
НБУ выиграл еще один суд по делу о национализации ПриватБанка.

Сегодня суд признал ЧАО "Гарант Метиз Инвест" связанным с ПАО КБ "ПриватБанк" лицом.


Коломойский и Ко конечно не прекратят свои попытки отмазаться от долгов Привата, но теперь им это будет сделать гораздо труднее.
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ЗЕгенерат і його містечкова зграя мають розраховувати лише на те що встигнуть вчасно втекти на Ростов. А ми вже плануємо як будемо їх відловлювати...
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по стали - на ахметова похоже. Именно экспорт стали - эта основная задача государства! как лес и полезные ископаемые! а все остальное - как то не особо интересует - постройка современных лечебных центров, развите производства из этой стали , создание рабочих мест...
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В любом случае,снять пошлины-для Украины хорошо. Но это мелочи в море хаоса,творящегося сейчас хаоса в экономике Украины.
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Почти, напомнить, чьему кнецеру принадлежит Ферросплавный? А еще да, Интерпайп, и в последнюю очередь производители чурок?
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херасе, запомнив і виговорив "торговые ограничения для Украины, включая защитную пошлину на импорт стали"
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И о действительно хорошем:
НБУ выиграл еще один суд по делу о национализации ПриватБанка.

Сегодня суд признал ЧАО "Гарант Метиз Инвест" связанным с ПАО КБ "ПриватБанк" лицом.


Коломойский и Ко конечно не прекратят свои попытки отмазаться от долгов Привата, но теперь им это будет сделать гораздо труднее.
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а хоч зрозумів що це не хтось кимось "стали", а що це про залізо?
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то ж на малюночку сляб зображено, виходить новина про сталь.
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ЗЕгенерат і його містечкова зграя мають розраховувати лише на те що встигнуть вчасно втекти на Ростов. А ми вже плануємо як будемо їх відловлювати...
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Я ждала и верила, думала рожу, а пошла проверилась - тр....на хожу.
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Угу, Трамп, який особисто кожним "тепловозом виробленим у США" переймається, візьме і нашкодить власному виробнику... Ти не у Кварталі, перестань дурниці "зі сцени читати"! Це не смішно!!!
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А нафига амерам сталь?В них,що Железный век почався?
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Раз в два года приходит пароход из Украины и привозит сталь на Большие Солёные озёра в порт Толедо (о. Онтарио).
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Зеля с премьером προςιραет миллиарды на своих неправильных решениях, но тем не менее диктует, что надо сделать США.
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