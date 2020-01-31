 Ми розраховуємо, що США знімуть торговельні обмеження для України, включно із захисним митом на імпорт сталі, - Зеленський

"Ми розраховуємо, що Сполучені Штати Америки зможуть усунути торговельні обмеження, такі, як захисна мито на імпорт сталі в розмірі 25%. Це чутливе питання для нашого металургійного експорту", - сказав Зеленський під час спільного брифінгу з держсекретарем США Майком Помпео в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сподіваємося на скасування цього мита для України", - додав глава української держави.
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