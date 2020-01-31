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 Політика України
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Все про:Держдепартамент США (542) МВФ (612) США (6019) членство в НАТО (277) членство в ЄС (146) Помпео (203)

 США захищають суверенітет і територіальну цілісність України, а також підтримують її в прагненні стати членом НАТО та ЄС, - Помпео

Сполучені Штати Америки захищають суверенітет і територіальну цілісність України, а також підтримують Українську державу в її зусиллях стати членом НАТО і Євросоюзу, заявив державний секретар США Майк Помпео.

"США захищають суверенітет і територіальну цілісність України. Ми продовжуємо підтримувати Україну в приєднанні до НАТО і наближенні до Євросоюзу", - сказав він на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Києві у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Помпео наголосив, що США працюють над тим, щоб Україна розвинула верховенство права, поліпшила інвестиційний клімат, реформувала оборонний сектор і зміцнила енергонезалежність.

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"У нас є чіткий посил: США бачать Україну як країну, яка бореться за свободу, демократію і добробут. Як я вже сказав президенту Зеленському сьогодні, ми продовжуємо підтримувати Україну та підтримувати сильні антикорупційні зусилля. Безумовно, наразі США працюють над тим, щоб Україна розвинула верховенство права, інвестиційний клімат, реформувала оборонний сектор і енергонезалежність, і робитимемо це й надалі", - наголосив держсекретар США.

Він знову зазначив, що США ніколи не визнають спроб Росії легалізувати анексію Криму.

Помпео додав, що з січня 2017 року США надали понад $1 млрд допомоги Україні у сфері безпеки.

"Це триватиме. Ми шукатимемо дипломатичні рішення, а також гарантуватимемо безпеку України. Ми ніколи не підтримаємо нічого, крім того, щоб був повний контроль суверенної території України. Ми будемо продовжувати (шукати. – Ред.) дипломатичне вирішення питань, що стосується Росії", - наголосив він.

За словами американського дипломата, США також підтримуватимуть інвестиції в український бізнес.

"Я знаю, що інвестиції продовжуватимуть розвиватися, і ви будете продовжувати підтримувати вимоги МВФ", - сказав Помпео.

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Він також звернув увагу на те, що Грецька та Олександрійська православна церкви визнали Православну церкву України як автокефальну церкву. Крім того, Помпео висловив співчуття у зв'язку із загибеллю громадян України в авіакатастрофі літака "МАУ" в Тегерані.

На запитання журналістів про те, коли буде призначено нового посла США в Україні та коли може відбутися візит Зеленського до Вашингтона, Помпео відповів, що дипломатичні питання будуть вирішені "з часом", і у відповідний час будуть призначені зустрічі "на найвищому рівні".

"Починаючи із січня 2017 року, ми маємо знати, що дивитися треба тільки на факти. Наша адміністрація показала, як вона підтримує Україну. Це дуже важливо і дуже корисно для українського народу і США. Важлива та політично-дипломатична і торгово-економічна ситуація, яка зараз розвивається між нашими двома країнами. Ми дипломатичні питання вирішимо, і все буде на місці з часом. Президенти Зеленський і Трамп мали дуже хорошу зустріч у вересні минулого року в Нью-Йорку. І я також впевнений, що у відповідний час будуть призначені відповідні зустрічі на найвищому рівні", - зауважив Помпео.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173019
 
 
 Топ коментарі
 
Русская свинская душа , чем ты не довольная ?
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Президенты Зеленский и Трамп имели очень хорошую встречу в сентябре прошлого года в Нью-Йорке. Источник: https://censor.net.ua/n3173019
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І що було після цієї зустрічі?
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Русская свинская душа , чем ты не довольная ?
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Пусть так думают , если им это надо .
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Это правда , только в Украине народец лох и голосует не за лоха .
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Багато хто каже,що ЄС Україні не потрібен,а лише НАТО.
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Лео Кот А Україна сама відмовилась від московських товарів,чи грошей?
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ПАСЕ должна быть примером соблюдения права и образцом морали для всех стран..., - включая и Украину...
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Лео Кот А Україна не повинна вимагати від когось того,чого сама не дитримується.
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Вас зебилов ещё много ? Почему не надо в ЕС ? Можешь обьяснить аргументами ?
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Danis Nielsen Це ж не я казав.Це казали різні.Як бобіки,так і їхні опоненти.Тому що там геї і тд.Сам я за ЄС і НАТО.
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Президенты Зеленский и Трамп имели очень хорошую встречу в сентябре прошлого года в Нью-Йорке. Источник: https://censor.net.ua/n3173019
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І що було після цієї зустрічі?
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Что Моника Зеленски хорошо ..... .

то Барыге плохо...
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сша защищает свои интересы, вытягивая деньги из бютжета рф, но делается это как благородная помощь Украине.
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за членство в НАТО Помпео повинен розмовляти з Порошенком. Бо клован тут - тугий....
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Всё, что говорят американцы относительно поддержки Украины нужно делить на пять...
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