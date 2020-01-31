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Все про:Міноборони (3042) обстріл (5934) Широкине (283)

 Найманці РФ обстріляли позиції українських воїнів поблизу Луганського і Широкиного, втрат немає, - Міноборони

З початку поточної доби, станом на 12:00, російсько-окупаційні війська здійснили 2 прицільні обстріли позицій захисників України, продовжуючи порушувати Мінські угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Вночі, майже одночасно, ворог порушив режим тиші на різних ділянках", - сказано в повідомленні.

Так, близько 02.40 від н.п. Логвінове окупанти застосували гранатомети та стрілецьке озброєння по наших оборонцях Луганського, а з 02.50 від Саханки ворог розпочав обстріл з цих же зразків зброї по наших захисниках Широкиного. Проте тут противник застосовував ще й міномети. Протягом 20 хвилин окупанти випустили 13 мін калібру 82 мм.

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Зазначається, що підрозділи Об'єднаних сил вели адекватний вогонь, застосовуючи чергові вогневі засоби і придушували ворожу збройну активність.

"За наявною інформацією бойових втрат серед наших героїв внаслідок прицільних ворожих обстрілів від початку поточної доби немає", - повідомили в Міноборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173017
 
 
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Новости о том, что хоронят кого-то из тех, кого по версии Минобороны "потерь нет", появятся позже.
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потерь нет - бальзам на сердце
отвечали дежурными средствами - бальзам на душу
(спасибо, что живые! спасибо, что огрызаетесь! спасибо, что ...там!! берегите себя...)
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Членомкомандуючий нахвалявся припинити війну. І шо?
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В Сирии были ликвидированы военные наемники России и солдаты президента Башара Асада.
Об этом сообщает на Twitter-странице журналист-блогер Фарук Шами, который освещает преступления в Сирии армии Асада и Путина.
"Хорошая новость из Сирии. Бойцы сирийского сопротивления наказали горе вояк, которые решили, что после массированных авиаударов повстанцы ушли и пошли занимать село, а тут их встретили. Итог: не менее десяти убитых наёмников Путина и столько же Асада, плюс трофей - БМП", - написал он.
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