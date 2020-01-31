 Найманці РФ обстріляли позиції українських воїнів поблизу Луганського і Широкиного, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Вночі, майже одночасно, ворог порушив режим тиші на різних ділянках", - сказано в повідомленні.
Так, близько 02.40 від н.п. Логвінове окупанти застосували гранатомети та стрілецьке озброєння по наших оборонцях Луганського, а з 02.50 від Саханки ворог розпочав обстріл з цих же зразків зброї по наших захисниках Широкиного. Проте тут противник застосовував ще й міномети. Протягом 20 хвилин окупанти випустили 13 мін калібру 82 мм.
Зазначається, що підрозділи Об'єднаних сил вели адекватний вогонь, застосовуючи чергові вогневі засоби і придушували ворожу збройну активність.
"За наявною інформацією бойових втрат серед наших героїв внаслідок прицільних ворожих обстрілів від початку поточної доби немає", - повідомили в Міноборони.
отвечали дежурными средствами - бальзам на душу
(спасибо, что живые! спасибо, что огрызаетесь! спасибо, что ...там!! берегите себя...)
В Сирии были ликвидированы военные наемники России и солдаты президента Башара Асада.
Об этом сообщает на Twitter-странице журналист-блогер Фарук Шами, который освещает преступления в Сирии армии Асада и Путина.
"Хорошая новость из Сирии. Бойцы сирийского сопротивления наказали горе вояк, которые решили, что после массированных авиаударов повстанцы ушли и пошли занимать село, а тут их встретили. Итог: не менее десяти убитых наёмников Путина и столько же Асада, плюс трофей - БМП", - написал он.