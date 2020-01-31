EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  2557  63
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4309) Кабмін (3275) Правоохоронні органи (716) Гончарук_Олексій (592)

 Минули два тижні, які Зеленський дав правоохоронцям на пошук причетних до записування Гончарука. Інформації про встановлення винуватців немає

Сьогодні, 31 січня, завершилися два тижні, які президент Володимир Зеленський дав правоохоронцям на встановлення причетних до запису розмов під час зустрічі прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністрів і представників Національного банку України. Правоохоронні органи поки не повідомляли про встановлення причетних.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, два тижні тому, 7 січня, Зеленський заявив, що вимагає від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов з Гончаруком.

Відповідне завдання Зеленський поставив під час зустрічі з керівниками Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань та Управління державної охорони.

"Вимагаю, щоб за два тижні, якнайшвидше ми з вами отримали інформацію - хто вів запис ... Знайти, хто це зробив, і розібратися з цим", - підкреслив президент.

Також читайте: Заборонити і притягнути до відповідальності, - Рябошапка анонсував боротьбу з приватними спецслужбами, які здійснюють несанкціоноване "прослуховування"

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", оприлюдненій 30 січня, що поки правоохоронці не встановили, хто стоїть за прослуховуванням Гончарука. "Поки результатів розслідування немає", - сказав він.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173015
 
   
 Топ коментарі
 
Вияснили, що не Порошенко і не учасники АТО з волонтерами. А більше думати нема на кого. Біда. 😥
 показати весь коментар
 
Теперь Зеля, как человек последовательный, должен насрать себе в штаны=)
 показати весь коментар
 
О, а «убійц Шеремета», так сразу...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Какаяразница. За две недели зеля уже забыл давно, что он кому-то что-то "дал". У бубочки память, как у бабочки.
 показати весь коментар
 
 
весь силовой блок ,вместе с шапкой и сбу туда же - любители - а это не профессия(причем не честные любители) Прошли две недели, которые Зеленский дал правоохранителям на поиск причастных к записи Гончарука. Виновников не нашли - Цензор.НЕТ 8238
 показати весь коментар
 
 
Теперь Зеля, как человек последовательный, должен насрать себе в штаны=)
 показати весь коментар
 
 
Вияснили, що не Порошенко і не учасники АТО з волонтерами. А більше думати нема на кого. Біда. 😥
 показати весь коментар
 
 
Да это ерунда...
Вот шесть лет назад на Майдане, банда расстреляла сотню людей в центре Киева... а виновных до сих пор нет и не уже будет.
 показати весь коментар
 
 
ну почему же, скоро ******* их позовет в свою партию и все они вернуться из козломордора.
 показати весь коментар
 
 
Ну с Зеленью всё понятно, он туповатый малорос.... Но вот Петя мальдивский такого патриота из себя корчил, а за 5 лет так и не нашёл виновных в расстреле людей, тем более никого не осудил и не посадил... Что мешало ему? А мешало то, что он сам причастен к этому ибо защищал администрацию своего шефа янукоича в начале Майдана, потому что у него рыльце в пушку, ведь работал министром в преступном правительстве азарова-януковича.
 показати весь коментар
 
то тебя оленя до сих пор не дошло что все эти байки придумала вазелиновая команда чтобы до корыта доползти и протащить всех виновников во власть?
 показати весь коментар
 
 
Что зелень придумала, что Порошенко работал министром в преступном правительстве Азарова-Януковича и чья банда расстреливала людей в Киеве?
 показати весь коментар
 
загляни в вики и посмотри в какой период он там эти 6 месяцев проработал.
 показати весь коментар
 
Как раз работал в банде, когда она укреплялась и проводила массовые репрессии. Именно в то время янучары посадили Луценко, Юльку, итд...
Это знал Порошенко и всё равно работал на банду януковича, укрепляя в то время его власть...
Деньги не пахнут для Пети.
 показати весь коментар
 
продолжай сосать эту лапшу и будет тебе на след выборах очередной зеля.
 показати весь коментар
 
Прошли две недели, которые Зеленский дал правоохранителям на поиск причастных к записи Гончарука. Виновников не нашли
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Так знімай відповідальних і не рюмсай.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский кое-что забыл. Он забыл пароль! Я ему напомню: "До Нового Года!"(с). Кстати, ничего, что так обширно анонсировалось этим сраным лозунгом- не выполнено! В некоторых случая- картинка просто удручающе ухудшилась. Отныне, я Твердо Знаю: если обещан какой-то срок- значит всё это- полная туфта! Есть одно исключение: трасса Запорожье- Мариуполь. Но! Это- объяснимо. Этот срок давался и выполнялся с единственной целью: дабы я и все остальные- поверили в дальнейшую туфту! И- фсё!
 показати весь коментар
 
 
Авакова в отставку ! Давно пора ! 😎
 показати весь коментар
 
 
Кстати Авакову тоже срок давался- "До Нового Года". Ситуация- ухудшилась. Аваков- на месте!
 показати весь коментар
 
 
чомусь пригадалось:
свобода - це коли тебе посилають на хер, а ти йдеш, куди хочеш
 показати весь коментар
 
 
Сидели в комнате несколько человек, кто-то из них записал... выяснить кто задача неподъемная?? Гениально
 показати весь коментар
 
Не факт, что писали именно они. Звук записан издалека, с 3-5 метров. Обычная прослушка жучком. Тут вопрос второй, а что делают во время работы сотрудники СБУ, которые по долгу службы обязаны такое не допускать?
 показати весь коментар
 
И как назло - ни одного волонтера подходящего роста...
 показати весь коментар
 
 
Та вряд ли и найдут, бо все прослушки устанавливались скорее всего при попэрэдныках, бо так просто в те органы не зайдёшь - просто зайти можно когда ты их контролируешь.
Зе, ставь Юльку премьером.
 показати весь коментар
 
 
Юльку судят в штатах.
Трамп не даст добро.
 показати весь коментар
 
 
Будешь предлагать ширку?
Ещё не время, но я доведу до медведчука.
 показати весь коментар
 
А, так это ещё Юлька прослушку установила? Во у неё длинные руки...
 показати весь коментар
 
Пусть пишут . Хоть народ узнает , как на него пашут его слуги .
 показати весь коментар
 
да все забыли уже...
только Цензор еще помнит....
Мало ли что Зелька поручил кому то там .....
По ходу с Зе ржут даже в его команде...
 показати весь коментар
 
 
Ну, если не нашли, то значит писали сами себя, т.е. из своей банды!
 показати весь коментар
 
 
Но Президент же не сказал, что будет, если не найдут и не разберутся. Чего волноваться-то?
 показати весь коментар
 
 
SHARP`s REVIEW - 31.01.2020

1. ПАРЄ офіційно визнала Росію стороною "мінських домовленостей".
NB - Свої грошенята Росія вже заплатила, а тому євродепутати згадали про моральні принципи. І попри те, що Ерефії ці "визнання" - до одного місця, не можна не визнати, що не все ще куплено Москвою. Льоша Гончаренко, пали їм дупи!

2. Помпео прибув до Києва, а Білий дім заявив, що не скорочуватиме військову допомогу Україні у 2021 році.
NB - Для того, щоб зберегти прихильність Вашингтону на фініші передвиборчої компанії, українському істеблішменту цього року треба пробігти серед крапельок дощу. Але коли цей істеблішмент символізують Юзік та Сивоха, сумніваюсь, що Києву вдасться вийти сухим з води.

3. Бородянський: законопроект про дезінформацію відправлений на доопрацювання. А ще цей міністр заявив, що у буцегарню за брехню не саджатимуть - обмежаться виправними роботами.
NB - Хай приймають цей закон! Дуже хочу подивитись, як через рік-другий Мосійчук замішуватиме бетонний розчин, а Мендель кидатиме його лопатою на візок Дубінському. Чи вони думають, що брехатимуть вічно?

4. Гримчака звільнено з-під варти.
NB - Так й кортить сказати: "Прийде весна, саджати будемо." - тих, хто сфабрикував справу Шеремета; тих, хто без доказів кидає людей у буцегарню; тих, хто виконує забаганки Портнова; тих, хто повертає до влади чиновників Януковича. Закон бумерангу, зелені, ніхто не скасовував.

5. В Україні вимкнули низку супутникових комерційних каналів.
NB - Хто ж так діє під час війни - адже святе місце порожнім не буває, і вже завтра «русскій мір» через безкоштовне телебачення навідається не тільки в анексований Крим та окупований Донбас, а й на материкову Україну. Вибачте, але все в них робиться через ж...

6. Захарова у черговий раз закликала дати в Україні рівні можливості для української та російської мов.
NB - Відповім не своїми словами, і якщо знаєте автора - підкажіть: "Я за рівність стартових можливостей для російської та української мов. Але для цього доведеться заборонити російську на 300 років, її носіїв морити голодом, а популяризаторів ізолювати в концтаборах." Нічого й додати.

7. У НБУ очікують, що економіка України у 2021 році зросте на 4%, а у 2020 році - на 3,5%. Інфляція цього року не перевищить 5%.
NB - От слова не скажу, якщо вдасться досягнути таких показників. Але візьміть до уваги, що економіка має інерційний характер розвитку і наразі лише "знімає пінку" з тієї основи (14 кварталів неухильного зростання), яка була закладена "барижною" владою.

8. Грета Тунберг вирішила зробити своє ім'я товарним знаком.
NB - Хто б сумнівався. Грета - це типовий комерційний "антиглобалістський" проект, фішками якого стали пубертатний вік головного протагоніста та його "важкі психічні травми" у дитинстві.
Ох, люди, чому ви такі наївні?

9. Вчені анонсують рекордно спекотне п'ятиріччя з багатьма природними аномаліями.
NB - Роки "правління" Зеленського? Ні-ні, то випадковий збіг!)

10. На закінчення перші рядки вірша поетеси Анастасії Дмитрук, у якої сьогодні День народження:
Никогда мы не будем братьями
ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными -
нам не стать с вами даже сводными...

Золоті слова.
Вдалої п`ятниці, бандерівці - все буде добре!
Helgi Sharp
 показати весь коментар
 
 
Оно две недели давало мобильному интернету в селах...что бы он летать начал...уже полгода прошло ...а интернет как ползал так и ползает....
 показати весь коментар
 
 
За критику Зеленського у фейсбуці військовому оголосили догану. Що писав про Зеленського офіцер ЗСУ, який отримав догану. Наводимо текст повністю:
"Пане президент!
Ви стрімко рухаєтеся до того, що після вашої каденції половина українців, побачивши вас на вулиці, наплювавши на всі заходи пристойності, від душі щиро будуть тикати на вас пальцем і сміючись кричати:
"АААААА, НУ ТИ ЛОШАРА! НАВІТЬ МОЯ ДИТИНА ВПОРАЛАСЯ Б З УПРАВЛІННЯМ КРАЇНОЮ КРАЩЕ!"
Думаю саме це, насправді вас чекає після вашого президентства. У мене немає до вас ніякої емоції крім огиди і презирства: ви зголосилися управляти країною в такий критичний для неї час і провалилися.
Я дійсно вважаю вас бездарним керівником. Ви нездара. Вже очевидно, що у вас не вийшло. І не могло вийти. Не могло, тому що не можна ні з чого зробити щось.
Ви все ще граєте для нас усіх роль в якій ви все розумієте і знаєте, що ви тримаєте все під контролем і що у вас все обов'язково вийде, але ми вже не віримо. "За Станіславським" і по житейськи - НЕ ВІРИМО! У нас є очі і мізки, щоб зрозуміти, що все це великий фарс або, по криворізькі - понти. За маскою президента Зеленського - порожнеча.
Зеленський, йди у відставку, не опускай за собою слідом ще і країн. Зупинись! У тебе не вийшло. Ще не пізно, віддавши штурвал іншому, посміхнувшись сказати: "Ну не вийшло" і спокійно повернутися на сцену. ВОВА - ЙДИ! НАМ ВЖЕ З ТОБОЮ ВСЕ ЗРОЗУМІЛО!" https://inforesist.org/ua/ty-lshara-dytyna-vporalasya-b-krashhe-shho-pysav-pro-zelenspkogo-oficzer-zsu-yakyj-otrymav-doganu/?fbclid=IwAR04g3UNkduw2F8HlcmSc44TUTKyTUrR8IoulWLYqAEfWzZSbbfNwFfKONE
 показати весь коментар
 
 
Может, до Зели наконец-то дойдет, что профессионалов нигде нет и пора выметать из кресел Рябошапку, Баканова и Авакова!
 показати весь коментар
 
Как же дойдёт-то? Кто ж ему об этом расскажет? Рябошапка, Баканов с Аваковым? Или Вы думаете -- он ЦЕНЗОР читает?
 показати весь коментар
 
Есть еще Богдан, он ему на ушко шепнет... Минули два тижні, які Зеленський дав правоохоронцям на пошук причетних до записування Гончарука. Інформації про встановлення винуватців немає - Цензор.НЕТ 6512
 показати весь коментар
 
 
Думаю, что БАЙ шепчет ЗЕ на ушко где в ближайшее время за границей рассеи будет ***** -- "надо же использовать любую возможность! надо же договариваться". А никак не то, о чем мы с Вами тут шепчемся.
 показати весь коментар
 
Тот самый майор, который критикует Зеленского

Минули два тижні, які Зеленський дав правоохоронцям на пошук причетних до записування Гончарука. Інформації про встановлення винуватців немає - Цензор.НЕТ 9600

Я всех приветствую. Я - Ковальов Роман Анатольевич, именно я тот самый майор, который критикует Зеленского и о котором сейчас не говорит только ленивый. Ну что ж, напишу немного и я.

Успел увидеть небольшой кусочек эфира на ТК "Прямий", где ничего обо мне не знающий Микола Вересень, рассуждал о том, кто там пошел под Круты воевать, а кто остался в Киеве ненавязчиво намекая аудитории, что именно те, кто критиковал власть и остались в Киеве.

Так вот, весной 2014 года я из Севастополя, будучи гражданским, добровольцем поехал в АТО и сейчас в ЗСУ, а вы, Микола?

Теперь по сути. Я за то, чтобы все мы стремились к одному - к законности и процедуре. Действительно, 14 января 2020 года я, находясь в отпуске, написал пост в котором высказал свое суждение о действиях выбранного президента и призвал его уйти. Ни один Закон Украины не запрещает мне этого делать. Вариации Миколи Вересня и иже с ним о том "как нам кажется это должно быть" или "есть такая практика в других странах" - оставьте для кухонь и фб. Еще раз призываю к законам и процедуре.

Не хотите критики президента? Не проблема -- принимайте Закон и вперед. Пока же в Украине обстоят дела так, что все, чем я отличаюсь в своих правах и свободах от гражданских - это я, как военный, не могу входить в политические партии. Все. Все остальное мне гарантировано Конституцией и международными договорами Украины.

Что касается приказа о моем наказании, то я считаю его незаконным и нарушающим мои права и свободы и посему я оставляю за собой право обратиться в суд.

Отныне все вопросы и заявления буду делать лично или через лицо, которому я, в установленном порядке, это доверю.

Честь имею.
Роман Ковальов
 показати весь коментар
 
Трое уже пишут заявления на увольнение. А один задумался...
Минули два тижні, які Зеленський дав правоохоронцям на пошук причетних до записування Гончарука. Інформації про встановлення винуватців немає - Цензор.НЕТ 2135
 показати весь коментар
 
Надо просто перестать тупить

А теперь если серьёзно.
Несколько месяцев назад я писал, что не считаю Зеленского хтоническим порождением ада. Я считаю, что он искренне хочет добра и мира, и свято верит в то, что можно просто сесть, разобраться, договориться и найти компромисс.
А мне в комментариях писали: "нееееет, это марсиане его заслали из России нам на погиииииибееееель, это конеееец, нас всех сливааааают".

Минули два тижні, які Зеленський дав правоохоронцям на пошук причетних до записування Гончарука. Інформації про встановлення винуватців немає - Цензор.НЕТ 946

Да, нас конечно сливают. Но случайно, и из лучших побуждений. Потому что Зеленский ни хрена не понимает в том, как быть президентом, а его советники заняты возвращением "Приватбанка" Коломойскому. Но он не пытается угробить страну намеренно. Он хочет как лучше. Просто получается как обычно.
И Зеленскому, и его избирателям ещё предстоит убедиться на практике, что кухарка не может управлять государством, что бы там ни писал Владимир Ильич Ульянов, также известный под партийной кличкой "Отец".

Проблема, собственно, в том, что пока они будут убеждаться, может не остаться страны.
И вот смотрите, что сейчас происходит.

Зеленский произносит в Польше речь и чуть ли не прямым текстом обвиняет СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокосте. Зеленский несёт цветы к памятнику Героев Крут. И уже пошли разговоры, что развод войск займёт годы.

А россияне с печалью констатируют, что Минские переговоры 29-го января не принесли результатов, но обязательно принесут до конца марта.

И всё это вместе означает одно.
ДОГОВОРИТЬСЯ ПОСЕРЕДИНЕ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.

И как-то так само выходит, что медленно, но неуклонно Зеленский вынужден делать всё то же, что и прошлый президент. И такими темпами рано или поздно начнёт разрабатывать новые модели вооружения, строить гуртожитки и прилагать разные дипломатические усилия.

И тогда мы все придём и скажем:
ДА МЫ Ж ТЕБЕ ГОВОРИЛИ! НА....Й ВОТ ЭТО ВСЁ БЫЛО, НА.....Й СДАВАЛИ ТЕРРИТОРИИ, НА.....Й ЛИШНИЕ СМЕРТИ?

И нам ответят:
А что, ваш Порошенко лучше был, да?
Vladimir Zavgorodny
 показати весь коментар
 
17.09.2019 "Президент Володимир Зеленський очікує якнайшвидшого розкриття справи щодо пожежі в будинку колишньої очільниці Національного банку Валерії Гонтаревої."
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору