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 Політика України, Суспільство
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Все про:Помпео (203) Епіфаній (226) ПЦУ (521)

 Епіфаній обговорив з Помпео переслідування ПЦУ на територіях тимчасово окупованих Криму і Донбасу

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній і держсекретар США Майк Помпео обговорили переслідування і систематичне обмеження прав духовенства і громад ПЦУ на територіях тимчасово окупованих Криму і Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй станиці у Facebook

"Приємно зустрітися знову з Державним секретарем США Майклом Р. Помпео вже в Україні, в серці нашої столиці та адміністративному центрі Православної Церкви України – Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.

У нашому спілкуванні з Держсекретарем закцентував увагу на становленні та розвитку Православної Церкви України, взаємодії з суспільством, державою та розширенні наших міжнародних зв’язків, а також особливо наголосив на питанні переслідування і систематичного обмеження прав духовенства і громад Православної Церкви України на територіях тимчасово окупованого Криму та Донбасу", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео і Пристайко обговорили розвиток військового й економічного співробітництва між Україною та США, - МЗС

Крім того, Епіфаній висловив вдячність американській стороні за тверду і надійну підтримку України як у контексті протидії зовнішнім викликам, з якими продовжує стикатися Україна, так і на шляху державотворення та демократичних реформ.

Епіфаній обговорив з Помпео переслідування ПЦУ на територіях тимчасово окупованих Криму і Донбасу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173013
 
   
 Топ коментарі
 
Зустріч Єпіфанія і Помпео зрозуміла, як і тема їхньої розмови. А от про що Помпео говорив із Зе незрозуміло.
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Схоже на те, що дав підсрачника. Було за що.
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Скорее всего он посочувствует новыми санкциями!)))
Которые так полезны козломордым и их домашним животным малоросам))))
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когда попы лезут в политику - это последнее дело
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когда попы лезут в политику - это последнее дело

Это их главное пастбище... Во все времена и в любой стране.
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тут - не політика. Тут - війна за Незалежність.
Але для вас, зебілів - "какаяразница".
Блн, який би дідько забрав би вас...
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Когда церковь и политика , то это политика .
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Зустріч Єпіфанія і Помпео зрозуміла, як і тема їхньої розмови. А от про що Помпео говорив із Зе незрозуміло.
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Схоже на те, що дав підсрачника. Було за що.
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Епифаний обсудил с Помпео преследование ПЦУ на территориях временно оккупированных Крыма и Донбасса - Цензор.НЕТ 7624Дмитро Корчинський
4 хв ·

У Києві є дві головні мечеті. Одна, промосковська, на Татарці. Друга, проукраїнська (і промекканська) на Дехтярівській.

Перша в чудових стосунках з СБУ, колишнім і нинішнім і з керівництвом держави.
Друга, куди вчащають зокрема й північнокавказці, які воюють добровольцями на сході України, періодично піддається репресіям, обшукам, тиску.

В цю хвилину там триває черговий обшук. Шукають колишніх бійців північнокавказького спротиву, щоб видати їх московії.
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. Шукають колишніх бійців північнокавказького спротиву, щоб видати їх московії.

Не верю я в патриотизм людей из чужих стран.Даже своим нет веры...
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ну...Помпео тут ваще не при чем... может только посочувствовать
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Скорее всего он посочувствует новыми санкциями!)))
Которые так полезны козломордым и их домашним животным малоросам))))
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было бы отлично... (по-больше всяких и для всяких)
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Побольше разнообразных санкций...длинных и толстых...))))
Дабы разнообразить половую жизнь АЛЕНЯМ...
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