 Епіфаній обговорив з Помпео переслідування ПЦУ на територіях тимчасово окупованих Криму і Донбасу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй станиці у Facebook.

"Приємно зустрітися знову з Державним секретарем США Майклом Р. Помпео вже в Україні, в серці нашої столиці та адміністративному центрі Православної Церкви України – Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.

У нашому спілкуванні з Держсекретарем закцентував увагу на становленні та розвитку Православної Церкви України, взаємодії з суспільством, державою та розширенні наших міжнародних зв’язків, а також особливо наголосив на питанні переслідування і систематичного обмеження прав духовенства і громад Православної Церкви України на територіях тимчасово окупованого Криму та Донбасу", - написав він.

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Крім того, Епіфаній висловив вдячність американській стороні за тверду і надійну підтримку України як у контексті протидії зовнішнім викликам, з якими продовжує стикатися Україна, так і на шляху державотворення та демократичних реформ.