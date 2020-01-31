 Епіфаній обговорив з Помпео переслідування ПЦУ на територіях тимчасово окупованих Криму і Донбасу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй станиці у Facebook.
"Приємно зустрітися знову з Державним секретарем США Майклом Р. Помпео вже в Україні, в серці нашої столиці та адміністративному центрі Православної Церкви України – Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.
У нашому спілкуванні з Держсекретарем закцентував увагу на становленні та розвитку Православної Церкви України, взаємодії з суспільством, державою та розширенні наших міжнародних зв’язків, а також особливо наголосив на питанні переслідування і систематичного обмеження прав духовенства і громад Православної Церкви України на територіях тимчасово окупованого Криму та Донбасу", - написав він.
Крім того, Епіфаній висловив вдячність американській стороні за тверду і надійну підтримку України як у контексті протидії зовнішнім викликам, з якими продовжує стикатися Україна, так і на шляху державотворення та демократичних реформ.
Это их главное пастбище... Во все времена и в любой стране.
Але для вас, зебілів - "какаяразница".
Блн, який би дідько забрав би вас...
4 хв ·
У Києві є дві головні мечеті. Одна, промосковська, на Татарці. Друга, проукраїнська (і промекканська) на Дехтярівській.
Перша в чудових стосунках з СБУ, колишнім і нинішнім і з керівництвом держави.
Друга, куди вчащають зокрема й північнокавказці, які воюють добровольцями на сході України, періодично піддається репресіям, обшукам, тиску.
В цю хвилину там триває черговий обшук. Шукають колишніх бійців північнокавказького спротиву, щоб видати їх московії.
Не верю я в патриотизм людей из чужих стран.Даже своим нет веры...
Которые так полезны козломордым и их домашним животным малоросам))))
Дабы разнообразить половую жизнь АЛЕНЯМ...