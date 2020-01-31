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 Суспільство
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Все про:дороги (822) екологія (504)

 Необхідне ефективне стимулювання використання шлакових відходів у дорожньому будівництві, - експерт

Державі необхідно створити ефективне стимулювання використання шлакових відходів в дорожньому будівництві та виробництві будматеріалів, що дозволить вирішити Україні та проблему шлакових відвалів й поліпшити якість об'єкта будівництва, при цьому зробить його більш економічним та екологічним, заявила президент ВГО "Жива планета" Світлана Берзіна.

За її словами, в розвинених країнах шлакові матеріали повсюдно використовуються в будівництві різних об'єктів і доріг, що дозволяє, насамперед, поліпшити їхні характеристики та надійність. У дорожньому будівництві вони забезпечують кращу надійність покриття. "В європейському законодавстві шлакові матеріали як продукти металургійної, енергетичної промисловості, не відносяться до категорії відходів взагалі. По суті, це побічний продукт, який на 100% може бути використаний у будівництві. Доменні шлаки також успішно знаходять своє застосування в сільському господарстві як мінеральне добриво", – сказала Берзіна.

Як передає УНІАН, вона зазначила, що шлаки не чинять істотного негативного впливу на довкілля та здоров'я людини, оскільки не містять токсичних речовин. За рівнем радіоактивності вони більш безпечні, ніж, наприклад, граніт, щебінь або гравій. Берзіна повідомила, що на сьогодні немає технологій обробки залізної руди для одержання металу без утворення шлаків. Шлаки не можуть бути утилізовані в металургійному виробництві. "В Україні законом прийнята стратегія екологічної політики до 2030 року, де чітко прописано, що шлаки повинні бути використані як матеріали.

Ще один документ – указ президента Володимира Зеленського про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року. В указі йдеться і про такі цілі, як забезпечення переходу до раціональної моделі споживання і виробництва", - зазначила вона. Невирішена проблема викликає негативну реакцію жителів промислових міст, створює конфліктні ситуації нерідко стає предметом маніпуляцій. Наприклад, днями виконувач обов'язків голови Держекоінспекції Єгор Фірсов на своїй особистій сторінці у Facebook опублікував звернення за нібито факту недопуску позапланової перевірки на "ММК ім. Ілліча". Підставою для перевірки була скарга про порушення правил поводження з промисловими відходами, тобто шлаковими матеріалами.

За словами експерта, й органи державного контролю, і підприємства повинні працювати за законом. Підприємство має право не допустити будь-яку перевірку, якщо перевіряючий орган не дотримується встановлених правил і процедур. Причини можуть бути різні - відсутність необхідних підстав, документів, порушення строків та ін. За словами Берзіної, порушення цих принципів з боку контролюючих органів можуть бути пов'язані або з некомпетентністю, або умисним й упередженим ставленням до об'єкту перевірки. "Чесно кажучи, мені не зрозуміла логіка звернення керівника держоргану до представника бізнесу. Якщо є впевненість у своїй правоті, треба діяти за Законом, а не погрожувати публічно або запрошувати до співпраці. Яка може бути між ними "співпраця", коли інспекція виконує функції виключно контролюючі?", - зазначила експерт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173012
 
 
 Топ коментарі
 
...дороги - это не главное, а вот если весь шлак из ВР и ОПы закатать в асфальт, польза будет стопудово Необходимо эффективное стимулирование использования шлаковых отходов в дорожном строительстве, - эксперт - Цензор.НЕТ 855
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Теперь за бюджетные средства будут у олигархов покупать отходы!


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Ще одно "фахове" виповзло.
Шлак можна використовувати лише як тимчасове покриття, але заборонено використовувати як основу будь-яких споруд, у тому числі й доріг.
Тому що в товщі шлаку з часом внаслідок хімічних процесів при взаємодії з вологою створюються пустоти (лінзи), які неминуче призведуть до провалів та руйнуванню дорожнього покриття.
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та какие проблемы - возмещение ндс поставщикам шлака по цене Индонезия+++, не платить прибыль лет двадцать - и алчущие закатать шлак подтянутся...
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Теперь за бюджетные средства будут у олигархов покупать отходы!


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Ну так раньше олигархи платили за утилизацию отходов, а сейчас наоборот еще и поимеют с бюджета бабок... Необхідне ефективне стимулювання використання шлакових відходів у дорожньому будівництві, - експерт - Цензор.НЕТ 8663 А потом придет другая власть и скажет, что шлаками нельзя было мостить дороги потому Шо они не крепкие и теми вагонами, что будут ездить по этим дорогоам быстренько их разобьют...
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А раньше дороги бесплатно строили. И куда его этот шлак утилизировать тогда, ты об этом думал? Странные вы ребята: то утилизируйте шлак, то как придумали куда - не хотим, не будем. В Париже метро с использованием шлака строили, и только у нас какая-то попоболь по этому поводу.
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Використання шлаку-це бетонні дороги,це інша технологія,для іншого клімату,інша дорожна техніка....
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Подождите, а пластик, бутылки, бумага - это ведь тоже отходы и их перерабатывают, а потом повторно используют чтоб не выбрасывать в природу. Это нормально, мировая практика
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шлаком можно разве что гололёд посыпать, какая дорога?
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...дороги - это не главное, а вот если весь шлак из ВР и ОПы закатать в асфальт, польза будет стопудово Необходимо эффективное стимулирование использования шлаковых отходов в дорожном строительстве, - эксперт - Цензор.НЕТ 855
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Из шлака можно созать цемент марки 1400 Сейчас портландцемент максимальной марки600.Цемент из шлака может твердеть по разному,в зависимости от вида.От 15 минут идо нескольких часов.Во многих случаях не требует прогрева.Морозостойкость и коррозионная стойкость в десятки раз выше ,чем у обычного.Разработаны эти цементы в КИСИ в далёких 70х годах.По науке они дешевле обычных цементов намного.
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Складові при виробництві цементу: клінкер, граншлак, гіпс.
А в статті мова йде про щлак металургійного виробництва.
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Ще одно "фахове" виповзло.
Шлак можна використовувати лише як тимчасове покриття, але заборонено використовувати як основу будь-яких споруд, у тому числі й доріг.
Тому що в товщі шлаку з часом внаслідок хімічних процесів при взаємодії з вологою створюються пустоти (лінзи), які неминуче призведуть до провалів та руйнуванню дорожнього покриття.
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Ну да, а асфальт-то вечный. Каждую весну смотрю как вечный асфальт уплывает в неизвестном направлении. Тем более, что шлак для строительства дорог используют и в других странах, м тут велосипед не изобретаем.
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Ленкин папка в этом спец)

Сейчас отец Елены Зеленской работает над темой очистки Украины от промышленных отходов, которые образуются в результате добычи руды в шахтах, а также шламовых отвалов на Криворожстали, Запорожстали и других промышленных предприятиях. В частности, изучает их возможную переработку в дорожное покрытие
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Дно ,это когда дороги в Кропивницком отсыпали отходами добычи урановой руды.
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https://www.youtube.com/watch?v=2ajn7zvtoFo
Шлаком дело не поправить .

Автобаны - гордость Германии
Вчера и сегодня немецких автобанов Елизавета Балк, Михаил Леменёв (Дюссельдорф).
https://www.partner-inform.de/partner/detail/2016/6/158/8031/vchera-i-segodnja-nemeckih-avtobanov?lang=ruАвтобаны с закладкой по 1.5 метров бетона успешно пережили Вторую Мировую войну и без капитальных ремонтов действуют уже почти 80 лет .
Рационализаторы - гешефтники м.... ля ..
Необхідне ефективне стимулювання використання шлакових відходів у дорожньому будівництві, - експерт - Цензор.НЕТ 9424
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мда. Німці зекономлені гроші на дорожньому будівництві направили у промисловість - у Сіменси, Мерседеси, а наша дорожня галузь стільки грошей з'їдає що навіть на випуск Таврій та Ланосів вже не вистачає
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Металургійний шлак використовували при будівництві доріг ще при совку. Відкрив Гамерику.
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Прекрасная мысль!Теперь меняем слово "шлак" на слово "лопата",затем поменяем на слово "тачка",затем поменяем на слово "веник",все это тоже при меняется при строительстве дорог.Это я об указах дорогого ВладимВладимыча,ой извиняюсь,ВладимАлександрыча,хотя какаразница - результат будет один.
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Мабуть якщо б шлаки були корисні, то їх би вже купили німці, япойці чи китайці, і вже б вивели. Скоріше, щоб їх утилізувати, чи використати у якомусь виробництві правильно - потрібна їх переробка. Навіть з такої позиції - у статті явна дезінформація.
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И вам советую набрать Шлакощелочной цемент.Ооочень позновательно для скептиков.
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ти думаєш, Україні цементу не вистачає?
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Зачем? Шлака для строительства нужно много, при его перевозке значительно повысится стоимость, какой в этом толк? А у нас шлак есть, перевозить на огромные расстояния его не нужно.
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Во многих странах строят дороги из шлака - они дешёвые, долговечные и помогают в вопросе утилизации отходов. И только у нас это до сих пор дискуссионный вопрос.
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Тк у нас шлак даром валяется, а дороги не в самом лучшем состоянии, после зимы они еще хуже будут. Так почему бы реально его не использовать? В других странах уже давно научились все перерабатывать и использовать по несколько раз.
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