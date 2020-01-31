 Зеленський: Очікуємо участі американських компаній у конкурсах на розробку ділянок Чорноморського шельфу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео.
"Ми запрошуємо великий американський бізнес для видобутку українського природного газу і нафти. Очікуємо участі американських компаній у конкурсах на розробку ділянок Чорноморського шельфу", - повідомив глава держави.
Крім цього, Україна хоче побудувати дуже ефективну співпрацю з міжнародною корпорацією фінансування і розвитку.
"Ми зацікавлені в реалізації спільних кейсів у різних областях нашої країни", - зазначив президент.
Напали на отпрыска! Какие-то жалкие 100 тыс долл в месяц...
а разве Зе его не посадил...?
а если бы американцы закрепились на этом месторождении, то захват Крыма просто не состоялся бы, а на территории Одесской области уже бы была построена и действовала американо-украинская военно-морская база..
Стоит вышка, вложены деньги, работают люди... Опа - не стоит вышка и деньги просраны.
Терводы вокруг Крыма - спорная территория.
1. До захвата Крыма, Юля продажная(за конверт и не преследование ее за ту же взятку русским генералам по уголовному делу) не подписывала договор о продлении базирования ЧМФ в Крыму, кстати она тогда ржала вместе с пуКиным на прес-конференции с М. Саашвилли и его галтука, а Вова в это время захватывал Грузию = Юля это чума для страны!
2. И в то же время Юля не похерила бы американские лицензии на добычу и разработку крымского / черноморского шельфа.
А для США вести бизнес в проблемных регионах, это их большой хлебушек:
Ирак - нефть качают американские компании. И да, до этого они военным путем становили там свое влияние. Сирия - американские компании и войска контролирую нефть и добывают ее. Они на военных конфликтах офигенно деньги поднимают, вот ВВХ к сожалению их и копирует в Сирии, Грузии, Молдове и Украине.