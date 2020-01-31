 Чиновника ДФС Херсонщини судитимуть за побиття прокурора

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Слідством встановлено, що 31 травня 2019 року заступник начальника одного з відділів оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області видав себе за брата-близнюка та отримав від заступника прокурора відділу прокуратури Херсонської області копію обвинувального акта. Після підписання податківцем отриманих процесуальних документів, він повідомив прокурору, що обвинувальний акт адресований не йому та відмовився його повертати. Після цього податківець вдарив прокурора в обличчя.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого в місті Мелітополі.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Херсонської області.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

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