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Все про:побиття (499) прокурор (408) ДФС (2387) ДБР (830)

 Чиновника ДФС Херсонщини судитимуть за побиття прокурора

До суду передано обвинувальний акт стосовно посадовця Головного управління ДФС у Херсонській області за умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Слідством встановлено, що 31 травня 2019 року заступник начальника одного з відділів оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області видав себе за брата-близнюка та отримав від заступника прокурора відділу прокуратури Херсонської області копію обвинувального акта. Після підписання податківцем отриманих процесуальних документів, він повідомив прокурору, що обвинувальний акт адресований не йому та відмовився його повертати. Після цього податківець вдарив прокурора в обличчя.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого в місті Мелітополі.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Херсонської області.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173009
 
 
 Топ коментарі
 
Тот случай, когда ворон ворону глаз выклевал Чиновника ДФС Херсонщини судитимуть за побиття прокурора - Цензор.НЕТ 6703
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У нас в Украине есть хоть кто-то кто прокуроров уважает? Вот в чём вопрос.
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Чиновника ГФС Херсонщины будут судить за избиение прокурора - Цензор.НЕТ 2437 А може прокурор "заслужив" ?
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У нас в Украине есть хоть кто-то кто прокуроров уважает? Вот в чём вопрос.
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А за что их уважать? Такой профессии в принципе не должно быть. Но она есть, по сему на такие должности попадают люди черствые и холодные.
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Не уважаю ни тех, ни других, но в данной ситуации на стороне прокурора!
В налоговой конченные мрази, поголовно!
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А вот луганская переселенка из одесской налоговой общий язык с прокурором по-другому искала.
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Там одна хотела дать бабло, а тут оба привыкли только брать.....
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Тот случай, когда ворон ворону глаз выклевал Чиновника ДФС Херсонщини судитимуть за побиття прокурора - Цензор.НЕТ 6703
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Я б краще порівняв з класичними жабою та гадючиною.
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скорее всего дело біло так - кто-то кому-то понравился а кто-то нет - короче ляпасу словили и бегом заяву катать!
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