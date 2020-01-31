 Зеленський: Готовий їхати до США з офіційним візитом "завтра", якщо це дасть змогу домогтися чогось конкретного для України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео.

"Якщо ми можемо домовитися про щось дуже важливе, що вигідно обом країнам, і насамперед я думаю про Україну, за всієї поваги до США, крім стратегії і тактики, а дуже важливі речі, про які ми можемо домовитися, що ми можемо підписати, взяти, то я готовий їхати завтра", - сказав він.

Зеленський зазначив, що не хоче бути "політичним мандрівником", як це було до нього.

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