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 Політика України, За кордоном
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Все про:візит (724) Зеленський (4309) США (6019) Помпео (203)

 Зеленський: Готовий їхати до США з офіційним візитом "завтра", якщо це дасть змогу домогтися чогось конкретного для України

Президент Володимир Зеленський вважає, що його можливий майбутній офіційний візит до США має бути не просто заради розмов, а принести конкретні результати для України. Він зазначив, що не хоче бути "політичним мандрівником".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео.

"Якщо ми можемо домовитися про щось дуже важливе, що вигідно обом країнам, і насамперед я думаю про Україну, за всієї поваги до США, крім стратегії і тактики, а дуже важливі речі, про які ми можемо домовитися, що ми можемо підписати, взяти, то я готовий їхати завтра", - сказав він.

Зеленський зазначив, що не хоче бути "політичним мандрівником", як це було до нього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Сподіваюся на призначення спецпредставника Держдепу США щодо врегулювання ситуації на Донбасі та деокупації Криму

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173008
 
   
 Топ коментарі
 
гастролі 95 кварталу в США? Зеленский: Готов ехать в США с официальным визитом "завтра", если это позволит добиться чего-то конкретного для Украины - Цензор.НЕТ 8703 це все, що ти можеш зробити, віслюче
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кто бы сомневался, ещё не на всех же водопадах погулял
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агрессивное меньшинство, скучно уже про рояли и фонтаны с шаурмой.. нема чего-нить новенького в методичках? Зеленський: Готовий їхати до США з офіційним візитом "завтра", якщо це дасть змогу домогтися чогось конкретного для України - Цензор.НЕТ 3055
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Новенького? Та у Сечобородька ледве не кожного дня ґепічний зашквар!
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Зато какие мечты были у "величайшего"

Зеленський: Готовий їхати до США з офіційним візитом "завтра", якщо це дасть змогу домогтися чогось конкретного для України - Цензор.НЕТ 6872
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гастролі 95 кварталу в США? Зеленский: Готов ехать в США с официальным визитом "завтра", если это позволит добиться чего-то конкретного для Украины - Цензор.НЕТ 8703 це все, що ти можеш зробити, віслюче
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Моника, так Рыжий сейчас не в настроении тебя на коленки усаживать
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Не смеши людей : у них трамп , у нас зеля . Зеленский: Готов ехать в США с официальным визитом "завтра", если это позволит добиться чего-то конкретного для Украины - Цензор.НЕТ 9628
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Трампу ти вже влаштував імпічмент, почекай поки оберуть іншого.
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после одного импичмента и... Омана...інший...погодит приглашать ))))
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Ви що таке кажете?! Астрономією не цікавилися, чи що?
Сонячна Система - це механізм із складними гравітаційними взаємодіями!
Думаєте, руйнування Марса не вплине на нашу Землю?
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tZE inform

@tZEinform

"Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий летіти у США хоч завтра..." Правда Помпео ни слова не сказал, что Зеленского кто то туда приглашал
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Щось я очкую.
Завтра Віслюк-Катаклізьма поїде до Ґамерики... а післязавтра...

Зеленский: Готов ехать в США с официальным визитом "завтра", если это позволит добиться чего-то конкретного для Украины - Цензор.НЕТ 3993
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Зеленский: Готов ехать в США с официальным визитом "завтра", если это позволит добиться чего-то конкретного для Украины

Та верим. Как в Оман? И не хочется, а надо?
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Ко мне как-то обратились с просьбой помочь выбрать кофейный аппарат. Но я не разбираюсь в этой технике и не могу не могу помочь разобраться с тем, что именно нужно покупателю.
Вот смотрите, когда нам нужно купить технику, автомобиль или что-то подобное, мы ищем сами того, кто повлияет на наш выбор. Хотя ошибка в выборе кофеварки, может стоить нам просто какой-то определённой суммы денег, которые мы потеряем в случае неудачного выбора. Никакого другого риска эта ошибка не несет. Ну не повезло, можно купить другую. Но есть выбор, который повлияет на вашу жизнь. Жизнь вашего окружения. Ваших близких. Детей. Родственников.
Этот выбор намного сложнее чем выбрать кофемашину. Это выбор президента своей страны. Человека, который будет у штурвала державы, и нужно быть в сотни раз более придирчивым, чем при выборе машинки, которая будет просто заваривать для вас кофе несколько раз в день. Но, к сожалению, к этому выбору люди относятся поверхностно.
Человек снова ищет специалиста, который сможет помочь ему сделать выбор. И вот тут начинается самый треш. Куча политологов, журналистов, депутатов или политиков, руководитель отдела на работе, продавец туалетной бумаги или шаурмы на рынке, или просто таксист моментально становится специалистом и пытается влиять на выбор несчастного человечка, который не всегда имеет представление о том, насколько важен его выбор. Человека, который не всегда понимает, что потери от ошибочного выбора будут стоить намного дороже, чем ошибка при покупке кофемашинки.
Но самое страшное в другом. У нас при всем при этом есть агрессивный сосед, который считает, что имеет право выбирать того, кто будет рулить нашим кораблем, вместо нас. Ему просто нужен свой рулевой. Он хочет диктовать ему маршрут, направление, скорость движения. И он вмешивается не только в наш выбор рулевого, а и в то, куда мы поедем в конечном итоге.
У него есть масса инструментов влияния на наш выбор. Самых лучших инструментов в отрасли, не имеющей аналогов. Он специально создавал эти инструменты не для того, чтобы они пылились в гараже, а именно для того, чтобы лишить Нас ВЫБОРА или навязать свой товар, который не работает. Не работает так, как нужно нам, но работает так, как хочется ему.
Вот такая у нас проблема. И дело тут не в народе. Народ всегда в большинстве своем будет ограничен в специфических знаниях, нужных для принятия решения и выбора. Будь то выбор кофемашины и автомобиля с компьютером или президента.
Вот с этой проблемой мы не боремся. Мы даже не ищем инструментов для борьбы с этой проблемой, а должны. Обязаны. У нас есть инструменты, которые не допустят пьяного водителя за руль автобуса, но нет инструментов, которые не допустят профана за руль державы.
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Какайа разніца, зате по приколу. Хуже нібудіт.
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Опять у порохоботов зрада и свинячий визг в коментариях. Ведь на его месте должен был быть великий предводитель Пеця. Пеця даже когда с ****** договаривается об отводе войск и когда снимает блокаду с окупированных территорий и санкции с росийских олигархов то все делает во благо Украины.
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Петя поехал просто решать с Мировы банком за вислюка, у которого только член для пианино..
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петя вже нічого нє рєшаєт Зеленський: Готовий їхати до США з офіційним візитом "завтра", якщо це дасть змогу домогтися чогось конкретного для України - Цензор.НЕТ 5734
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Ето ты своей бабушке будешь лохматить киску расказывая сказки. Вальцман договаривается за свои бабки и сеет деньгами подкупая всех чтобы его не посадили и бизнес не отобрали. А на Украину он срал, срет и будет срать.
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Уважаешь *****! Пишешь с большой литеры, правильно, иначе не получишь пайку! Пора уже поменять штаны, в которые Пеця насрал!
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i ТОЛЬКО ВIСЛЮК ОМАНСКИЙ сражается с ****** как лев , ложит на лопатки i пIcдiт , чи ****** ?Зеленський: Готовий їхати до США з офіційним візитом "завтра", якщо це дасть змогу домогтися чогось конкретного для України - Цензор.НЕТ 9405 Зеленський: Готовий їхати до США з офіційним візитом "завтра", якщо це дасть змогу домогтися чогось конкретного для України - Цензор.НЕТ 4564
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Там, я думаю, навіть нема корпоративу відповідного рівню віслюка! Хіба би Брайтон, і то навряд чи...
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До Діснейленду, сподіваюсь? Може хоч там Україну не опозоре...
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Ага, зараз... Зхмиздить там маску Міккі-Мауса - і потім в ній штовхатиме спіч перед Конгрессом США.
"По приколу".
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А че.... Перед х-ом ты готов на коленях стоять..... А в США только ехать......
Че уж подниматься раз тебе эта поза нравиться!
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Зеленский: Готов ехать в США с официальным визитом "завтра", если позволят сыграть на пианино Украины членом
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Шоб ти **** там і залишився,або назад не долетів!!!
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Йа куплю собі змію,
Або черепаху.
А зеленському скажу
Їдь, буль ласка, н@x@й (с) Зеленський: Готовий їхати до США з офіційним візитом "завтра", якщо це дасть змогу домогтися чогось конкретного для України - Цензор.НЕТ 1351
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Чувак признаётся, что ничем не занят, у него не расписан календарь на полгода вперёд, как у настоящего политика - за деньгами хоть завтра.
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Тебе уже открытым текстом сказали, что нечего там делать.
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Вова, плавки и зонтик от солнца не забудь.....
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Шоб визит был официальным мало быть готовым - ещё надо получить официальное приглашение. В Штатах всяких вонючек не сильно-то чествуют.
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Какао-боты ежедневно и упорно снижают рейтинг своего мармеладного патрона.
Не останавливайтесь.
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У-сю-сю! Масик лазгаваливать науфылфя? На сосю, сося скусная, а-гу-гу-гу!...Зеленський: Готовий їхати до США з офіційним візитом "завтра", якщо це дасть змогу домогтися чогось конкретного для України - Цензор.НЕТ 9916

(насправді тут трохи інша "сося")
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а, это снова ты, бото-ылита петушино-микроцефальная.
это ты всё исключительно само себе о себе написало.
на прочитай о себе: У-сю-сю! Масик лазгаваливать науфылфя? На сосю, сося скусная, а-гу-гу-гу!...Зеленський: Готовий їхати до США з офіційним візитом "завтра", якщо це дасть змогу домогтися чогось конкретного для України - Цензор.НЕТ 5386
(насправді тут трохи інша "сося")"
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Ты, дебил(ка), пацак(чка). Чего ты прячешься, номерной(ая)? Погонялово взяло латышское, флажок американский, а портянками воняет от тебя за версту. Зеленський: Готовий їхати до США з офіційним візитом "завтра", якщо це дасть змогу домогтися чогось конкретного для України - Цензор.НЕТ 5880
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не я, а ты лабусиха. дебил(ка), пацак(чка). Чего ты прячешься, номерной(ая)? Погонялово взяло петушиное, флажок украинский, а портянками воняет от тебя за версту, ты - кацапская шваль.
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Нічого іншого від твоєї нервової трубки не очікували. Навіть імбецил у порівнянні з тобою - нормальна людина. Ти ще в штані собі накакай.
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****
пригласите, пригласите, пригласите!!!!!!!
( и ладонь мою в руках своих сожмите, ))))))))
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Оно не еще отдыхало за нас счет в США?
Понимаю его...надо успеть...
**********!
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"Зеленський зазначив, що не хоче бути "політичним мандрівником", як це було до нього." - що ти мелеш дебіле? Кожна твоя поїздка за кордон закінчується черговою втратою в міжнародній підтримці України.
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В смысле?!?!? В Оман ведь съездил - что ведь оттуда привёз? Лукавством пахнет)))
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кому ти там утирок потрібен зі своїм візитом?
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Ви знаете? Я таки могу и сам хоть завтра в США.
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Готов принимать с любой стороны, в любом количестве..
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Але як звучить ! Прагматика ! Якщо навідаюсь то в Штатах ногами двері відкриватиму . Так їх піндосів лоханутих . Це не до путєна накалєнях . Магьом .
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