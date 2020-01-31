 Зеленський: Готовий їхати до США з офіційним візитом "завтра", якщо це дасть змогу домогтися чогось конкретного для України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео.
"Якщо ми можемо домовитися про щось дуже важливе, що вигідно обом країнам, і насамперед я думаю про Україну, за всієї поваги до США, крім стратегії і тактики, а дуже важливі речі, про які ми можемо домовитися, що ми можемо підписати, взяти, то я готовий їхати завтра", - сказав він.
Зеленський зазначив, що не хоче бути "політичним мандрівником", як це було до нього.
Сонячна Система - це механізм із складними гравітаційними взаємодіями!
Думаєте, руйнування Марса не вплине на нашу Землю?
tZE inform
@tZEinform
"Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий летіти у США хоч завтра..." Правда Помпео ни слова не сказал, что Зеленского кто то туда приглашал
Завтра Віслюк-Катаклізьма поїде до Ґамерики... а післязавтра...
Та верим. Как в Оман? И не хочется, а надо?
Вот смотрите, когда нам нужно купить технику, автомобиль или что-то подобное, мы ищем сами того, кто повлияет на наш выбор. Хотя ошибка в выборе кофеварки, может стоить нам просто какой-то определённой суммы денег, которые мы потеряем в случае неудачного выбора. Никакого другого риска эта ошибка не несет. Ну не повезло, можно купить другую. Но есть выбор, который повлияет на вашу жизнь. Жизнь вашего окружения. Ваших близких. Детей. Родственников.
Этот выбор намного сложнее чем выбрать кофемашину. Это выбор президента своей страны. Человека, который будет у штурвала державы, и нужно быть в сотни раз более придирчивым, чем при выборе машинки, которая будет просто заваривать для вас кофе несколько раз в день. Но, к сожалению, к этому выбору люди относятся поверхностно.
Человек снова ищет специалиста, который сможет помочь ему сделать выбор. И вот тут начинается самый треш. Куча политологов, журналистов, депутатов или политиков, руководитель отдела на работе, продавец туалетной бумаги или шаурмы на рынке, или просто таксист моментально становится специалистом и пытается влиять на выбор несчастного человечка, который не всегда имеет представление о том, насколько важен его выбор. Человека, который не всегда понимает, что потери от ошибочного выбора будут стоить намного дороже, чем ошибка при покупке кофемашинки.
Но самое страшное в другом. У нас при всем при этом есть агрессивный сосед, который считает, что имеет право выбирать того, кто будет рулить нашим кораблем, вместо нас. Ему просто нужен свой рулевой. Он хочет диктовать ему маршрут, направление, скорость движения. И он вмешивается не только в наш выбор рулевого, а и в то, куда мы поедем в конечном итоге.
У него есть масса инструментов влияния на наш выбор. Самых лучших инструментов в отрасли, не имеющей аналогов. Он специально создавал эти инструменты не для того, чтобы они пылились в гараже, а именно для того, чтобы лишить Нас ВЫБОРА или навязать свой товар, который не работает. Не работает так, как нужно нам, но работает так, как хочется ему.
Вот такая у нас проблема. И дело тут не в народе. Народ всегда в большинстве своем будет ограничен в специфических знаниях, нужных для принятия решения и выбора. Будь то выбор кофемашины и автомобиля с компьютером или президента.
Вот с этой проблемой мы не боремся. Мы даже не ищем инструментов для борьбы с этой проблемой, а должны. Обязаны. У нас есть инструменты, которые не допустят пьяного водителя за руль автобуса, но нет инструментов, которые не допустят профана за руль державы.
"По приколу".
Че уж подниматься раз тебе эта поза нравиться!
Або черепаху.
А зеленському скажу
Їдь, буль ласка, н@x@й (с)
Не останавливайтесь.
(насправді тут трохи інша "сося")
это ты всё исключительно само себе о себе написало.
на прочитай о себе: У-сю-сю! Масик лазгаваливать науфылфя? На сосю, сося скусная, а-гу-гу-гу!...
(насправді тут трохи інша "сося")"
пригласите, пригласите, пригласите!!!!!!!
( и ладонь мою в руках своих сожмите, ))))))))
Понимаю его...надо успеть...
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