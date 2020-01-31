 У нас хороші, теплі стосунки зі США. Не впевнений, що на них якось впливає ситуація з імпічментом Трампа, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео.

За його словами, між Україною і США зберігаються хороші стосунки.

"У нас дуже хороші відносини. Між нашими країнами. США нас підтримують і захищають не тільки на словах. Будь-яка підтримка повинна бути, як і дружба між країнами, має бути вигідною. Сьогодні ми говоримо про багато контрактів у різних сферах, які ми хочемо укласти між нашими країнами. Мені здається у нас новий крок у наших відносинах. Я не впевнений, що на наші теплі і важливі відносини якось вплинула ситуація з імпічментом Трампа. Ми робимо все, щоб поліпшити наші відносини. Ми робимо все, щоб збільшилися інвестування в Україну", - наголосив Зеленський.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

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3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

За даними Bloomberg, чиновники Білого Дому розпорядилися затримати військову допомогу Україні вже через годину після телефонної розмови Зеленського і Трампа, яка відбулася 25 липня.

Раніше журналісти газети New York Times написали, що держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер намагалися вплинути на американського президента Дональда Трампа, щоб той не заморожував військову допомогу Україні.