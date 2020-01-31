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 СБУ заборонила в'їзд в Україну російському гастролеру Сюткіну

Служба Безпеки України заборонила в'їзд в Україну російському співакові Валерію Сюткіну.

Про це повідомляє пресслужба СБУ на сторінці в мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"СБУ заборонила в'їзд російському співакові Валерію Сюткіну за його висловлювання про "доцільність" анексії Криму в ефірі одного з телеканалів РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше 40 нардепів звернулися в СБУ з вимогою не допустити в Україні концертів російських гастролерів Сюткіна і Сєрова, які підтримали окупацію Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 40 нардепів звернулися в СБУ з вимогою не допустити в Україні концерти російських гастролерів Сюткіна і Сєрова, які підтримали окупацію Криму, - Ар'єв

СБУ заборонила вїзд в Україну російському гастролеру Сюткіну 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173005
 
   
 Топ коментарі
 
Сюткин - обыкновенный "имперец", это по ихнему...
А по нашему - ублюдок.
СБУ заборонила в'їзд в Україну російському гастролеру Сюткіну - Цензор.НЕТ 111
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Куда они все лезут, зомбоящик российский что-ли не смотрят, здесь же кругом "фашисты", "мовный патруль", совсем страх потеряли.
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То все гівно тре було банити ще в 2000них
для целесообразності
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Не за це як мінімум Зє-йлу орден потрібно дати. Пересилив свій панічний жах перед Пуйлом.
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"...ликвидировать...". И это говорит представитель народа, пережившего Холокост.
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Вау! Так ми можемо втратити усіх великих тварин в лісі...
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Скрепна лабабайка не потрапить в Україну? Пічалька.
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Куда они все лезут, зомбоящик российский что-ли не смотрят, здесь же кругом "фашисты", "мовный патруль", совсем страх потеряли.
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Це для українців. Для кацапів "Нех.й шастать".
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о! цього тра пустити... на корм морським рибам - хоч наїдяця досхочу
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***
А в Донбассе - бомбежка и свист,
А в Донбассе война и месиво…
Ну и как поживаешь, артист,
Благословивший агрессию?
Расскажи, что случилось с тобою?
Почему ты скатился вниз?
И зачем украинскою кровью
Ты доказывал «патриотизм»?
Но не думай, что только путин -
И убийца, и редкое чмо.
Ты ведь тоже убил пол-Донбасса,
Подписав тогда кровью письмо…
Что же вам было обещано?
Или вас брали измором?
«День Победы» Льва Лещенко
Стал его днем позора…
Соломин в «Московской саге»
Своею игрой порадовал….
А вот подписал бумаги -
И нет правдолюба Градова.
Спасибо, Карен Шахназаров,
За фильм ваш про вечер в Гагре…
Кавказ прошел сто пожаров
После похожей бумаги.
Сегодня крымским татарам
Сталин приходит во сны…
Слыш, бывший дончанин Кара,
Донбасс устал от войны!
Ах, как сыграл Никоненко
В «Завтра была война»!
Зачем же он встал на коленки
В эту лужу дерьма?
Боярский играл отвагу,
А лучше сидел бы дома.
В жизни он вместо шпаги
Носит пучок соломы!
Летят журавли над заставой,
Окутались горы дымом.
Прощайте, артист Баталов.
За что вы так с нами и с Крымом?
С похмелья или спросонья
Писали вы это депешу?
Был мужиком «Афоня»,
А стал равнодушной пешкой!
А знает ли путинец Бортко,
Гений «Собачьего сердца»,
Как российские морды
Пинают раненых берцами?
Чужие идут на заставу,
Вот завязался бой…
Прощай, офицер Варавва,
А с ним - и Василь Лановой…

Больше сказать вроде нечего…
Да что тут еще сказать?
Может, и вы, как Пореченков,
Хотите по нам пострелять?
Небо рыдает над Крымом,
Донбасс раздирают стоны…
Зачем же вы свое имя
Отдали в разрывные патроны???
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Да, эти артисты были маяками .Но маяки погасли при первом же порыве ветра. Мы надеялись, что вся интеллигенция России как только узнает о войне против нас, то тут же возмутится и будет требовать прекращения войны. Но...
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Это было раньше. Сейчас все артисты это бизнес и бабло.
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от нашо було теліпати за Крим - вроді взросла людина. Ну, хоча б не нарушав граніцу - мона було і пустити.
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а того патлатого нашого, шо крим кримський - випустити і не впускати
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Я этого сюткина-ублюдкина презираю, бо чи не певец.
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На вкус и цвет товарищей нет. Нравится - то твоё право.
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подольше промаріновать і тушіть в рукавє на слабом огнє часов сємь - очєнь вкусно, пальчікі обліжешь
СБУ заборонила в'їзд в Україну російському гастролеру Сюткіну - Цензор.НЕТ 1244
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Ползучую экспансию надо возвращать взад.Почти без разбора.Но.В гуманитарных целях -пускать обязательно!( Похороны,могилы посетить)Своих гастролёров просто выбрасывать из всех хит-парадов и мероприятий.Съездил в орду-в Украине,как минимум .безработный.Тоже и по бизнесу.
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Сюткин - обыкновенный "имперец", это по ихнему...
А по нашему - ублюдок.
СБУ заборонила в'їзд в Україну російському гастролеру Сюткіну - Цензор.НЕТ 111
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Ну не наглі ці кацапи? Взагалі треба скласти перелік з прізвищ росіян, яким дозволено в'їзд в Україну, думаю, їх буде не більше 50 (типу Сотник, Піонтковський, Балу, Невзоров), а остальні москалі щоб і не потикались.
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О, цэ пэрэмога эсбэу,так
А что там со штэпой,и другими сепарами свободно гуляющими по Украине?
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Добре Баканов зробив, по дружески, тут он кв 95 не може нормально заробити, а ще гастролерів кормити. Якшо серйозно, то русские шовіністи та російські імперіалісти повинні відчувати опір і бойкот тих кого вони зневажають. Якщо ці артісти за русьусрусь за путінапарву, то сидіть собі на рашці і їздіть з гастролями по неабятной, по мухосранськам, заробляйте, або йдіть штатними пропагандонами в минкульт РФ
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Сюткін - х...й-сосюткін, а не гастролі йому в Україні.
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У певцов в голове резонатор.
Чем пустее, тем лучше звучит.
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а не проще ли визовый режим ввести для всех расиянцев? а то.. этого пустим, этого не пустим.. дурня якась
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А федору добронравову чего разрешили въезд в Украину? Потому что он крестный сватец ???
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Зондують грунт ..собакі кацапські .а щож вийде з цього...некуй шастать))))
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Как все они любят копеечку в Украине срубить. Чего он в Казахстан не прется?
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"Ловушка культурного обмена". З російською шовіністичною та імперською пропогандою у вигляді кіно, теле серіалів, концертів та різного рашамедіа продукту можна боротися цивілізованим шляхом нічого не забороняючи в рамках договорів СОТ = всю московитську продукцію прирівняти до політичної реклами на ТВ, десь так 5000грн. за хвилину, на їхню друковану продукцію ввести ввізне мито 10 євро за 1кг книжок, по пісеньках на ФМрадіо 100долСША за хвилину трансляції, виступи в концертних залах елементарний збір по 10дол США з кожного наявного місця в залі до початку виступу, з кожного російського виконавця фіксований податок від 1до 10 тис дол США за день перебування в Україні. Газпром такого не осилить
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как страшна жіть... скора нєскєм будет парускі пагаваріть...
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- Конечно Вася! Ну кто его не знает?!!
Давай Вася, до свидания!!
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