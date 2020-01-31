 СБУ заборонила в'їзд в Україну російському гастролеру Сюткіну

Про це повідомляє пресслужба СБУ на сторінці в мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"СБУ заборонила в'їзд російському співакові Валерію Сюткіну за його висловлювання про "доцільність" анексії Криму в ефірі одного з телеканалів РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше 40 нардепів звернулися в СБУ з вимогою не допустити в Україні концертів російських гастролерів Сюткіна і Сєрова, які підтримали окупацію Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 40 нардепів звернулися в СБУ з вимогою не допустити в Україні концерти російських гастролерів Сюткіна і Сєрова, які підтримали окупацію Криму, - Ар'єв