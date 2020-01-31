 СБУ заборонила в'їзд в Україну російському гастролеру Сюткіну

Про це повідомляє пресслужба СБУ на сторінці в мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"СБУ заборонила в'їзд російському співакові Валерію Сюткіну за його висловлювання про "доцільність" анексії Криму в ефірі одного з телеканалів РФ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше 40 нардепів звернулися в СБУ з вимогою не допустити в Україні концертів російських гастролерів Сюткіна і Сєрова, які підтримали окупацію Криму.
для целесообразності
А в Донбассе - бомбежка и свист,
А в Донбассе война и месиво…
Ну и как поживаешь, артист,
Благословивший агрессию?
Расскажи, что случилось с тобою?
Почему ты скатился вниз?
И зачем украинскою кровью
Ты доказывал «патриотизм»?
Но не думай, что только путин -
И убийца, и редкое чмо.
Ты ведь тоже убил пол-Донбасса,
Подписав тогда кровью письмо…
Что же вам было обещано?
Или вас брали измором?
«День Победы» Льва Лещенко
Стал его днем позора…
Соломин в «Московской саге»
Своею игрой порадовал….
А вот подписал бумаги -
И нет правдолюба Градова.
Спасибо, Карен Шахназаров,
За фильм ваш про вечер в Гагре…
Кавказ прошел сто пожаров
После похожей бумаги.
Сегодня крымским татарам
Сталин приходит во сны…
Слыш, бывший дончанин Кара,
Донбасс устал от войны!
Ах, как сыграл Никоненко
В «Завтра была война»!
Зачем же он встал на коленки
В эту лужу дерьма?
Боярский играл отвагу,
А лучше сидел бы дома.
В жизни он вместо шпаги
Носит пучок соломы!
Летят журавли над заставой,
Окутались горы дымом.
Прощайте, артист Баталов.
За что вы так с нами и с Крымом?
С похмелья или спросонья
Писали вы это депешу?
Был мужиком «Афоня»,
А стал равнодушной пешкой!
А знает ли путинец Бортко,
Гений «Собачьего сердца»,
Как российские морды
Пинают раненых берцами?
Чужие идут на заставу,
Вот завязался бой…
Прощай, офицер Варавва,
А с ним - и Василь Лановой…
Больше сказать вроде нечего…
Да что тут еще сказать?
Может, и вы, как Пореченков,
Хотите по нам пострелять?
Небо рыдает над Крымом,
Донбасс раздирают стоны…
Зачем же вы свое имя
Отдали в разрывные патроны???
А по нашему - ублюдок.
А что там со штэпой,и другими сепарами свободно гуляющими по Украине?
Чем пустее, тем лучше звучит.
Давай Вася, до свидания!!