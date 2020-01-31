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 Політика України
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Все про:Житомир (197) Кабмін (3275) Гончарук_Олексій (592)

 Боремося з корупцією, багато хто нас за це не любить, працюватимемо далі, - Гончарук про Кабмін

Уряд намагається припинити обкрадання держави і працювати над здешевленням комунальних послуг.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив під час спілкування з журналістами в Житомирі після огляду термомодернізованого будинку.

"Ми не звертаємо уваги на маніпуляції. Ми боремося з корупцією, намагаємося припинити обкрадання і розвал нашої держави, і багато людей нас за це не люблять. Групи впливу будуть робити все для того, аби заважати нам працювати. Ми цього не боїмося і маємо намір працювати далі", - сказав Гончарук.

За його словами, у Житомирі він ознайомився з тим, як мешканці ОСББ "Київська 52" організувалися і ухвалили рішення термомодернізувати свій будинок. Як результат, тепер вони майже вдвічі менше платять за комунальні послуги, ніж їхні сусіди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заборонити і притягнути до відповідальності, - Рябошапка анонсував боротьбу з приватними спецслужбами, які здійснюють несанкціоноване "прослуховування"

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.

Читайте: Уряд посилює заходи безпеки для захисту українців від потенційної загрози коронавірусу, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173004
 
   
 Топ коментарі
 
Патологічні брехуни. Ключове слово «не люблять» і не люблять за корупцію, брехню і некомпетентність.
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Дайте мне увеличительное стекло, чтобы я узрела эту борьбу Гончарука с коррупцией.
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Дайте мне увеличительное стекло, чтобы я узрела эту борьбу Гончарука с коррупцией.
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Гроші які перестав красти потрох відобразились на зміцненні гривні - це якщо ті сліпий.
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Да, и че ж гривна сейчас снова обваливается?)) Зебил, мне всегда было интнресно, как ты живешь без мозга?
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У ослабления гривны могут быть только две причины - временное и связано оно с новогодними праздниками, так в принципе всегда бывает, но после гривна должна укрепится. Или зе-команда таки садится на потрошиные схемы, а значит гривна продолжет ослабивать. Скоро будет видно одно из двух. У тебя мозгов хоть хватит такое несложное понять?
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ты уже прикупил доляров па 22 или всё ещё ждёшь па 8 ??
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а обваливается опять - значит опять кто-то либо начал ее безконтрольно печатать либо опять таки красть....
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так, " відобразились" Боремося з корупцією, багато хто нас за це не любить, працюватимемо далі, - Гончарук про Кабмін - Цензор.НЕТ 1483 с дефіцитом бюджета в 74 лярда , ручним управлінням казначейскими рахунками, невиплатами пдв і здиранням податків на три місяці вперед...
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Ну і дєбіл. Воно бореться із корупцією? Наведи приклади посаджених? А на нет і суда нет.
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нет посаженных - нет борьбы с коррупцией! все логично! в противном случае занимаетесь сами коррупцией за откат....
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Патологічні брехуни. Ключове слово «не *******» і не ******* за корупцію, брехню і некомпетентність.
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K0५EGAR

@EgarK0

Тем временем, в Житомирской области в знак протеста люди жгут платежки зеленского за газ и его транспортировку по трубе. Ротердам+ порошенка нервно курит в сторонке на фоне ZeРотердама++ при плюсовой зиме и стоимости газа в Нидерландах около 120$.https://twitter.com/i/status/1223183979383312384
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с такими зарплатами вы ее уже победили
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Не знаю, не знаю. Завтра уже первое, а 4 - вторник.А дальше вторника заглядывать смысла нет.
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класну він відмазку придумав для своєї успішності!
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Гончарук в тебе під боком Аваков який головний корупціонер. Якій МВС довів до цюгундера і перетворив в свою власну ОПГ.
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С коррупцией надо бороться , но пока её возглавляют .
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Населения за идиотов держат! Можно посмотреть где-то список топ-коррупционеров которых уже посадили за решетку? Клоун!
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Назначение самим себе необоснованно гиганских зарплат в самой бедно стране Европы и во время войны это и есть самая неприкрытая коррупция - самая циничная, наглая и ублюдочная. Но не спешите их тратить - скоро Майдан, а значит вернёте всё до копейки с процентами и посадками за коррупцию.
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Прочитал и пошел лапшу с ушей снимать
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Сами с собой то боретесь, как при парашенко
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Интересно в каких очках борется с коррупцией Гончарук, наверное в "РОЗОВЫХ" и хочет народу Украины их одеть. Лапшист.
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Василий, этот премьер ни в каких ни очках и никакой лапши не вешает, там дела обстоят гораздо хуже. Он ВЕРИТ в то, что говорит. А причина этой веры в том, что у него в голове своя отдельная реальность, которая к действительности никакого отношения не имеет и он этого несовпадения не видит.
Его место вообще-то не в кабмине, а у профильного доктора, который занимается людьми с искаженным восприятием реальности. У какого доктора, попробуйте догадаться сами.
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Вручення підозр,це не означає вирок і покарання і це боротьбою назвати неможливо.
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один борцун с коррупцией пенделя уже получил.. на очереди следующий
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если вы боретесь с корупцией и как ты говоришь успешно (потому то вас не любят) то почему в бюджете ДЫРА!! если вы побеждаете корупционеров то доход бюджета должен расти а он падает! как то не логично выходит так что ты либо трусы надень либо крестик сними!!
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так в ноябре коррупцию со слов того же Гончарука уже победили! Откуда она взялась?
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А поподробнее можно про борьбу с коррупцией? Боремося з корупцією, багато хто нас за це не любить, працюватимемо далі, - Гончарук про Кабмін - Цензор.НЕТ 9253
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кабмин хитрозачатого не-ук-ра-ин-ско-го народа фирташей-ахметок-пинчуков-...
принял решение грабить Граждан Украины по схемам своих папередников
но нагло, в открытую .

включаем свою сообразиловку соотечественники :

1. газ добытый из недр Украины с прибылью Укргаздобычи стоит G $долляров .

2. газ добытый из недр Украины с прибылью Укргаздобычи
и доставленный до нидерландского хаба стоит (G +транспортировка) $долляров .

3. газ добытый из недр Украины с прибылью Укргаздобычи,
доставленный до нидерландского хаба,

к стоимости которого
"Затем добавляется разница между ценой на нидерладском хабе TTF и
ценой на границе Украины"
стоит для пересичного украинского потребителя
уже (G +наварГрабителей +2*транспортировка) $долляров .
= = = = =

обратите ВНИМАНИЕ !

ГАЗ , ДОБЫТЫЙ ИЗ НЕДР Украины, во всём этом схематозе Минэкоэнерго
НЕ-ПОКИДАЕТ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ ,
то есть ЗАТРАТЫ НА-якобы-"ТРАНСПОРТИРОВКУ" газа
из Украины до нидерландского хаба и в обратном направлении
ПО ФАКТУ ОТСУТСТВУЮТ ( ! от слова ваще ! )

но в стоимость =украинского газа= для пересичного украинского потребителя
хитрозачатые уроды закложили коррупционную грабительскую часть
в размере ( наварГрабителей +2*транспортировка ) $долляров
на каждом кубическом метре газа, добытого из недр Украины .

Таким образом гончарук в сговоре с оржелем-коболевым-витренко
используя своё служебное положение
заложил в цену газа для пересичных потребителей
КОРРУПЦИОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ : ( наварГрабителей +2*транспортировка ) $долляров
организованной преступной группировки
в составе
ГОНЧАРУК-ЗЕЛЕНСКИЙ , ОРЖЕЛЬ-КОБОЛЕВ-ВИТРЕНКО

для всего газа добытого из недр Украины,

Это две трети газа , реализуемого на внутреннем рынке Украины !!!
= = = = =
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ГАЗ , ДОБЫТЫЙ ИЗ НЕДР Украины, во всём этом схематозе Минэкоэнерго
НЕ-ПОКИДАЕТ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ ,
то есть ЗАТРАТЫ НА-якобы-"ТРАНСПОРТИРОВКУ" газа
из Украины до нидерландского хаба и в обратном направлении
ПО ФАКТУ ОТСУТСТВУЮТ ( ! от слова ваще ! )

но в стоимость =украинского газа= для пересичного украинского потребителя
хитрозачатые уроды закложили коррупционную грабительскую часть
в размере ( наварГрабителей +2*транспортировка ) $долляров
на каждом кубическом метре газа, добытого из недр Украины .

Таким образом гончарук в сговоре с оржелем-коболевым-витренко
используя своё служебное положение
заложил в цену газа для пересичных потребителей
КОРРУПЦИОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ : ( наварГрабителей +2*транспортировка ) $долляров
организованной преступной группировки
в составе
ГОНЧАРУК-ЗЕЛЕНСКИЙ , ОРЖЕЛЬ-КОБОЛЕВ-ВИТРЕНКО

для всего газа добытого из недр Украины,

Это две трети газа , реализуемого на внутреннем рынке Украины !!!
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КОРРУПЦИОНЕРЫ
=зеленский гончарук оржель коболев витренко=
ОБЯЗАНЫ СЛОЖИТЬ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ
либо
должны быть отстранены
с занимаемых должностей Гражданами Украины
.
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Гончарук так бореться з корупцією, що свою колишню, на міністра освіти поставив. Новосад - 29 років, без педагочної освіти.
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Тому і освіта у дупі,що колишні очолюють. Новиеліца
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