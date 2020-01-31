 Боремося з корупцією, багато хто нас за це не любить, працюватимемо далі, - Гончарук про Кабмін

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив під час спілкування з журналістами в Житомирі після огляду термомодернізованого будинку.
"Ми не звертаємо уваги на маніпуляції. Ми боремося з корупцією, намагаємося припинити обкрадання і розвал нашої держави, і багато людей нас за це не люблять. Групи впливу будуть робити все для того, аби заважати нам працювати. Ми цього не боїмося і маємо намір працювати далі", - сказав Гончарук.
За його словами, у Житомирі він ознайомився з тим, як мешканці ОСББ "Київська 52" організувалися і ухвалили рішення термомодернізувати свій будинок. Як результат, тепер вони майже вдвічі менше платять за комунальні послуги, ніж їхні сусіди.
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.
Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.
17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.
K0५EGAR
@EgarK0
Тем временем, в Житомирской области в знак протеста люди жгут платежки зеленского за газ и его транспортировку по трубе. Ротердам+ порошенка нервно курит в сторонке на фоне ZeРотердама++ при плюсовой зиме и стоимости газа в Нидерландах около 120$.https://twitter.com/i/status/1223183979383312384
Его место вообще-то не в кабмине, а у профильного доктора, который занимается людьми с искаженным восприятием реальности. У какого доктора, попробуйте догадаться сами.
принял решение грабить Граждан Украины по схемам своих папередников
но нагло, в открытую .
включаем свою сообразиловку соотечественники :
1. газ добытый из недр Украины с прибылью Укргаздобычи стоит G $долляров .
2. газ добытый из недр Украины с прибылью Укргаздобычи
и доставленный до нидерландского хаба стоит (G +транспортировка) $долляров .
3. газ добытый из недр Украины с прибылью Укргаздобычи,
доставленный до нидерландского хаба,
к стоимости которого
"Затем добавляется разница между ценой на нидерладском хабе TTF и
ценой на границе Украины"
стоит для пересичного украинского потребителя
уже (G +наварГрабителей +2*транспортировка) $долляров .
= = = = =
обратите ВНИМАНИЕ !
ГАЗ , ДОБЫТЫЙ ИЗ НЕДР Украины, во всём этом схематозе Минэкоэнерго
НЕ-ПОКИДАЕТ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ ,
то есть ЗАТРАТЫ НА-якобы-"ТРАНСПОРТИРОВКУ" газа
из Украины до нидерландского хаба и в обратном направлении
ПО ФАКТУ ОТСУТСТВУЮТ ( ! от слова ваще ! )
но в стоимость =украинского газа= для пересичного украинского потребителя
хитрозачатые уроды закложили коррупционную грабительскую часть
в размере ( наварГрабителей +2*транспортировка ) $долляров
на каждом кубическом метре газа, добытого из недр Украины .
Таким образом гончарук в сговоре с оржелем-коболевым-витренко
используя своё служебное положение
заложил в цену газа для пересичных потребителей
КОРРУПЦИОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ : ( наварГрабителей +2*транспортировка ) $долляров
организованной преступной группировки
в составе
ГОНЧАРУК-ЗЕЛЕНСКИЙ , ОРЖЕЛЬ-КОБОЛЕВ-ВИТРЕНКО
для всего газа добытого из недр Украины,
Это две трети газа , реализуемого на внутреннем рынке Украины !!!
= = = = =
НЕ-ПОКИДАЕТ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ ,
то есть ЗАТРАТЫ НА-якобы-"ТРАНСПОРТИРОВКУ" газа
из Украины до нидерландского хаба и в обратном направлении
ПО ФАКТУ ОТСУТСТВУЮТ ( ! от слова ваще ! )
но в стоимость =украинского газа= для пересичного украинского потребителя
хитрозачатые уроды закложили коррупционную грабительскую часть
в размере ( наварГрабителей +2*транспортировка ) $долляров
на каждом кубическом метре газа, добытого из недр Украины .
Таким образом гончарук в сговоре с оржелем-коболевым-витренко
используя своё служебное положение
заложил в цену газа для пересичных потребителей
КОРРУПЦИОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ : ( наварГрабителей +2*транспортировка ) $долляров
организованной преступной группировки
в составе
ГОНЧАРУК-ЗЕЛЕНСКИЙ , ОРЖЕЛЬ-КОБОЛЕВ-ВИТРЕНКО
для всего газа добытого из недр Украины,
Это две трети газа , реализуемого на внутреннем рынке Украины !!!
=зеленский гончарук оржель коболев витренко=
ОБЯЗАНЫ СЛОЖИТЬ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ
либо
должны быть отстранены
с занимаемых должностей Гражданами Украины
.
0
борьбы нет , есть передел