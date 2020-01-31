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Все про:Зеленський (4309) Донбас (13177) Помпео (203)

 Зеленський: Сподіваюся на призначення спецпредставника Держдепу США щодо врегулювання ситуації на Донбасі та деокупації Криму

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що в Держдепартаменті США буде призначено спеціального представника з питань врегулювання на Сході України і деокупації Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Зеленський на зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео.

"Сьогодні я висловив сподівання, що Сполучені Штати Америки будуть більш активно залучені до процесів врегулювання на Сході України і деокупації Криму завдяки призначенню з цих питань окремого посадовця з Державного департаменту", - сказав президент.

Читайте також: Немає і не було жодних умов для візиту Зеленського до Вашингтона, - Помпео

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173003
 
   
 Топ коментарі
 
Вова, от тебя Украине-ноль, только хуже делаешь, ты прокацап)))
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Не ноль, а в минус. Он еще хуже, чем даже Янык, и обосранный Вовой Порох. Ибо Вова- двуличный, приходил на лозунгах, что он новый и не запятнанный, что все будет без коррупции и по закону, а реально все наоборот...
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Вова, от тебя Украине-ноль, только хуже делаешь, ты прокацап)))
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Не ноль, а в минус. Он еще хуже, чем даже Янык, и обосранный Вовой Порох. Ибо Вова- двуличный, приходил на лозунгах, что он новый и не запятнанный, что все будет без коррупции и по закону, а реально все наоборот...
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Ноль - это ты Братан!!!
И не просто ноль- ты ноль, ноль!!!
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Дякуємо, дякуємо, дякуємо )))))))))))))

I лобом в землю )))))
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Мир- это всего лиш ваше отражение!!! Вы или от зеркала отвернитесь, или пургу не гоните. Это Президент Украины!!! Скотиной можешь быть только ты БРАТ!!!
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зеленые раше-суки... Зеленский: Надеюсь на назначение спецпредставителя Госдепа США по урегулированию ситуации на Донбассе и деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 1501



Зеленский: Надеюсь на назначение спецпредставителя Госдепа США по урегулированию ситуации на Донбассе и деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 7113 Serendipity.ua

@Blonde75819970


Это звездец,друзья!
Кроме жоппооппоблок. Левочкиной,оказывается еще трое нардепов от Слуги Народа поддержали возвращение РФ в ПАСЕ.
-Александр Мережко
-Вячеслав Медяник
-Александр Скичко.
Они в группе социалистов,поддерж. РФ -З нардепа СН+2 нардепа ОПЗЖ!

https://uainfo.org/blognews/1580460943-levochkina-i-troe-slug-naroda-voshli-v-sostav-prorossiyskoy.html

Левочкина и троє "Слуг народа" вошли в состав пророссийской группы в ПАСЕ



Зеленский: Надеюсь на назначение спецпредставителя Госдепа США по урегулированию ситуации на Донбассе и деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 1868

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Эх заживём скоро, зарплати будуть як у расєї, газ і паливо по внутрішнім расєйським цінам, робити за нас будуть таджики і різні там сндовські азіати, порох сяде у лєфортово, ахметов перестане бути самим багатшим, це рай на землі як у брошурках свідків ієгови...)))
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При этом Мережко тоже избран вице-перзидентом ПАСЕ, видимо его и купили так за голос в пользу рашки.
Скичко- ***** безумный шоумен...
Медяник -
Депутат Медяник из «Слуги народа» руководит прокуратурой прямо из Верховной Рады. Спикер отреагировал на скандал Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/deputat-medyanik-iz-slugi-naroda-rukovodit-prokuraturoy-pryamo-iz-verhovnoy-rady-spiker-otreagiroval-na-skandal-633335.html
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Во дайот! Вже держдепартаментом керує, а ви кажете віслюк, віслюк... Помпео тільки ухиляється!
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Ти сам спочатку подивись, кого ти призначаєш:
"Зеленский вернул люстрированное окружение Януковича к власти"
https://inforesist.org/zelenskij-vernul-lyustrirovannoe-okruzhenie-yanukovicha-k-vlasti/
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Дивлячись на фото,мені чомусь згадалася казка Вільгельма Гауфа "Карлік Нос", яку показували по телебаченню за часів мого дитинства.Фільм був виробництва тодішньої Німецької Демократичної Республіки. Було це все в далекому минулому. Це я веду до того,що наш харант запросто міг би зіграти головну роль в цьому фільмі,якщо носа великого йому присобачить...
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Мда. "Маленький мальчик судьбою обижен"... Він на фото буде нормально виглядатиме, хіба що разом із Путіним, Медвєдєвим, Мішустіним.
Може тому (за калібром) його Кремль так підтримував на виборах
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Молодчина пан Президент!!! Поддерживаю!!!!
Уверен Порох воспитал достойную смену!!!!
Спасибо парни!!!!!
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ты поосторожней - сейчас если кто поддерживает Ишака, так санитары выезжают по первому звонку...
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