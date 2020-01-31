 Зеленський: Сподіваюся на призначення спецпредставника Держдепу США щодо врегулювання ситуації на Донбасі та деокупації Криму

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Зеленський на зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео.

"Сьогодні я висловив сподівання, що Сполучені Штати Америки будуть більш активно залучені до процесів врегулювання на Сході України і деокупації Криму завдяки призначенню з цих питань окремого посадовця з Державного департаменту", - сказав президент.

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