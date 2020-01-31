 Зеленський: Сподіваюся на призначення спецпредставника Держдепу США щодо врегулювання ситуації на Донбасі та деокупації Криму

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Зеленський на зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео.
"Сьогодні я висловив сподівання, що Сполучені Штати Америки будуть більш активно залучені до процесів врегулювання на Сході України і деокупації Криму завдяки призначенню з цих питань окремого посадовця з Державного департаменту", - сказав президент.
И не просто ноль- ты ноль, ноль!!!
I лобом в землю )))))
Serendipity.ua
@Blonde75819970
Это звездец,друзья!
Кроме жоппооппоблок. Левочкиной,оказывается еще трое нардепов от Слуги Народа поддержали возвращение РФ в ПАСЕ.
-Александр Мережко
-Вячеслав Медяник
-Александр Скичко.
Они в группе социалистов,поддерж. РФ -З нардепа СН+2 нардепа ОПЗЖ!
https://uainfo.org/blognews/1580460943-levochkina-i-troe-slug-naroda-voshli-v-sostav-prorossiyskoy.html
Левочкина и троє "Слуг народа" вошли в состав пророссийской группы в ПАСЕ
Скичко- ***** безумный шоумен...
Медяник -
Депутат Медяник из «Слуги народа» руководит прокуратурой прямо из Верховной Рады. Спикер отреагировал на скандал Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/deputat-medyanik-iz-slugi-naroda-rukovodit-prokuraturoy-pryamo-iz-verhovnoy-rady-spiker-otreagiroval-na-skandal-633335.html
"Зеленский вернул люстрированное окружение Януковича к власти"
https://inforesist.org/zelenskij-vernul-lyustrirovannoe-okruzhenie-yanukovicha-k-vlasti/
Може тому (за калібром) його Кремль так підтримував на виборах
Уверен Порох воспитал достойную смену!!!!
Спасибо парни!!!!!