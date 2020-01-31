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 Економіка
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Все про:ПДВ (106) ДФС (2387) Верланов Сергій (38)

 Податкова відшкодувала майже 100% ПДВ від заявлених 152,8 млрд грн у 2019 році

Державна податкова служба підвищує ритмічність і повноту відшкодування податку на додану вартість.

Так, за результатами 2019 року платникам податків відшкодували 151,9 млрд грн ПДВ. Це на 15,4 %, або на 20,2 млрд грн, більше, ніж у 2018 році.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на пресслужбу ДПС.

У Державній податковій службі також підкреслили, що якщо у 2018 році було відшкодовано лише 89,9% від заявлених 146,4 млрд грн, то у 2019 році – аж 99,4% від 152,8 млрд грн.

Податкова відшкодувала майже 100% ПДВ від заявлених 152,8 млрд грн у 2019 році 01

"Ми не стоїмо на місці, постійно покращуємо якість адміністрування та аналітичної роботи. Завдяки цьому з кожним днем можливостей для маніпуляцій з ПДВ стає дедалі менше, а значить - підприємства реального сектору починають отримувати відшкодування ритмічно і в повному обсязі", - заявив голова ДПС Сергій Верланов.

"Для нас неабияк важливо, що інвестори відчувають позитивні зміни", - наголосив очільник податкової.

Додамо, днями в американській Cargill, одному з найбільших інвесторів в аграрний сектор України, високо оцінили автоматизацію відшкодування ПДВ підприємствам-інвесторам в Україні. Так, загалом за 2019 рік компанії відшкодували близько 3 млрд грн ПДВ.

Раніше, в асоціації "Укроліяпром", членами якої є найбільші олійно-жирові підприємства України, також відзначили швидкість та ритмічність відшкодування ПДВ експортерам продукції з високою доданою вартістю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173002
 
 
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Успех . Все закрывают предпринимательскую деятельность .
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Смотри-ка, сработало. А говорили, мол ваши необучаемы в принципе)))
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отмените его и не надо будет возмещать-математика
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интересно, как можно из дыры в "кармане" вытащить хоть гривну?
станок включили?
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Почему государство умудряется выплачить 100% ПДВ оллигархам, большая часть которых является обычным отмыванием денег, но не может вовремя выплачивать зарплаты трудящимся на заводах постоянно ноя об задолженностях?
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Ещё один факт, что нынешняя власть работает только на олиграхов
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