 Податкова відшкодувала майже 100% ПДВ від заявлених 152,8 млрд грн у 2019 році

Так, за результатами 2019 року платникам податків відшкодували 151,9 млрд грн ПДВ. Це на 15,4 %, або на 20,2 млрд грн, більше, ніж у 2018 році.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на пресслужбу ДПС.

У Державній податковій службі також підкреслили, що якщо у 2018 році було відшкодовано лише 89,9% від заявлених 146,4 млрд грн, то у 2019 році – аж 99,4% від 152,8 млрд грн.

"Ми не стоїмо на місці, постійно покращуємо якість адміністрування та аналітичної роботи. Завдяки цьому з кожним днем можливостей для маніпуляцій з ПДВ стає дедалі менше, а значить - підприємства реального сектору починають отримувати відшкодування ритмічно і в повному обсязі", - заявив голова ДПС Сергій Верланов.

"Для нас неабияк важливо, що інвестори відчувають позитивні зміни", - наголосив очільник податкової.

Додамо, днями в американській Cargill, одному з найбільших інвесторів в аграрний сектор України, високо оцінили автоматизацію відшкодування ПДВ підприємствам-інвесторам в Україні. Так, загалом за 2019 рік компанії відшкодували близько 3 млрд грн ПДВ.

Раніше, в асоціації "Укроліяпром", членами якої є найбільші олійно-жирові підприємства України, також відзначили швидкість та ритмічність відшкодування ПДВ експортерам продукції з високою доданою вартістю.