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Все про:візит (722) Зеленський (4309) США (6019) Помпео (203)

 Немає і не було жодних умов для візиту Зеленського до Вашингтона, - Помпео

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що жодних умов для офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона не було.

Про це Помпео сказав на брифінгу з президентом України в Києві у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Ні. Не було жодних умов того, про що ви казали, - що були якісь умови для того, щоб президент Зеленський міг приїхати до Вашингтона", - заявив Помпео.

Також читайте: Україна готова розвивати нові форми партнерства з США у сфері безпеки, - Зеленський на зустрічі з Помпео

"Просто нам необхідно знайти відповідний час і відповідні можливості для цієї зустрічі. Ми хочемо переконатися, що це станеться в той час, коли буде показано значний прогрес. Між нашими країнами є багато роботи. Наші команди обговорюють всі ці можливості. Ми бачимо економічні можливості для американських підприємств. Ми казали про це", - додав Помпео.

"Ми завжди вітатимемо президента Зеленського у Вашингтоні, і ми впевнені, що така зустріч відбудеться", - резюмував Держсекретар.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173000
 
 
 Топ коментарі
 
та ну нафиг - подумали американцы - пусть Спилберг сам сюжеты для фильмов-катастроф придумывает
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Он приехал спасать шефа от "все пропало". У него сейчас жалкая роль.
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Возможно и так, но в рожу плюнул со смаком Нелоху.
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Вторая задача - напомнить Зеле и Бене, вернее Бене и его куклам Зеле и Баканову, о расследовании суда графства Делавэр о отмывании преступных средств, где все являются фигурантами плотного расследования. Это так - слегка поставить на место, чтобы бубочка сговорчевее был.
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на фига?
тут по телефону покалякали - импичмент замаячил
а кабы приехал.?..))))
боюсь даже представлять )))
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Только после длительного карантина, может быть...
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Землетрясение в Калифорнии тоже отменяется.
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Не отменяется.
Землетрясения были, есть и будут.
И всегда в них Зе будет виноват.
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та ну нафиг - подумали американцы - пусть Спилберг сам сюжеты для фильмов-катастроф придумывает
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И если обязуется после визита отремонтировать все шо посещал - Белый дом и Капитолий...
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Тут большая разница!
Помпео заявил, что никаких условий для официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон

"Нет. Не было никаких условий того, о чем вы говорили - что были какие-то условия для того, чтобы президент Зеленский мог приехать в Вашингтон", - заявил Помпео.

Типа может приехать, сходит в макдональдс, синагогу, пожрать шаурму.
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К сожалению Зеленский просто зеро полный ноль и провалил полностью внешнею политику а внутри полный хаос и колапс и полное мародерство страны,мир увидел его и понял о чем говорит с туристом который ездит но ничего не решает и не понимает
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Та ладно, шо прям низя Моники Зеленски встретиться и покалякать на бабские темы с Моникой Левински?
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эт можно. только американцы Левински спецрейсом сюда пришлют для этого. Немає і не було жодних умов для візиту Зеленського до Вашингтона, - Помпео - Цензор.НЕТ 7147
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