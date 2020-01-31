 Немає і не було жодних умов для візиту Зеленського до Вашингтона, - Помпео

Про це Помпео сказав на брифінгу з президентом України в Києві у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
"Ні. Не було жодних умов того, про що ви казали, - що були якісь умови для того, щоб президент Зеленський міг приїхати до Вашингтона", - заявив Помпео.
"Просто нам необхідно знайти відповідний час і відповідні можливості для цієї зустрічі. Ми хочемо переконатися, що це станеться в той час, коли буде показано значний прогрес. Між нашими країнами є багато роботи. Наші команди обговорюють всі ці можливості. Ми бачимо економічні можливості для американських підприємств. Ми казали про це", - додав Помпео.
"Ми завжди вітатимемо президента Зеленського у Вашингтоні, і ми впевнені, що така зустріч відбудеться", - резюмував Держсекретар.
тут по телефону покалякали - импичмент замаячил
а кабы приехал.?..))))
боюсь даже представлять )))
Землетрясения были, есть и будут.
И всегда в них Зе будет виноват.
Помпео заявил, что никаких условий для официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон
"Нет. Не было никаких условий того, о чем вы говорили - что были какие-то условия для того, чтобы президент Зеленский мог приехать в Вашингтон", - заявил Помпео.
Типа может приехать, сходит в макдональдс, синагогу, пожрать шаурму.