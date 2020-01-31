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Все про:Зеленський (4309) США (6019) Укрзалізниця (899) Мінінфраструктури (359) Помпео (203) локомотиви (9)

 Мінінфраструктури та "Укрзалізниця" ведуть переговори про закупівлю партії американських локомотивів, - Зеленський

Україна зацікавлена ​​в посиленні розвитку залізничної галузі країни спільно з Америкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео.

"Упевнений, що 2020 стане роком, в якому ми збільшимо інвестиційне співробітництво між Україною та США. Ми зацікавлені разом з американською стороною посилити розвиток залізничної галузі в Україні", - зазначив Зеленський.

За його словами, Міністерство інфраструктури України та "Укрзалізниця" вже ведуть переговори про закупівлю нової партії локомотивів американського виробництва.

"Також розраховуємо, що США зможуть усунути торговельні обмеження, а саме: захисні мита на імпорт сталі в розмірі 25%", - додав глава держави.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172999
 
 
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Та ти шо! Невже з самим General Motors домовляються? Оце так прорив діджіталізації, оуе так ЗЄперемога. А два роки тому ніхто про це й не знав.
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Локомотивы можно и американские, а вагоны у нас прекрасные строят. Дайте своим людям заказы и работу.
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Было путешествие из Днепра в Одессу на второй полке в купе . Иногда , на "прямой" думал , что меня выкинет центробежная сила из окна .
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Ничего, новые локомотивы по старым рельсам будут ездить намного быстрее и центробежная сила тогда уж наверняка возьмёт верх.
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В переводе означает: американцы наладят сбыт локомотивов, а мы останемся должны...
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А як щодо інфраструктури електрозабезпечення? Внаслідок негоди по Сумській області пошкоджено 95 ЛЕП високої напруги (10-110 кВ). Якось воно дивно. Щоб така масовість... А коли подивишся на гілля, якими позаростали ці ЛЕП, всі питання відпадають. Про розподільчі ЛЕП 380 В, годі говорити. Чи не хоче Мінінфраструктури зобов'язати власників земельних ділянок видалити дерева з охоронних зон комунікацій інфраструктури?
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А робити свої локомотиви у Оманського не вистачає розуму? Нахвалявся ж створювати робочі місця щоб заробітчани повертались до України. Тріпло зелене.
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А много до Оманського сделали локомотивов? Или может напомнишь кто ето все начал? А во вторых я уже убедился что наши криворукие *специалисты* них*я не смогут сделать, только деньги разворуют и не будет ни того ни другого. Пускай в Польше клубнику собирают и на ********* цемент месят
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Я вот одного не понимаю. Укрзализныцю готовятся продать в частные руки или уже продали. Так зачем же за государственный счет локомотивы для нее закупать? Или ето делается чтобы Ахметов или другая тварь которая за бесценок купит укрзализныцю, чтобы не тратились и дальше покупали королевские замки за бугром.
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