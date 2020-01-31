 Міністр транспорту Чехії Кремлік хотів витратити $17,5 млн на сайт, який волонтери зробили за вихідні. Його звільнили

Про це повідомляє Radio CZ, передає Цензор.НЕТ.
Так, міністр транспорту хотів укласти контракт на 400 млн крон (близько 17,5 млн доларів США) з компанією Asseco Central Europe. Але прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що контракт був погано підготовлений, і він особисто його не погоджував.
За ситуацією стежив Томаш Вондрачек, власник IT-компанії Actum Digital. Тиждень тому він записав онлайн-звернення, в якому закликав IT-фахівців долучитися до його ініціативи зі створення онлайн-сервісу самостійно.
Незабаром відгукнулося понад 300 програмістів, з яких обрали 60 фахівців, що реалізували цей сервіс у межах дводенного хакатону 25-26 січня. У понеділок 27 січня сайт запрацював у тестовому режимі. А міністра транспорту звільнили.
В інтерв'ю "Радіо Свобода" Вондрачек розповідає, що вартість державного замовлення була марнотратством.
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А в Україні є такі зарплати, які можна назвати "марнотратством"?
Причина увольнения министра совсем другая - не объявил тендер.
Поделку волонтеров не приняли.
Сейчас объявляют тендер на полноценную систему.
Этому хейту уже неделя. До Цензора дошли побрехушки из соцсетей.
1. Портал, который необходим Минтранспорта Чехии, включал в себя кучу подсистем (логистика, идентификация машин, проверка состояний и пр). и регистрация и учет оплаты проезда по платным автомагистралям.
2. Министр не объявил тендер и намутил заказ какой-то наверное компании (наверное по договорняку), прокинув компании, которые могли это сделать лучше и дешевле.
3. Волонтеры сделали не заказ в том объеме, который был необходим, а только по сути интернет-магазин продажи тикетов на проезд. Т.е. не совсем то, что было нужно.
4. Премьер-министр уволил Министра за нарушение процедуры закупки (сума тут не причем вообще).
5. Сейчас объявляют тендер на реализацию этого проекта бо поделка волонтеров - ниочем.
Після зразкової акції чеських програмерів компанія Asseco і від контракту відмовилася і від передбачених ним штрафних санкцій.
Asseco Central Europe (Asseco) communicated its intent to the State Fund for Transport Infrastructure (SFDI) to terminate the Contract on the development of the "IS EDAZ - Information System for Registration of Vehicles in the Time-Based Charge System" and the provision of associated services (hereinafter referred to as the "Contract") in the Czech Republic without any claims resulting from the early termination of the contract. We have decided for this step because the reputation of our company has been seriously damaged. With this solution, we would like to help to solve the situation in the Czech Republic regarding the IS EDAZ.
Тупо разносить слухи и перепечатывать друг у друга новости - это не журналистика.
Старый был разработан отставшими от жизни ретроградами, потому хорошо работал и был удобен для посетителей.
Новый разработан продвинутыми красноглазиками, очень современен и, по этой причине - ни в кизду, ни в красною армию
Нет даже возможности указать даты изменения графика движения транспорта.
А транспорт - онлайн, это, вообще песня
Сначала собирается информация от абсолютно всех тс, оборудованных навигатором, потом этот хлам выводят на экран, а определить, где сейчас находится нужный тебе автобус - это явное излишество.