 Україна готова розвивати нові форми партнерства з США у сфері безпеки, - Зеленський на зустрічі з Помпео. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео.

"Україна готова розвивати нові форми партнерства з США у сфері безпеки. Це підтверджує перший в історії контракт на пряму закупівлю протитанкових ракетних комплексів Javelin. Йшлося і про посилення ВМС України завдяки катерам класу Island і зміцнення протиповітряної оборони України, де ми готові розглядати опції закупівель необхідного озброєння", - зазначив Зеленський.

За його словами, Україна активно взаємодіє зі США для успішного реформування оборонної промисловості.

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