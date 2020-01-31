 Спроба запровадити кримінальну відповідальність за поширення дезінформації може призвести до переслідування журналістів просто за те, що вони виконують свою роботу, - моніторингова місія ООН

Про це місія повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що розділяють обурення медіаспільноти та суспільства про те, що нинішній законопроєкт про дезінформацію не відповідає міжнародним стандартам, може підривати свободу медіа і призвести до самоцензури.
"Спроба запровадити кримінальну відповідальність за розповсюдження дезінформації може призвести до переслідування журналістів просто за те, що вони виконують свою роботу. Більше того, влада має утриматися від створення органів, відповідальних за моніторинг та фільтрування контенту", - йдеться в повідомленні.
У місії підкреслили, що боротися з дезінформацію та фейками необхідно, але не за рахунок обмеження свободи ЗМІ. Міністерство культури, яке розробило законопроєкт, має дотримуватися міжнародних стандартів, продовжити публічне обговорення проєкту і забезпечити його відкритість.
"Я так думаю"...
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Что ?.
ПОВЫБИРАЛИ ??
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Как ПУКин приказал ?-- только не порошенко !!
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Выбрали себе ТРЕХ барыг..
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"слуг ",
Коломойсских и .
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КРЕМЛЕВССКИХ,
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И это ужэ НАДОООООООООООЛГО !
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Посмотрите , как коломойсск0-КРЕМЛЕВССКИЕ " закручивают " гайки !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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СЛЕПЦЫ !!!!
телезрители , всемыпрэ3эдэнты и.....................
рагули-завистники.
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Не чипайте СВОБОДУ СЛОВА громадян!!
Це записано в Конституції України..
Але якщо ви всамовбивці...
Ну тоді ....Да.
-посажены в тюрьму по закону о дезинформации - распространяли дезинформацию что их хотят посадить.
Если я скажу, что ты некомпетентен и должен освободить своё место, т.к. не знаешь, не умеешь, не выполнил и т.д. - это критика и за это ко мне ни одна прокуратура не доклепается.
А если я начну рассказывать, что ты ******* и ******, и как я тебя буду пороть, если ты, *****, не будешь меня слушаться... если я буду обещать, что тебя на передовой пристрелят свои - это оскорбление и угроза, а никак не критика.
Разве что я не зебил и за него не голосовал, а так - всё норм.
Кста, могу научить, как жить без мозга. Судя по твоему комменту - тебе пригодится
"Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины был разработан программный скрипт, который позволит идентифицировать пользователей, которые пытаются анонизировать себя во время использования Всемирной сети Интернет", - говорится в обращении к руководству сайта.
При этом в слове "анонимизировать", то есть скрыть свои идентификационные данные при пользовании Интернета, была допущена курьезная опечатка.