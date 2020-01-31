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 Політика України
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Все про:дезінформація (75) журналістика (959) ООН (1329) ЗМІ (701)

 Спроба запровадити кримінальну відповідальність за поширення дезінформації може призвести до переслідування журналістів просто за те, що вони виконують свою роботу, - моніторингова місія ООН

Моніторингова місія ООН з прав людини закликала українську владу не обмежувати роботу медіа законом про дезінформацію, який не відповідає міжнародним стандартам прав людини.

Про це місія повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що розділяють обурення медіаспільноти та суспільства про те, що нинішній законопроєкт про дезінформацію не відповідає міжнародним стандартам, може підривати свободу медіа і призвести до самоцензури.

"Спроба запровадити кримінальну відповідальність за розповсюдження дезінформації може призвести до переслідування журналістів просто за те, що вони виконують свою роботу. Більше того, влада має утриматися від створення органів, відповідальних за моніторинг та фільтрування контенту", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про дезінформацію відправлено на доопрацювання, - Бородянський

У місії підкреслили, що боротися з дезінформацію та фейками необхідно, але не за рахунок обмеження свободи ЗМІ. Міністерство культури, яке розробило законопроєкт, має дотримуватися міжнародних стандартів, продовжити публічне обговорення проєкту і забезпечити його відкритість.

Спроба запровадити кримінальну відповідальність за поширення дезінформації може призвести до переслідування журналістів просто за те, що вони виконують свою роботу, - моніторингова місія ООН 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172990
 
   
 Топ коментарі
 
Некогда им на такую фигню заморачиваться: Правда для зелёной шоблы - угроза экзистенциальная есть. Соббссно враньё и вынесло эти фекалии на поверхность. Попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов просто за то, что они выполняют свою работу, - мониторинговая миссия ООН - Цензор.НЕТ 3899
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Попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов просто за то, что они выполняют свою работу, - мониторинговая миссия ООН - Цензор.НЕТ 348 Поясніть це Бородянському
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Краще Янукович це пояснить йому в Ростові.
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#акакаяразница, если они сами этого хотели и топили 5 лет подряд?
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Некогда им на такую фигню заморачиваться: Правда для зелёной шоблы - угроза экзистенциальная есть. Соббссно враньё и вынесло эти фекалии на поверхность. Попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов просто за то, что они выполняют свою работу, - мониторинговая миссия ООН - Цензор.НЕТ 3899
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Конечно дезинформация - мозг он и у курицы есть. Другое дело, что чувак разговаривающий с Теслой, имеет явные признаки помешательства.
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а чего боятся? Ведь все только правду пишут!
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НУ ?!!
.
Что ?.
ПОВЫБИРАЛИ ??
.
Как ПУКин приказал ?-- только не порошенко !!
.
Выбрали себе ТРЕХ барыг..
.
"слуг ",
Коломойсских и .
.
КРЕМЛЕВССКИХ,
,.
.
И это ужэ НАДОООООООООООЛГО !
,
,
!!!!!!!!!!!!!!!!!1
.
Посмотрите , как коломойсск0-КРЕМЛЕВССКИЕ " закручивают " гайки !!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
СЛЕПЦЫ !!!!
телезрители , всемыпрэ3эдэнты и.....................
рагули-завистники.
.
.
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ЗЕбіли вас попереджують...
Не чипайте СВОБОДУ СЛОВА громадян!!
Це записано в Конституції України..
Але якщо ви всамовбивці...
Ну тоді ....Да.
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Этим мутакам народ с одной стороны подсказывает, а ООН с другой стороны, а они настаивают на своём.
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-а где делись все журналисты?
-посажены в тюрьму по закону о дезинформации - распространяли дезинформацию что их хотят посадить.
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Эта шобла у власти антинародная и пора эту шоблу народу Украины прогнать!
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Лучше бы ввели статью за клевету . Развелось всяких .авнометателей
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Канал 1+1 перед выборами много чего рассказывал про Порошенко, в частности, что тот убил своего брата. Эта как называется: дезинформация? Зато в отношении Зеленского никто ничего плохого не может сказать, а иначе - уголовная ответственность (Поярков, Федина и др. в качестве примера). Зеленский годами смеялся над властью, иногда невпопад, но в отношении себя он не терпит никакой критики. Это в психологии как-то по-умному называется
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Сравнил *** с пальцем.
Если я скажу, что ты некомпетентен и должен освободить своё место, т.к. не знаешь, не умеешь, не выполнил и т.д. - это критика и за это ко мне ни одна прокуратура не доклепается.

А если я начну рассказывать, что ты ******* и ******, и как я тебя буду пороть, если ты, *****, не будешь меня слушаться... если я буду обещать, что тебя на передовой пристрелят свои - это оскорбление и угроза, а никак не критика.
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Замечательно живу, не жалуюсь.
Разве что я не зебил и за него не голосовал, а так - всё норм.

Кста, могу научить, как жить без мозга. Судя по твоему комменту - тебе пригодится
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Я тільки ЗА журналістів, але я проти журнашлюх які за бабло нагло брешуть та поливають брудом.
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Основу будь - якої моралі складають заборони і табу. В умовах інформаційної війни українці повинні мати захист від журнохлюх, які за кремлівські подачки розмивають національні ідеали, цінності, героїв, історію, мову. Без цього "клею суспільства" ми усі розсипимось, як наша армія в Криму. Має бути певний мейнстрим, в якому працюють журналісти. А той, хто ставить під сумнів територіальну цілісність країни має бути підвішеним за яйці на першому ж ліхтарному стовпі. Держава має виставити ці маячки дозволеного.
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Скорее все будет ровно наоборот. В стране правят портновы
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А Шарий журналист? А Гужва? А "Страна" это что? СМИ или сливной бачок кремля?
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ээээээ... т.е., с точки зрения мониторинговойя миссии ООН работа журналиста это распространение дезинформации?
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Полиция будет ВЫСЛЕЖИВАТЬ ТЕХ, КТО ПЫТАЕТСЯ У СЕБЯ ДОМА «АНОНіЗУВАТИ

"Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины был разработан программный скрипт, который позволит идентифицировать пользователей, которые пытаются анонизировать себя во время использования Всемирной сети Интернет", - говорится в обращении к руководству сайта.
При этом в слове "анонимизировать", то есть скрыть свои идентификационные данные при пользовании Интернета, была допущена курьезная опечатка.
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