 Німеччина підтверджує 5-й випадок коронавірусу. ІНФОГРАФІКА

Про це йдеться в заяві міністерства охорони здоров'я Баварії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Зазначається, що чоловік, який заразився, працює там само, де і інші чотири людини, що контактували з колегою, яка приїхала з Китаю.

Також йдеться про те, що тести інших співробітників цієї компанії не дали позитивний результат на вірус.

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Близько 110 осіб, які були в тісному контакті з усіма інфікованими пацієнтами, все ще проходять перевірку на новий коронавірус.

Станом на ранок 31 січня, ситуація з поширенням коронавірусу така (звіт не враховує 5-й випадок захворювання в Німеччині).

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.