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 Німеччина підтверджує 5-й випадок коронавірусу. ІНФОГРАФІКА

Німеччина підтвердила п'ятий випадок захворювання на новий коронавірус на півдні країни, в Баварії.

Про це йдеться в заяві міністерства охорони здоров'я Баварії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Зазначається, що чоловік, який заразився, працює там само, де і інші чотири людини, що контактували з колегою, яка приїхала з Китаю.

Також йдеться про те, що тести інших співробітників цієї компанії не дали позитивний результат на вірус.

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Близько 110 осіб, які були в тісному контакті з усіма інфікованими пацієнтами, все ще проходять перевірку на новий коронавірус.

Станом на ранок 31 січня, ситуація з поширенням коронавірусу така (звіт не враховує 5-й випадок захворювання в Німеччині).

Німеччина підтверджує 5-й випадок коронавірусу 01

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172988
 
 
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Интересная публикация в NEJM, которая еще раз подтверждает что у некоторых пациентов мы имеем дело с бессимптомным !!! носительством и распространением вируса. Идет описание случая распространения инфекции в Германии.

Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany

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Только сегодня от ОБЫЧНОГО грипа в мире умерло порядка 130-160 человек. Хайп такой хайп.
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В Мире умерло 130-140 человек...прекрасно...а только в одном Китае за одну ночь 43...7,5 миллиардов против 1,5 миллиарда...при чём почти все умершие жили в городе Ухань, то есть надо вычислять средний показатель смертности не с 1,5 миллиардов, а всего с 11 миллионов и сравнивать со смертность от обычного гриппа за сутки... Теперь вы понимаете масштаб?
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Что интересно, параша скрывает случаи заболевания. Ждем уменьшение поголовья скота))
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