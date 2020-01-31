 Німеччина підтверджує 5-й випадок коронавірусу. ІНФОГРАФІКА

Про це йдеться в заяві міністерства охорони здоров'я Баварії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Зазначається, що чоловік, який заразився, працює там само, де і інші чотири людини, що контактували з колегою, яка приїхала з Китаю.
Також йдеться про те, що тести інших співробітників цієї компанії не дали позитивний результат на вірус.
Близько 110 осіб, які були в тісному контакті з усіма інфікованими пацієнтами, все ще проходять перевірку на новий коронавірус.
Станом на ранок 31 січня, ситуація з поширенням коронавірусу така (звіт не враховує 5-й випадок захворювання в Німеччині).
Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.
Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany