 Україна очікує постачання тест-систем для діагностики нового коронавірусу, - Центр громадського здоров'я

"Ми очікуємо постачання тест-систем. Отримали підтвердження у компанії-виробника, що системи перебувають на фінальному етапі тестування. Перше постачання передбачатиме один комплект на 100 досліджень. Загалом ми зробили замовлення чотирьох таких комплектів тест-систем", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами Кузіна, тест-системи розміщуватимуться у центральній референс-лабораторії, в разі необхідності їх розподілятимуть у регіони.
Кузін зазначив, що наразі кількість лабораторно підтверджених випадків досягла 9,776 тис., із них 213 - летальних. У 20 країнах, окрім Китаю, підтверджено 99 випадків захворюваності на новий коронавірус, у трьох країнах зафіксовано передання вірусу від людини до людини.
Він також наголосив, що "у 254 пасажирів і 15 членів екіпажу рейсу, який прибуде в п'ятницю до Києва з Китаю, скарги на стан здоров'я відсутні".
1. тесты одноразовые
2. Китай производит по 2000 таких тестов в день и не справляется по кол-ву требуемых тестов
3. к настоящему времени известно о 9692 подтвержденном случае заражения вирусом 2019-nCoV, количество умерших выросло до 213.
4. это цифры только пневмонии, количество зараженных на порядок больше и китайцы всё честно об этом говорят!
5. пневмония развивается в менее 10% случаев
6. критические состояния в менее 20% развившихся пневмоний
7. о показателе смертности пока говорить рано, но критические состояния развиваются всего в <5% случаев заражений
8. но коронавирус очень заразен
9. женщины намного более заразны коронавирус
10. мужчины намного более подвержены заражению коронавирус
11. ко всему получается, что у черных и белых коронавирус менее активен
2.Система захисту від епідеміологічних загроз в Україні за 2 десятиліття угроблена.Вже не можемо самі виробити.
побираємось по світу,а тести у всіх-дефіцит..
7. смертність орієнтовно 14 відсотків.На жаль.(цифри різні)
9,10,11-туфта.
Госдепартамент США внес Китай в «краснный список», куда входят страны, которые категорически не рекомендуются к посещению. Такое решение было принято из-за вспышки нового коронавируса.
Опубликованное заявление Госдепа относит Китай к странам высшей категории опасности для путешественников.
Тем американцам, которые находятся в КНР в данный момент, настоятельно рекомендовано покинуть страну.
Напомним, ранее Госдеп принял решение о частичной эвакуации сотрудников посольства в Пекине и консульствах в КНР из-за эпидемии короновируса.
МИ Ж ПОПЕРЕДИЛИ\ДЕРЖДЕП
---------------------------------------------------------------------------------