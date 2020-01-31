 Медицину в Україні не можна назвати слабкою, вона зможе впоратися з коронавірусом, - ВООЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це він сказав сьогодні в Києві під час брифінгу.

"Медичну систему в Україні не можна назвати слабкою, адже було чимало викликів, чимало епідемій, з якими ваша країна впоралася", - зазначив він.



Хабіхт нагадав, що китайський коронавірус передовсім загрожує країнам зі слабкою медичною системою - там він має усі шанси на швидке розповсюдження. Представник ВООЗ також підкреслив важливість загальновідомих засобів захисту, рекомендованих Організацією.

Представник ВООЗ також висловив упевненість, що якщо китайський коронавірус і потрапить в Україні, то наша держава з ним впорається.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передавання китайського коронавірусу можна перервати, - ВООЗ

Нагадаємо, за минулу добу в китайській провінції Хубей від пневмонії, спричиненої новим типом коронавірусу, померли 42 людини, зареєстровано 1 тис. 220 нових підтверджених випадків захворювання.