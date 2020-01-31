 Медицину в Україні не можна назвати слабкою, вона зможе впоратися з коронавірусом, - ВООЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це він сказав сьогодні в Києві під час брифінгу.
"Медичну систему в Україні не можна назвати слабкою, адже було чимало викликів, чимало епідемій, з якими ваша країна впоралася", - зазначив він.
Хабіхт нагадав, що китайський коронавірус передовсім загрожує країнам зі слабкою медичною системою - там він має усі шанси на швидке розповсюдження. Представник ВООЗ також підкреслив важливість загальновідомих засобів захисту, рекомендованих Організацією.
Представник ВООЗ також висловив упевненість, що якщо китайський коронавірус і потрапить в Україні, то наша держава з ним впорається.
Нагадаємо, за минулу добу в китайській провінції Хубей від пневмонії, спричиненої новим типом коронавірусу, померли 42 людини, зареєстровано 1 тис. 220 нових підтверджених випадків захворювання.
Ваши слова да Богу в уши!
Питаю - то шо ми лікуємо? Який діагноз? Врачиха шось муркнула, тіпа, трахео-бронхіт
"В нас буде сьогодні прибуття літака, який прямує з Китаю. За попередньою інформацією: 254 пасажири на борту зараз є і також 15 членів екіпажу. За тією інформацією, яка передається до санітарно-карантинного відділу, за півгодини до приземлення ситуація на борту спокійна. Ніяких скарг на стан здоров'я не було повідомлено", - сказав Ігор Кузін.
Нагадаємо, вчора, 30 січня, пасажирам та членам екіпажу на рейсі авіакомпанії МАУ, що прибув з Китаю, була проведена термометрія.
Джерело: УНН
Говорят уже наши медики и анализы не проверяют,говорят людям:хорошие, а бабло в карман и пох.
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Вчера была статья, что умерла восьмилетняя девочка от туберкулеза. Мы , как оборонены, среди всего цивилизованного мира. Виру с мовой подключим , скажем Господи помилуй!
И вирусы нам не страшны. Или можно просто не сообщать , как на нарассее, про заболевших.
Ну тоді бубочку до Китаю.
А після повернення у карантин... ну не на Аляску ак американці... трохи поблишче, десь у район йому близького до душі та колін Магадану(Біробіджану)...
- Мне?
- Мине ничего, а тобе пакет!
- Блин, где вас дебилов взяли?
- Вумных послали до вумных, а мине до тобе!
Так похоже действуют и в ВОЗ, для лучшей коммуникабельности...