 Помпео і Пристайко обговорили розвиток військового й економічного співробітництва між Україною та США, - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.
"Порядок денний зустрічі віч-на-віч та переговорів у складі делегацій охопив питання двосторонньої політичної та практичної взаємодії між Україною та США. Головна увага під час переговорів приділена, зокрема, скоординованим діям України та США на міжнародній арені з метою відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, практичній співпраці у безпековій сфері, а також підтриманню активного двостороннього діалогу на усіх рівнях у межах існуючих форматів українсько-американського стратегічного партнерства", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в цьому контексті Вадим Пристайко висловив глибоку вдячність Адміністрації та Конгресу США за системну підтримку та розширення практичної допомоги Україні. Він підкреслив, що Україна є партнером США у справі підтримання міжнародної безпеки й зацікавлена в залученні стратегічних американських інвестицій у військово-технічній, енергетичній та інших галузях.
Майкл Помпео в ході переговорів запевнив у повній підтримці України Сполученими Штатами у справі припинення агресії Росії та відновлення суверенітету та територіальної цілісності України у повному обсязі, практичним підтвердженням чому стало запровадження Сполученими Штатами 29 січня пакету додаткових санкцій, які стосуються дій окремих фізичних осіб та компаній в Криму. Поряд із цим американська сторона особливий наголос зробила на важливості збереження високої динаміки та результативності реформ в Україні.
Сторони домовилися продовжити взаємодію у міжнародних організаціях й підтримувати контакти щодо усіх питань двостороннього порядку денного практичного співробітництва.
tZE inform
@tZEinform
Трампу срочно нужно что то весомое и значущее, чтобы преодолеть сомнения собственной партии. увидевший что однозначная поддержка Трампа танет вниз всю республиканскую партию. (...) Помпео везет с собой материалы расследования министерства юстиции по фактам незаконного финансирования избирательной кампании Зеленского о котором мы рассказывали в материале от 2019-08-04 "Кто там? Министерство юстиции США ". Там хватит на всех... Кроме того, перед визитом заместитель госсекретаря США Эндрюс встретился с министром внутренних дел Украины и поинтересовался судьбой одного интересного документа о котором мы сообщали в материале от 2019-12-17 "Хронология одного письма" - официального письма-запрос в министерство внутренних дел Украины от министерства юстиции США от 16.12.2019 г. Данное письмо содержит запрос на представление результатов расследования по фактам сообщенным в письме Министерства юстиции США гражданину Украины Владимиру Зеленскому, о которых министерство внутренних дел Украины было уведомлено копией этого письма. Безусловно сам этот запрос штука чисто риторическая, ибо СШ прекрасно знают об колоссальных объемах зафиксированных МВД Украины фактах нарушений избирательного законодательства со стороны Зеленского. Авакова просто вежливо попросили поделиться этой информацией. И вот сразу за всем этим внезапно бесследно исчез главный распорядитель неофициальных фондов избирательной кампании Зеленского - вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров. Мы не знаем, где он. Если информация Милованова о том, что Федоров в реанимации правдива, то мы очень рекомендуем выяснить с кем он в последний раз встречался в своем любимом ресторане и что ел.
Место Зеленского в этой ситуации - как жаренного поросенка на праздничном столе. Внимания много, но все равно же съедят