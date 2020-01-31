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 Передавання китайського коронавірусу можна перервати, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що перервати передавання нового коронавірусу можливо, якщо вживати всіх застережних заходів.

Про це заявив голова Представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт 31 січня в Києві на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"ВООЗ вважає, що перервати передавання нового коронавірусу можливо, коли ми всі наші системи нагляду будуть у стані готовності, коли ми будемо уважними, вживатимемо всіх необхідних заходів, подорожуючи чи відвідуючи людні місця", — сказав Хабіхт.

Читайте також: Наразі немає вагомих підстав для введення обмежень на міжнародні поїздки і торгівлю, - ВООЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172979
 
 
 Топ коментарі
 
Впервые слышу, чтобы внимательностью систем надзора останавливали воздушно-капельное заражение по воздуху населения. Может быть есть более реальные средства и меры предосторожности?
Все понимают, что надо прерывать сообщения с Китаем еще позавчера, но примут решение, как обычно, когда все уже расползется по всему миру.
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Блин такое ощющение что это 95 квартал говорит. Так-же тупо и лишено смысла!
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Легко. Всех прибывших из Китая на 10 дней в карантин прямо из аэропорта. Иначе кранты.
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теоретично - так, практично - не реально
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"И услышал в ответ, и не то чтобы да, и не то чтобы нет"
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Будьте внимательны -- смешно если бы не было так грустно ))) Если зараза будет у нас будет жопа !!! Нужно перекрывать границы особенно сообщение с Китаем Передавання китайського коронавірусу можна перервати, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4750
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вчора повернули 50 туристів з Китаю.... їх просканували тепловізором і пропустили..... а тепер уявіть, - від моменту зараження, вірус проявляється через 14 днів, і якщо, хтось з них вже є інфікованим, але ще не має проявів, то скільки людей він інфікує протягом цих 14 днів
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той хто це провернув має бути повішеним
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точно не в Україні.

очікуваний спалах епідемії в Києві.
10-12 лютого.(2-4 лютого прибуття двох рейсів лоукостера.без карантину)
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вчора вже один МАУ привіз туристів.....
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ще вчора теоретично наявність інфікованого на борту менше 10 відсотків..
але будуть ще три рейси (
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Можна було, весною 2019 року, в Україні, якби на Ославірус не надягли корону!

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Сижу жру чеснок, жую хрон, заедаю всё это цыбулей и плачу, но, шо не сделаешь для науки.
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Лоб зеленкой намажь, и йодную сетку на задницу. Все ради науки.
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Твой лоб зелёнка и твою жопу йод может и вылечивает, а я по-старинке - чеснок-цыбуля-калина-малина.
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Блин такое ощющение что это 95 квартал говорит. Так-же тупо и лишено смысла!
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Впервые слышу, чтобы внимательностью систем надзора останавливали воздушно-капельное заражение по воздуху населения. Может быть есть более реальные средства и меры предосторожности?
Все понимают, что надо прерывать сообщения с Китаем еще позавчера, но примут решение, как обычно, когда все уже расползется по всему миру.
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Конечно можно прервать! Просто на первом этапе прерывания- побольше пулеметов. Когда все перегреются- включить системы залпового огня. А уже потом- огнемётами, по площадям. Должны прервать!
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А может перебить остальной мир, чтобы не заражался?
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Хе-хе-хе... Это только я могу проделать. Остальные- и близко не подойдут. А меня ж- уже тавой, к тому моменту. Передавання китайського коронавірусу можна перервати, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5624
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Когда на подводной лодке пожар, отсек задраивают, и наличие экипажа вторично, даже если могут уйти. Как ни прискорбно, но Китай надо изолировать. Это древняя и мудрейшая нация, они справятся. Олимпиаду надо переносить.
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Их SARS ничему не научил, их даосизм и прочее конфуцианство - туфта голимая, как жрали летучих мышей и змей так и жрут, а в Библии это запрещено к употреблению.
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причём тут готовка, повар от продавца змей заражён.
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зачем его есть? Вирус передается воздушно-капельным путём.
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Есть многое в природе, друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам.
(Омлет)
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Та я їх бачив, у них ратицi, роги, хвости, i писок, тiльки вони його косметикою маскiрують. Ось так. Як схватять малечу, то жеруть, а можуть i дорослого жерти. Беруть, ратицями, та гризуть(((( То страх.
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Легко. Всех прибывших из Китая на 10 дней в карантин прямо из аэропорта. Иначе кранты.
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Та хотя бы 10. Но это ж денег стоит, а если сдохнет много гоев то жидам по хер...
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плюс армійська охорона з правом стріляти..

навіть у китайців починається паніка
Пекін:
Corona Virus News, [31.01.20 11:51]
[ Відео ]
An infected patient tries to escape from the special repart for Corona Virus patients in one of Beijing's biggest hospitals.
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Смертність досі невідома

Інші модельєри епідемії підозрюють, що велика кількість випадків пропущена. Цього тижня Леун заявив журналістам, що, ймовірно, 25 000 хворих, а ще 19 000 інкубують вірус саме в Ухані, походження спалаху. Для порівняння, MERS спричинила лише 2499 випадків з моменту появи в 2012 році, а SARS дала 8000 у глобальному розгулі у 2003 році.

ГРВІ вбила 11 відсотків випадків, і до цього часу вірус Уханя дає смертність 2,3 відсотка, але більшість людей досі перебувають у розпалі інфекції - 96 відсотків людей від вірусу ще не померли чи не одужали.

Команда Леунга оцінює, що рівень смертності(середній) може сягати 14 відсотків.

Фісман зазначає, що в кількох випадках одна заражена людина передала вірус набагато більше двох людей - одна заражена 14, багато з них медичні працівники.
Такі "суперрозповсюджуючі" події характерні як для ГРВІ, так і для MERS, заявив Ніл Фергюсон в Імперському коледжі Лондона на початку цього тижня.
...
Детальніше: https://www.newscientist.com/article/2231864-new-coronavirus-looks-set-to- why-a-pandemic-how-do-we-control-it/#ixzz6CbEOvuvB
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смертність 2,3% - це як у вас є 10 інфікованих ****** на початковій стадії і ви радісно всім розповідаєте, що виявляється смертність від ***** - 0%, бо всі ваши хворі ще досі живі.
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Институт военной ветеринарии в Чанчуне,
Центр по контролю и профилактике заболеваний в Чэнду,
Уханьский институт вирусологии в Ухане и
Институт микробиологии в Пекине.
Все эти центры сотрудничали с Сянго Цю.
/Сенсационное заявление сделал бывший офицер разведки Израиля Дэни Шохам.Передавання китайського коронавірусу можна перервати, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4092
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А где известный антипрививочник Александро?
Он рвал смирительные рубашки на груди, доказывая, что любую инфекцию легко победить только карантинными и санитарными мероприятиями.
Александро, Китай ждет тебя!
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