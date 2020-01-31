 Передавання китайського коронавірусу можна перервати, - ВООЗ

Про це заявив голова Представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт 31 січня в Києві на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"ВООЗ вважає, що перервати передавання нового коронавірусу можливо, коли ми всі наші системи нагляду будуть у стані готовності, коли ми будемо уважними, вживатимемо всіх необхідних заходів, подорожуючи чи відвідуючи людні місця", — сказав Хабіхт.

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