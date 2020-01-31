 Передавання китайського коронавірусу можна перервати, - ВООЗ

Про це заявив голова Представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт 31 січня в Києві на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"ВООЗ вважає, що перервати передавання нового коронавірусу можливо, коли ми всі наші системи нагляду будуть у стані готовності, коли ми будемо уважними, вживатимемо всіх необхідних заходів, подорожуючи чи відвідуючи людні місця", — сказав Хабіхт.
очікуваний спалах епідемії в Києві.
10-12 лютого.(2-4 лютого прибуття двох рейсів лоукостера.без карантину)
але будуть ще три рейси (
Все понимают, что надо прерывать сообщения с Китаем еще позавчера, но примут решение, как обычно, когда все уже расползется по всему миру.
Психиатрическая больница No1
хтось забанить цих кацапів з їх спамом?
Что и не снилось нашим мудрецам.
(Омлет)
навіть у китайців починається паніка
Пекін:
Corona Virus News, [31.01.20 11:51]
[ Відео ]
An infected patient tries to escape from the special repart for Corona Virus patients in one of Beijing's biggest hospitals.
Інші модельєри епідемії підозрюють, що велика кількість випадків пропущена. Цього тижня Леун заявив журналістам, що, ймовірно, 25 000 хворих, а ще 19 000 інкубують вірус саме в Ухані, походження спалаху. Для порівняння, MERS спричинила лише 2499 випадків з моменту появи в 2012 році, а SARS дала 8000 у глобальному розгулі у 2003 році.
ГРВІ вбила 11 відсотків випадків, і до цього часу вірус Уханя дає смертність 2,3 відсотка, але більшість людей досі перебувають у розпалі інфекції - 96 відсотків людей від вірусу ще не померли чи не одужали.
Команда Леунга оцінює, що рівень смертності(середній) може сягати 14 відсотків.
Фісман зазначає, що в кількох випадках одна заражена людина передала вірус набагато більше двох людей - одна заражена 14, багато з них медичні працівники.
Такі "суперрозповсюджуючі" події характерні як для ГРВІ, так і для MERS, заявив Ніл Фергюсон в Імперському коледжі Лондона на початку цього тижня.
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Детальніше: https://www.newscientist.com/article/2231864-new-coronavirus-looks-set-to- why-a-pandemic-how-do-we-control-it/#ixzz6CbEOvuvB
Центр по контролю и профилактике заболеваний в Чэнду,
Уханьский институт вирусологии в Ухане и
Институт микробиологии в Пекине.
Все эти центры сотрудничали с Сянго Цю.
/Сенсационное заявление сделал бывший офицер разведки Израиля Дэни Шохам.
Он рвал смирительные рубашки на груди, доказывая, что любую инфекцию легко победить только карантинными и санитарными мероприятиями.
Александро, Китай ждет тебя!