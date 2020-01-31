 Рябошапка продовжив термін добору нових прокурорів в Офіс Генпрокурора

Відповідне рішення ухвалив Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Генпрокурора.
"Наказом Генерального прокурора Руслана Рябошапки строк добору прокурорів на вакантні посади в Офісі Генерального прокурора продовжено до 9 лютого 2020 року включно. Таке рішення - крок на зустріч кандидатам на посади у Офіс. Підготовка пакету документів займає багато часу, тому деякі кандидати не встигають подати документи у попередньо встановлені строки", - йдеться в повідомленні.
В Офісі генпрокурора нагадали, що добір на вакантні посади у відомство було оголошено 20 січня 2020 року.
"У команді Офісу чекають професійних, ініціативних та чесних юристів, які прагнуть зробити власний внесок у якісне перетворення органів кримінальної юстиції. Усю актуальну інформацію щодо вакантних посад, вимог до кандидатів та переліку документів можна знайти на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора", - наголошується в повідомленні.
Офіс Генерального прокурора почав роботу 2 січня 2020 року. Він прийшов на зміну Генеральній прокуратурі, ліквідованої в межах реформи. 20 січня почався прийом документів від кандидатів не із системи органів прокуратури на більш ніж 200 вакансій в Офісі Генерального прокурора. В Офісі Генпрокурора тоді заявляли, що процедура набору буде такою ж, як під час атестації прокурорів ГПУ.
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Є кандидатури від тих, які ведуть справу Шеремета
Цікаво, а де ж можно стати професійним юристом у кримінальній сфері, залишившись чесним? В Мусарці? В СБУ? Чи юрисконсультом ЖЕКу?
Кажіть правду, ви залишили для своїх людей "солодкі" посади у ГПУ.
Такую клоунаду в Генпрокуратуре увидишь нечасто. Генпрокурор грубо вмешивается в ход расследования, дискредитируя одновременно и подозреваемых и позицию обвинения, которую он сам и представляет!
«Розкриття цього злочину є наочним прикладом що між прокуратурою та органами національної поліції вперше за часів незалежності прекрасна співпраця… Хотів би відмітити титанічну роботу колег з національної поліції та органів прокуратури, і привітати з таким серйозним успіхом».
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, 12 декабря 2019-го года.
«Должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, потому что собранного объема доказательств недостаточно».
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, 30 января 2020-го года.
Эти две цитаты приводит сегодня в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Такую клоунаду в Генпрокуратуре увидишь нечасто. Генпрокурор грубо вмешивается в ход расследования, дискредитируя одновременно и подозреваемых и позицию обвинения, которую он сам и представляет!
Во-первых, я понимаю, что прокурор может принять решение о предъявлении подозрения в расчете на поиск улик при обыске. Это нормально. Но если этот расчёт - единственное, на что сделана ставка, то какое моральное право имеет генпрокурор выходить на пресс-конференцию и поздравлять с раскрытием?
Владея материалами дела в полном объёме, генпрокурор сознательно сообщил обществу об успешном расследовании, в то время как на самом деле, улик было недостаточно.
Так неужели нельзя было промолчать? Или желание покрасоваться на телеэкранах полностью ослепило?
И во-вторых. О чем надо думать, чтобы представляя государственное обвинение и выдвинув подозрение, которое ты же сам и выписал, накануне суда по продлению меры пресечения заявлять о недостатке доказательств?
Рябошапка сам же срезал этим заявлением расследование, которое сам же и представляет в суде. Самим шефом ГПУ дезавуировано все, что раньше прокуроры ГПУ защищали в суде!
Рябошапка теперь требует от следствия найти за пару дней что-то новенькое. Возникает один вопрос - а чего так скромно на этот раз, без пресс-конференции и прямого эфира? Клоунада полная.
То есть после такого заявления суд не только получает все основания для немедленного освобождения подозреваемых из-под стражи - а появляется неотразимый аргумент за полное закрытие дела. И аргумент для адвокатов о возбуждении дела против тех, кто выдвинул заведомо не подтверждённое подозрение.
Думаю, скоро Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь окажутся на свободе.
***
Бутусов сейчас не упомянул, что на той позорной пресс-конференции, на которой прозвучали громкие обвинения в адрес волонтеров, присутствовал также Зеленский.
В тему:
- Появлением на брифинге силовиков по Шеремету Зеленский шагнул в грязевую яму
- У Вакарчука жестко раскритиковали пресс-конференцию Авакова по Шеремету и присутствие там Зеленского
Поэтому в случае развала этого дела в отставку должны уйти не только клоуны Аваков и Рябошапка, но и нынешний горе-президент тоже…
1 год ·
За одну хвилину ви зрозумієте, чому ми так впевнено стверджуємо про фальсифікацію доказів в #справаШеремета. Очевиднішого годі й шукати: т.з. "розвідниця" на півголови нижча за Яну Дугарь.
Звичайно, щоб перевірити ці факти і зняти підозри з усіх трьох достатньо повіреної 2х метрової рулетки, або ж можна ініціювати судово-медичні експертизи, щоб переконатися чи не вкорочувала собі ноги Яна Дугарь в 2016, а потім чи не робила інших операції з нарощування кісток і збільшення зросту. На такі експертизи слідству треба півроку і десятки тисяч гривень платників податків.
Тож від нас всіх залежить чи дозволить офіс Генерального прокурора слідчим продовжувати цей абсурд. Правда мусить перемогти. Просимо поширити
ВИДЕО
https://www.facebook.com/OKlegal.ua/videos/598378817674901/
Главная проблема - мудрый украинский нарид, и в данном случае одна особенная его часть - СУДЬИ.
Зеленские и Рябошапки как пришли, так и уйдут. А судьи сидят. И никакие рады доброчестности, комиссии и прочие инструменты не в состоянии привить этим судьям простую мысль, что в их деятельности первична присяга. Присяга судить по закону. Не по конъюнктуре. Не по хотелкам избранного дурачками клоуна. Не по рекомендациям олигарховой прислуги. По закону.
Если присмотреться, то видно, что ничего уникального в поведении этой социальной группы - судей - нет. Посмотрите, они же ведут себя точно так же, как журношлюхи. Или грантоеды. Когда власть прозападная и демократическая, они гавкают по заказу клиентов. Когда приходит авторитаризм, они затыкаются или гавкают по отмашке из Администрации Президента.
Ровно та же фигня с судьями. Прозападная власть - идут тупо за баблом. При власти Кучма/Янукович/Зеленский - идут тупо по вказивкам Медведчука/Клюева/Портнова.
И точно так же, как журнашлюхи и грантоеды, судьи из раза в раз осознанно или нет выступают инструментом реванша.
И точно так же, как журнашлюхи и грантоеды, судьи снова выступят инструментом реванша после того, как Зелень канет в Лету, и сменится очередной генерацией прозападной украинской власти.
Журнашлюхи, грантоеды и судьи будут воспроизводить реванш снова и снова, пока мы не поймем, что дело именно в них. И пока не найдем в себе силы и ресурсы сменить, люстрировать полностью - с посадками и конфискациями - всё поколение политических шлюх: всех журнашлюх, грантоедов и судей. Иначе мы никогда не выйдем из цикла "Янукович номер N -> экономические и политические потери -> избавление от Януковича с усилиями и жертвами -> проукраинская власть -> работа политических шлюх -> Янукович номер N+1".
Тотальная люстрация шлюх. Журнашлюх. Октивиздов. Судей. Иначе дела не будет. Иначе не вырвемся. Иначе вечное "И белок кровавый белки крутят в страшном колесе".
У них просто немає НІЯКИХ доказів. Те що ряба кіпа з дипломом недержавного зразка від міжнародного Соломонова університету (створеного для відродження всесвітньої єврейської цивілізації), назвав доказами (висновки всяких експерДів), насправді є лише обгрунтуванням підозри.
Таке враження, що цілий генеральний прокурор просто не розуміє різниці. А ще кажуть що євреї розумні, що добре вчаться...
але ж ти вирішив що "дали команду їх не чіпати, і піхой шо вони злочинці"?
"Мені здається, що на даний момент повинні бути зібрані додаткові докази, щоб справа могла бути передана до суду, оскільки зібраного обсягу доказів недостатньо".
І знаєте, що це означає простою мовою?
Ті «докази», які є у слідства, нічого не доводять.
Тому, як сказав Рябошапка:
"Розслідування не зупиняється на етапі, коли людям повідомляють про підозру, додаткові докази повинні збиратися і згодом".
Ось як? Ви ж нас так переконували, що з доказухою по «фігурантам» у вас все тіп-топ. І все, що вам залишилося, - знайти замовника і мотив.
Ой, ні?
Ну ладно, буває. Фокус не вдався.
Так, а що там, Ріфмастера, Кузьменко і Дугарь коли можна з СІЗО забирати?
Бо тут люди цікавляться.
Зараз набагато демократичніше - сидіть в СІЗО, поки ми знайдемо докази, а якщо не знайдемо, все одно сидіть, нам треба щось виборцю показувати, особливо всяку войовничу меншість в клітках.
Думаю, скоро взагалі доказова база для затримання спроститься до згадування в програмі Біґуса чи пєтушАрія, Потрапив в "расслєдованіє" - і зразу в тюрму.
Зручно ж, укрАінці так президента собі змінили.
Але є хороша новина, стара як світ, - "яким судом судите, таким судими будете", і ці - не перші йолопи, які її забули.
Зрозумій народе... Тобі вже кажуть...
Усе.. у нас немає навідь устилок сивошних, щоб завести до влади.
Крах...
візьміть кращіх з кращіх....
Кращі зализують рани..
Тоді візьміть кращіх з найхудших.
Абзац!!!!!!!!!!!!!!!!!!
шо там так долго собирать? оформил все документы за пол-дня. просто скажите честно, что мало кандидатов