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 Політика України
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Все про:ОБСЄ (2387) Червоний Хрест (154) Донбас (13177) Євросоюз (2778) полонені (746)

 Євросоюз занепокоєний, що Червоний Хрест досі не має повного доступу до ув'язнених в ОРДЛО

Євросоюз занепокоєний, що, попри попередні домовленості, МКЧХ досі відмовлено в повному і безумовному доступі до утримуваних осіб на непідконтрольних уряду України територіях Донбасу.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій делегацією Євросоюзу під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Взаємне звільнення утримуваних осіб, яке відбулося 29 грудня 2019 року, було довгоочікуваним кроком у правильному напрямку. Однак ми стурбовані тим, що, незважаючи на попередні домовленості, Міжнародному комітету Червоного Хреста досі відмовлено у повному та безумовному доступі до утримуваних осіб на непідконтрольних уряду територіях", - зазначається в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Досягнуто домовленісь про допуск на окупований Донбас представників МКЧХ, - Пристайко

У Євросоюзі закликали надати МКЧХ "повний, безпечний і безперешкодний доступ до ув'язнених по всій території України".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172975
 
 
 Топ коментарі
 
6 лет войны, а ЕС по прежнему обеспокоен. Ничего - скоро хуйло и до вас доберётся, ибо конечная цель хуйла - развал Запада.
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6 лет войны, а ЕС по прежнему обеспокоен. Ничего - скоро ***** и до вас доберётся, ибо конечная цель ***** - развал Запада.
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РПЦ-церковь-пособник террористов, подлежит закрытию, а клир- осуждению... Євросоюз занепокоєний, що Червоний Хрест досі не має повного доступу до ув'язнених в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5720...
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страна -терроист...кто то сомневается еще в этом? Євросоюз занепокоєний, що Червоний Хрест досі не має повного доступу до ув'язнених в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 2566
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...опять беспокойство?, так и до поноса недалеко)))....почему санкции не работают?)..почему не врезать сапогом по рылу кацапскому так, чтобы сопли только в разные стороны?!!!..что мешает?...соплежуи ***... Євросоюз занепокоєний, що Червоний Хрест досі не має повного доступу до ув'язнених в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1991..беспокойство у них...
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так они ж рекомендуют нам вибори там провести.....
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Так пусть Евросоюз встанет, походит - беспокойство, глядишь, и попустит.
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Почекайте... Всього ж шість років пройшло... Тре поцілувати путєна у дупу ще щільніше, може тоді він дозволить???
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сраный кк-сам является спонсором терроризма.
иначе ка обьяснить что фуры с товарами идут боевикам,а не тем кто находится в плену.

мирняка там-3 калеки,все остальные-НВФ,террористы и коллаборанты с "советниками" из впердистана.
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