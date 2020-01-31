 Євросоюз занепокоєний, що Червоний Хрест досі не має повного доступу до ув'язнених в ОРДЛО

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій делегацією Євросоюзу під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Взаємне звільнення утримуваних осіб, яке відбулося 29 грудня 2019 року, було довгоочікуваним кроком у правильному напрямку. Однак ми стурбовані тим, що, незважаючи на попередні домовленості, Міжнародному комітету Червоного Хреста досі відмовлено у повному та безумовному доступі до утримуваних осіб на непідконтрольних уряду територіях", - зазначається в заяві.
У Євросоюзі закликали надати МКЧХ "повний, безпечний і безперешкодний доступ до ув'язнених по всій території України".
иначе ка обьяснить что фуры с товарами идут боевикам,а не тем кто находится в плену.
мирняка там-3 калеки,все остальные-НВФ,террористы и коллаборанты с "советниками" из впердистана.