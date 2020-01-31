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 СММ ОБСЄ зафіксувала біля Бугаївки і Міусинська 7 одиниць РСЗВ терористів, розміщених з порушенням лінії відведення, - СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомляє, що збройні формування Російської Федерації продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, розміщуючи військову техніку як з порушенням ліній відведення, так і за межами виділених місць зберігання озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

"У щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 30 січня 2020 року оприлюднена інформація, що 24 січня в непідконтрольних урядові України районах Луганської області представники Місії за допомогою повітряного спостереження зафіксували 7 одиниць озброєння, розміщених з порушенням ліній відведення, а також понад 100 одиниць озброєння за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння", - сказано в повідомленні.

Так, на полігоні біля населеного пункту Бугаївка зафіксовано 4, а поблизу населеного пункту Міусинськ 3 реактивних системи залпового вогню (невстановленого типу), які були розміщені з порушенням ліній відведення.

На полігонах біля населених пунктів Бугаївка і Мирне, та поблизу населеного пункту Міусинськ зафіксовано 41 танк, 27 одиниць самохідної артилерії, 39 одиниць буксируваної артилерії. Типи озброєння представникам Місії встановити не вдалося. Зазначене озброєння було розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання.

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Крім того в той же день на полігоні біля населеного пункту Бугаївка зафіксовано 14 одиниць самохідної артилерії та 18 одиниць буксируваної артилерії або мінометів. За відсутності інформації щодо калібру цього озброєння встановити, чи було воно розміщене з порушенням ліній відведення, представникам Місії не вдалося.

"Українська сторона СЦКК зазначає, що своїми діями збройні формування Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватися Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

СММ ОБСЄ зафіксувала біля Бугаївки і Міусинська 7 одиниць РСЗВ терористів, розміщених з порушенням лінії відведення, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172973
 
 
 Топ коментарі
 
Як це так!!??? Якє неподобство!!!
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7 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода, а также более 100 единиц вооружения за линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения"......-что-то намечяется с 20-тых чисел февраля.... лучше бы не подтвердилось......
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Если не там где надо то почему их до сих пор не уничтожили где беспилотники
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ГШ виконує настанову мікрокомадувача: "пиристать стрилять!"
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так в том то и дело что стрелять не надо тихо подлетели сбросили и УСЕ - не один раз такие мероприятия проводились УДА
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..и что с того что обнаружили?!!!...где действия?!!!! где санкции?!!!мать вашу...х*ло стебется уже какой год над всеми этими вашими ОБСЕ и пр. дурилками картонными...ПАСЕ..он уже и там в заместителях сидит и права качает!!!..гребанная стыдобень!!!
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какая разница! главное, чтобы Украина выполняла свои обещания... и возможно за это президент нашей страны получит пряник..., возможно, тульский...
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