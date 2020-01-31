 Україна і Велика Британія почнуть переговори щодо безвізу через рік, - посол Сіммонс

Про це розповіла посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в ефірі "Сніданку з 1+1", передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми підійдемо до кінця цього періоду, то ми тоді маємо вести переговори про двосторонню угоду (щодо віз. – Ред.) з Україною і будемо вирішувати ці питання. Потім будемо проводити переговори і торгівельні, і інші з українським урядом. Але це буде пізніше", - зазначила посол.

За її словами, український президент Володимир Зеленський видав відповідний указ через те, що у внутрішньому плані Британія більше не буде членом Європейського Союзу, тоді як міжнародні угоди досі залишатимуться чинними.

"Питання безвізу – це не політичне питання, це питання безпеки кордонів. А безпека кордонів – це причина, чому Велика Британія не брала участі в Шенгенській угоді. І ця політика не змінилася. Після того, як ми вийдемо з ЄС, візовий режим для українців продовжиться. Тобто не буде змін, якщо ви будете їхати у Британію із України, то вам потрібно буде отримати візу", - сказала Сіммонс.

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