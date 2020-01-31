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 Політика України, За кордоном
  2020  15
Все про:Велика Британія (1112) безвізовий режим (764) Сіммонс Мелінда (5)

 Україна і Велика Британія почнуть переговори щодо безвізу через рік, - посол Сіммонс

Україна і Велика Британія почнуть візові переговори через рік. Після них відбудуться торговельні переговори.

Про це розповіла посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в ефірі "Сніданку з 1+1", передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми підійдемо до кінця цього періоду, то ми тоді маємо вести переговори про двосторонню угоду (щодо віз. – Ред.) з Україною і будемо вирішувати ці питання. Потім будемо проводити переговори і торгівельні, і інші з українським урядом. Але це буде пізніше", - зазначила посол.

За її словами, український президент Володимир Зеленський видав відповідний указ через те, що у внутрішньому плані Британія більше не буде членом Європейського Союзу, тоді як міжнародні угоди досі залишатимуться чинними.

"Питання безвізу – це не політичне питання, це питання безпеки кордонів. А безпека кордонів – це причина, чому Велика Британія не брала участі в Шенгенській угоді. І ця політика не змінилася. Після того, як ми вийдемо з ЄС, візовий режим для українців продовжиться. Тобто не буде змін, якщо ви будете їхати у Британію із України, то вам потрібно буде отримати візу", - сказала Сіммонс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Brexit: Велика Британія проводить останній день у складі Євросоюзу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172971
 
 
 Топ коментарі
 
Да, уж...видали мы их "безопасность"
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Ну так украинцы - известные террорюги! И герб Украины страшно угрожает безопасности афро-пакистано-британцев...
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как минимум 1 год Англичани не буду иметь ни каких дел с нами.... неприятный сигнал......
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відповідь на піар від тупої зеленої Соплі.
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вопрос даже не в безвизе, а в упрощении пересечения границы. Например, если на ЕВРО 2020 сборная Украины занимает 2 место в своей группе, она отправляется на следующую игру в Лондон. Физически невозможно за несколько дней открыть британскую визу, значит надо открывать зараннее. А если сборная займет НЕ 2-е место? Я должен буду прокатать эту визу в течении полугода! Но у меня нет в планах Британии просто так! Я уже там неоднократно бывал! Именно по этой причине я не заказал пакет билетов "follow me team". Хотя в случае игры в Лондоне мог и хотел бы посетить игру!
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Куда девался Федоров - человек, который распоряжался неофициальными деньгами Зеленского во время выборов и к расследованию по их кругообороту проявляет интерес Министерство юстиции США? Он жив, или не очень? Тут уж жареным поросенком пахнет. В контексте всего этого легко догадаться, что поросенок позеленел и постоянно гнусавит от предчувствия недоброго.
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в эфире "Сниданка с 1+1

Заголовок: Украина и Великобритания начнут переговоры по безвизу через год, - посол Симмонс

Реальность: "Потом будем проводить переговоры и торговые и другие с украинским правительством. Но это будет позже".

Вообще-то между "Через год подпишем" и "Приходите позже" разница огромная.
Я так понял, что 1+1 это хуже короновируса - желание переврать передается воздушно-капельным путем.
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Всё готовится на распродажу украинских чернозёмов - бо иначе зачем?
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Удачно открытая и успешно использованная британская виза в разы увеличивает шанс на получение американской визы. Но сдается мне, что нам теперь в Британию будут выдавать визы еще сложнее.
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А что там делать? Страна на ГУЛАГ похожа.. брр..В Панаме хорошо.
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Ви вчорайший борщ істе ? То приходьте завтра
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То есть мы им безвиз здесь и сейчас, а они еще год будут начинать думать?!
Хотя не очень то и хотелось)))
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