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 Політика України, Суспільство
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Все про:демографія (49) РНБО (645) Турчинов (823) населення (52)

 Турчинов пропонує скликати засідання РНБО через демографічну кризу

Координатор Всеукраїнського Собору Олександр Турчинов закликав Президента України невідкладно скликати засідання Ради національної безпеки і оборони України, присвячене протидії демографічній кризі в Україні.

Про це йдеться в листах, які Олександр Турчинов адресував Президенту, керівництву Верховної Ради, Прем’єр-міністру України, повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Турчинова.

За словами Координатора Собору, згідно з даними електронного перепису, проведеного Урядом наприкінці минулого року, населення України становить 37 мільйонів 289 тис. осіб: "Це свідчить, що за останні роки населення України зменшилося майже на 11 000 000".

Олександр Турчинов наголошує, що наша держава переживає демографічну кризу: "Смертність вдвічі більша, ніж народжуваність, дедалі більше посилюється трудова міграція, зростає статистика розлучень, Україна посідає перше місце в Європі за рівнем дитячого алкоголізму, близько 100 тис. громадян помирають щорічно від наслідків паління. За неофіційними даними, в Україні налічується декілька мільйонів наркоманів, понад півмільйона хворих на ВІЛ, щорічно стається близько 10 тис. самогубств, понад 100 тис. наших співгромадян щороку захворюють на онкологію". "Такі темпи скорочення населення України загрожують національній безпеці та й взагалі існуванню української нації", - йдеться у листі.

"Однак, - зазначає Олександр Турчинов, - замість того, щоб терміново створити центральний орган виконавчої влади з питань сім'ї та демографії, впроваджувати просімейні програми для підготовки молоді до подружнього життя, навчання молоді відповідальному батьківству, забезпечити збільшення допомоги при народженні дитини та створення умов для самореалізації молоді, відбувається кампанія з руйнування залишків сімейної політики".

Олександр Турчинов наголошує, що у структурі центральних органів виконавчої влади нині практично відсутній єдиний координаційний центр з відповідними повноваженнями, "який би міг організовувати, формувати, направляти та координувати роботу різних органів виконавчої влади у контексті виконання завдань, які передбачає сімейна та демографічна політика".

Координатор Всеукраїнського Собору закликав Президента України невідкладно провести засідання Ради національної безпеки і оборони України, присвячене демографічній кризі та депопуляції в Україні, що загрожують національній безпеці країни, за результатами якого ухвалити невідкладні рішення, спрямовані на подолання наявної кризової ситуації.

За словами Олександра Турчинова, необхідно невідкладно ухвалити рішення щодо:

  • підвищення розміру одноразової допомоги при народженні дітей;
  • підвищення розміру державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сім'ях громадян (дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях тощо);
  • розширення пільг і встановлення додаткових цільових виплат багатодітним сім'ям;
  • створення центрального органу виконавчої влади, відповідального за розробку та реалізацію державної сімейної політики;
  • забезпечити підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей, захисту сімейних цінностей та інституту сім’ї тощо.
Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172967
 
   
 Топ коментарі
 
О! "Згадала баба, як дівкою була!"
А где ж ты такой умный год назад был?
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Тобто до цього все було нормально! Поки турчинов з педро були при владі, демографічна ситуація його цілком влаштовувала.
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Турчинов, ти про що? Такий етноцид не може бути випадковим. Завдання цієї шобли - щачистити території. Тому у РНБО українців немає. Там є Сивохо.
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Єдиний спосіб яким діюча влада (і попередні доречі також) може збільшити чисельність населення - це напустити сюди вихідців з Африки і Близького Сходу. Шаурмістів зараз побільшало в Києві, як і дівчат в хіджабах.
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А как СНБО может помочь? Вроде как нужно собирать заседания МинФина для определения причин миграции и Минздрава, для борьбы с нариками, алканами и предупреждения онкологии.
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Страна была безлюдна и пуста...
И дух демографического кризиса носился над нею
И сказал Турчинов: да будет новый орган
И восстал новый орган и возложен был на страну как и все предыдущие...
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Ни одно падло сидящее при власти не связывает своё будущее с Украиной, только грабануть и свалить туда где созданы условия для жизни другими людьми.
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Открыть бордель имени Турчинова. И принять на "работу" всех экс , кто остался без хлебных мест .
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Кількість населення можна збільшити трьома способами як окремо кожним та і в сукупності:
1. Підвищити народжуваність так, щоб вона перевищувала смертність, міграцію та ін.
2. Зменшити смертність та міграцію так, щоб вони були менше ніж поточна народжуваність.
3. Залучення громадян інших країн до громадянства України (по прикладу РФ) так, що кількість нових громадян було більше ніж смертей, міграції серед них.
А звідси питання: що з наведеного може і хоче зробити нинішня влада? І чи збирається вона це робити взагалі? Може для них це не на часі?
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а еще надо решить все экономические вопросы, что б человек не думал, как собрать денег на квартиру, в которой живет семья, на таблетки, если кто в семье заболел, денег на роды , собрать детей в школу, садик и т д... А все вами выше перечисленное это как-бы последствия, мною сказанного.
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Зеленского поставили для сокращения населения. Турчинов должен ответить за сдачу Крыма.
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Драсте . а при предществинниках был демографический бум?
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Переважна більшість дітей народжується в сім'ях. А укладають шлюби на даний час, як правило, люди з достатком (або власним, або з можливістю отримання допомоги від близьких), а це невеликий процент від загальної кількості громадян, які могли б їх укласти. Укладений шлюб за відсутності такої умови, як правило є не тривалим і діти у такому шлюбі з'являються рідко. Якщо не буде економічного підґрунтя для укладання шлюбів демографія країни не покращиться.
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Тем, кто в том СНБО заседает, глубоко насрать и на демографический кризис, и на территориальную дезинтеграцию, и на Украину в целом, кроме как на источник из которого можно побольше урвать напоследок - иноземные паспорта в карманах, бабло в офшорах, недвижимость за бугром в наличии, детишки в закордонных пансионатах.
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