 Турчинов пропонує скликати засідання РНБО через демографічну кризу

Про це йдеться в листах, які Олександр Турчинов адресував Президенту, керівництву Верховної Ради, Прем’єр-міністру України, повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Турчинова.

За словами Координатора Собору, згідно з даними електронного перепису, проведеного Урядом наприкінці минулого року, населення України становить 37 мільйонів 289 тис. осіб: "Це свідчить, що за останні роки населення України зменшилося майже на 11 000 000".

Олександр Турчинов наголошує, що наша держава переживає демографічну кризу: "Смертність вдвічі більша, ніж народжуваність, дедалі більше посилюється трудова міграція, зростає статистика розлучень, Україна посідає перше місце в Європі за рівнем дитячого алкоголізму, близько 100 тис. громадян помирають щорічно від наслідків паління. За неофіційними даними, в Україні налічується декілька мільйонів наркоманів, понад півмільйона хворих на ВІЛ, щорічно стається близько 10 тис. самогубств, понад 100 тис. наших співгромадян щороку захворюють на онкологію". "Такі темпи скорочення населення України загрожують національній безпеці та й взагалі існуванню української нації", - йдеться у листі.

"Однак, - зазначає Олександр Турчинов, - замість того, щоб терміново створити центральний орган виконавчої влади з питань сім'ї та демографії, впроваджувати просімейні програми для підготовки молоді до подружнього життя, навчання молоді відповідальному батьківству, забезпечити збільшення допомоги при народженні дитини та створення умов для самореалізації молоді, відбувається кампанія з руйнування залишків сімейної політики".

Олександр Турчинов наголошує, що у структурі центральних органів виконавчої влади нині практично відсутній єдиний координаційний центр з відповідними повноваженнями, "який би міг організовувати, формувати, направляти та координувати роботу різних органів виконавчої влади у контексті виконання завдань, які передбачає сімейна та демографічна політика".

Координатор Всеукраїнського Собору закликав Президента України невідкладно провести засідання Ради національної безпеки і оборони України, присвячене демографічній кризі та депопуляції в Україні, що загрожують національній безпеці країни, за результатами якого ухвалити невідкладні рішення, спрямовані на подолання наявної кризової ситуації.

За словами Олександра Турчинова, необхідно невідкладно ухвалити рішення щодо: