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 Затонулий танкер Delfi мають прибрати з пляжу до 31 березня, - капітан Одеського порту Цюпко

Танкер Delfi, який сів на мілину на одеському пляжі в кінці листопада 2019 року, мають прибрати до 31 березня 2020 року. Такі терміни встановив після переговорів з представником власника судна капітан Одеського порту Кирило Цюпко. Зараз власник судна розробляє план робіт і розраховує їхню вартість.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це Цюпко розповів під час засідання робочої комісії з питань збирання бункерувальника в Одеській обласній державній адміністрації.

"23 січня представник судновласник отримав від мене вимоги, він їх суттєво не заперечував. Тільки просив трохи більше часу на певні технологічні моменти, але він згодний із усім. Компетентний план підйому судна в Україні готує тільки один науково-дослідницький інститут, тижня на розробку плану їм мало, потрібно два тижні", – наголосив Цюпко.

Під час засідання начальник Державної екологічної інспекції Кримського-Чорноморського округу Олександр Ставнійчук наголосив, що 3 лютого інспекція передасть Адміністрації морських портів України припис про необхідність привести одеську акваторію в належний стан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порушення з боку судновласника і капітана, неготовність екіпажу до погодних умов, обмежена кількість палива: названо офіційні причини аварії танкера Delfi

Паралельно Адміністрація морських портів України також готує план прибирання судна, якщо судновласник змінить свою думку щодо цієї процедури.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172966
 
 
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Тобто, Делфи - напуй с пляжа! Лучше уж оставьте его в прибрежной зоне. Пускай моллюсками обрастает...глядишь, коралл какой заведется, мидии там всякие. Мидия, как известно, основа пляжно-ресторанной индустрии. Цыгане будут ходить и предлагать диверсифицированный продукт вместо петушка на палочке... Надо, надо, потому что петушок в наших широтах не совсем комильфо... Не, ну ****, "вот вам петушок"...блееееееаааааахххх
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у кацапов норм. Там даже из говна лепят...
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Та мидия на городском пляже такого в себе насобирает за свою короткую жизнь - что лучше уже петушка лизать.
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А так, конечно, она животная - полезная!
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Той випадок, коли вислів "накуй с пляжа" вжитий у прямому, буквальному значенні Затонувший танкер Delfi должны убрать с пляжа до 31 марта, - капитан Одесского порта Цюпко - Цензор.НЕТ 2032
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Операция будет сложнейшая! Его вынесло когда был серьёзный нагон воды, в шторм! Потеря осадки- полная. Его вес, предполагаю- тонн 700, чисто железа. Плюс водичка внутри. То есть- не менее 1000 тонн будет. Плюс к этому- уже заилился и песочком подводную часть окружило- к бабке не ходи. Сколько буксиров понадобится? Как минимум- три. А далее что? Он ведь будет продолжать погружаться, по мере стаскивания, с грунта. Потому, потребуются понтоны и насосы, для откачки воды. Короче- он золотой станет.
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Там очень интересное место - песка на дне нет вообще, в отличии от соседних пляжей - особенность течения. Поэтому на "старике", как его называют, нет никакой инфраструктуры - зайти в воду тяжело по камням. В основном студенты из местных общаг ходят. Делфи на волнорезе село, как оно там с дном контактирует - глядя с берега не угадаешь. Но даже при самых благоприятных условиях - в любом случае слабо верится в то, что кто-то в принципе сможет решить его проблему. По причине полнейшей деградации и обананивания.
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Ага! Ещё хуже- там камешки. То есть- корпус поврежден неслабо и в нескольких местах. Насосы- бесполезны! Тогда- я пас, с прогнозами.
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