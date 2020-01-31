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Все про:Велика Британія (1112) Євросоюз (2778) Brexit (189)

 Brexit: Велика Британія проводить останній день у складі Євросоюзу

Велика Британія виходить зі складу ЄС пізно ввечері 31 січня (в ніч 1 лютого за київським часом) через три з половиною роки після референдуму про британське членство в ЄС. Членом ЄС Велика Британія перестане бути відразу після 23:00 31 січня за лондонським часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У Великій Британії активно готуються до виходу з ЄС. Годинники, що проєктуються на будівлю резиденції прем'єр-міністра на Даунінг-стріт, будуть відраховувати час, що залишився до Brexit.

В обіг випустять 50-пенсову монету, присвячену виходу Великої Британії з ЄС.

Сам Джонсон має намір провести зустріч з членами кабінету міністрів на півночі Англії, де він обговорить "процвітання і нові можливості", повідомили на Даунінг-стрит.

Пізніше, за годину до офіційного виходу країни з ЄС, він виступить зі зверненням до нації. Джонсон уже заявив, що Brexit стане "прекрасним моментом для нашої країни, моментом надії і нових можливостей".

Зі свого боку європейська сторона не готує жодних особливих заходів до цієї події. У п'ятницю вранці, як очікується, Брюссель зробить заяву для преси з приводу Brexit. Представники ЄС на різних рівнях неодноразово говорили, що шкодують про рішення Великої Британії покинути Євросоюз.

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Британські прапори, що висять біля будівлі Європарламенту, знімуть 31 січня. Очікується, що це відбудеться без будь-яких церемоній. Один із прапорів пізніше розмістять у музеї історії ЄС в Брюсселі.

Тепер для Великої Британії настає перехідний період, який триватиме до 31 грудня 2020 року. Джонсон раніше заявляв, що не має наміру продовжувати його.

Цей період необхідний, щоб ЄС і Велика Британія могли спокійно провести ще одні складні переговори і погодили свої майбутні відносини.

У перехідний період Велика Британія залишатиметься в європейському митному союзі і єдиному ринку, збережеться свобода пересування між Великою Британією і ЄС. Водночас Велика Британія втрачає членство в Європарламенті та Єврокомісії. Тобто Велика Британія буде підкорятися правилам і законам ЄС, але у неї не буде права голосу в блоці.

Основне питання, яке слід узгодити Великій Британії і ЄС - нова торговельна угода. Якщо цього не відбудеться, то торгівля між ЄС і Великою Британією відбуватиметься за правилами СОТ, що невигідно для Лондона і Брюсселя.

Також сторони повинні узгодити правила доступу до районів промислу риби, що, швидше за все, стане непростим питанням. Досягти домовленості доведеться і у сфері юриспруденції, безпеки, передачі даних, ліцензування ліків, авіаційних стандартів і поставок газу і електрики.

Референдум щодо Brexit відбувся у Великій Британії в червні 2016 року, тоді за вихід з ЄС проголосували 52% британців, за те, щоб залишитися - 48%.

Переговорний процес щодо процедури Brexit зайняв значно більше часу, ніж планувалося. З моменту референдуму дотепер у Британії змінилися три прем'єр-міністра: Девід Кемерон, який виступав проти виходу з ЄС і пішов у відставку відразу після голосування щодо Brexit, Тереза ​​Мей, яка покинула свій пост після того, як її угоду з ЄС кілька разів відкинув британський парламент, і Борис Джонсон, який пообіцяв довести Brexit до кінця і, мабуть, реалізував-таки свою обіцянку.

Переговорний процес між Лондоном і ЄС щодо Brexit почався тільки в березні 2017 року, після того, як в Британії змінився уряд, і він отримав дозвіл від парламенту ініціювати процедуру Brexit.

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Очікувалося, що Велика Британія покине ЄС через два роки після початку переговорів, тобто 29 березня 2019 року, як наказано статтею 50 договору про Європейський Союз, який регулює питання виходу країн зі складу ЄС.

Уряд Терези Мей і Брюссель погодили два документи - угоду про вихід Великої Британії з ЄС і політичну декларацію про майбутні відносини Великої Британії і ЄС - в листопаді 2018 року, тоді ж їх затвердила Рада ЄС. Було потрібно також, щоб документи затвердив британський парламент, але він тричі проголосував проти угоди. Найбільше депутатів не влаштовував пункт про "страхувальний план" ("бекстоп") щодо ірландського кордону. Він був спрямований на те, щоб зберегти прозорість кордону між республікою Ірландією і Північною Ірландією в разі, якщо ЄС і Велика Британія не зможуть відразу досягти угоди з торгівлі, але багато депутатів стверджували, що через нього Велика Британія потрапить у залежність від ЄС.

Терміни Brexit підходили до кінця, а угоди так і не було досягнуто, тому було вирішено перенести Brexit на 12 квітня, а потім на 31 жовтня 2019 року. Через невдачі з узгодженням документів Мей покинула пост прем'єр-міністра Великої Британії влітку 2019 року.

Їй на зміну прийшов Борис Джонсон, який зміг узгодити відмову від ірландського "Страхувального плану" з ЄС, який спочатку взагалі відмовлявся переглядати угоду. Джонсон заявляв, що він швидше "помре в стічній канаві", ніж проситиме ЄС про відстрочку, але і він не зміг переконати британський парламент ратифікувати угоду, і був змушений погодитися на перенесення Brexit на 31 січня.

У грудні 2019 року за ініціативою Джонсона у Великій Британії відбулися дострокові парламентські вибори. І цей склад парламенту, в якому стало більше прихильників Джонсона, нарешті, схвалив операцію щодо Brexit. Потім її підписала британська королева Єлизавета II, а 29 січня ратифікував парламент ЄС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172962
 
 
 Топ коментарі
 
абы что ляпнуть...великобритания это явно самодостаточная страна и не пропадет, а вот будущее ес более туманно
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Не, присоединение такой мощной экономики, да еще и работающей в турборежиме, ЕС не переживет...
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ні. Проблема там не економічна, а політична. Вони обманули Шотландію під час референдуму за незалежність, мотивуючи безглуздість виходу з "Королівства" саме перебуванням у ЄС. Мовляв чого виходити, якщо ми разом, в одній по суті "країні". Вони отримають проблему із П.Ірландією і т.п. Трильйон євро, що вони вже втратили, це фігня,у порівнянні з цими проблемами.
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Свято место пусто не бывает. Возьмите Украину в ЕС вместо британцев Brexit: Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза - Цензор.НЕТ 7573
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Не, присоединение такой мощной экономики, да еще и работающей в турборежиме, ЕС не переживет...
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Переживут, хотя бы потому, что у них не сырьевая и не рентная экономика.
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ні. Проблема там не економічна, а політична. Вони обманули Шотландію під час референдуму за незалежність, мотивуючи безглуздість виходу з "Королівства" саме перебуванням у ЄС. Мовляв чого виходити, якщо ми разом, в одній по суті "країні". Вони отримають проблему із П.Ірландією і т.п. Трильйон євро, що вони вже втратили, це фігня,у порівнянні з цими проблемами.
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Це початок кінця цієї країни і можливо монархії.
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абы что ляпнуть...великобритания это явно самодостаточная страна и не пропадет, а вот будущее ес более туманно
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добавлю--не пропадет, даже если потеряет сев.ирландию и шотландию
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Я не казав, що "пропадет". Кацапи теж не пропали коли Совок зник, але без Шотландії та П.Ірландії, це вже буде не В.Британія. Можливо просто Англія, але В.Британія припинить своє існування.
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А совок зник хіба не тому що з нього почали виходити рєспубліки?
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Ні. Тому що я за хлібом по 3 години в черзі стояв
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Що смішно? Тобі не довелось жити в країні черг? Ти не вставав півроку, о 4-й годині, щоби піти на меблевий комбінат і відмітитись у черзі на диван, заради права придбати через пів року не такий, як тобі потрібно, а такий, який буде?
Мені тоді було не смішно...
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совок то(ссср) пропал, но его самый большой осколок и правоприемник сейчас себя нормально так чувствует...это про аналогии и чей то там конец
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понятно что, но вот просто так в Г8 бы они не попали, не так ли?
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При создании ЕС Британия стояла на уровне Германии если не выше и имела в Европе решающее политическое слово а при присоединении к ЕС она страла среднестатистической страной Европы где Германия единолично решала СВОИ политические вопросы не считаясь из странами входящими в состав ЕС.Вот по этому думаю что и Франция будет на очереди выхода из ЕС.
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это ничего, что они в ступили в ес аж в 1973 году?
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Тепер вона стане взагалі посередньою країною і це буде прикладом і для Франції і для решти.
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яснее ж выражайся по конец этой страны...и причем тут вообще монархия, которая дань истории?(а англичане консервативны довольно)
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Монархія зав'язана на Велику Британію. Роль монарха (нехай і церемоніальна) у окремо взятій Англії просто нікчемна.
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открою тебе большую тайну---монархия появилась в англии задолго до присоединения шотландии и ирландии, титул монарха поменяется, только и всего
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Важливо не коли і як вона виникла, бо виникла вона багато де, а чому в інших країнах зникла, а тут, поки що ні.
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Чому має припинити?

Для Шотландії є успішний приклад вирішення питання це Каталонія, пересадять або перекуплять два десятка лідерів, а решті не дуже і треба.(Відсутність своєї мови і як наслідок реальної ідентичності плюс вікно можливостей вже закрилось.)

А північній Ірландії Ангія потрібна більше ніж самій Англії Північна Ірландія.
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В тому то і справа що хотіли дали можливість, а другий раз не захочуть то не дадуть, підведуть під статтю державна зрада, і дія в інтересах інших країн.
При наявності політичної волі це робиться елементарно тим більше прецедентів зараз дуже багато.

А про мову, ну так при населенні 5,4 млн 57 тис це 0,1 відсотка тобто точка неповернення давно пройдена.
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Саме у цьому і проблема. Якби цей референдум був у Шотландії зараз, і нехай з незначною перевагою прихильники спільної держави перемогли, то усе було б Ок.
А він відбувся до Брекзіту і головним аргументом, яким Лондон переконував шотландців про недоцільність виходу був саме ЄС. Мовляв ви втратите економічно, бо вам знову доведеться туди вступати, а ЄС це класно, та й навіщо вам незалежність, якщо ви маєте без кордонів "країну від Лісабону до Чопа"? Це головний чинник чому шотландці тоді не вийшли, а потім їх просто обманули. Тепер будь-які економічні проблеми у Шотландії будуть пов'язувати саме із цим обманом.
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или про этот Шотла́ндский язы́к, скотс[2], а́нгло-шотла́ндский язы́к (самоназвание Scots) - один из германских языков, близкородственный английскому языку - иногда считается его диалектом или региональным вариантом (так называемый среднешотландский диалект староанглийского языка). Распространён в равнинной Шотландии (юг и восток страны), отсюда второе название - равнинный шотландский (Lallans Scots, англ. Lowlands). Не следует путать с кельтским шотландским языком, иначе называемым гэльским, а также с шотландским вариантом английского языка. С усилением влияния англо-нормандских дворян в Шотландии и развитием торговли с XIV века скотс начал вытеснять из обращения кельтский шотландский (гэльский язык). Постепенно гэльский язык стал средством общения лишь жителей горной части страны и Гебридских островов, тогда как население городов и равнин, а также государственная администрация и дворянство перешли на скотс. Уже в конце XV века тот факт, что король Яков IV владел гэльским языком, вызывал удивление современников. После объединения Англии и Шотландии под властью одного монарха в 1603 году скотс стал вытесняться английским языком. На шотландском языке со времён Средневековья существует богатая литература, прежде всего поэзия (Джон Барбур, Роберт Генрисон, Уильям Данбар, Гэвин Дуглас). Самый известный в мире шотландский поэт - Роберт Бёрнс. Шотландские диалектизмы и даже отрывки текста встречаются у англоязычных авторов разного времени - от Вальтера Скотта до Ирвина Уэлша.
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Це не аби що, треба просто розуміти про що пишеш. У всіх є проблеми. Лондон власні вирішував десятиліттями, а деякі сторіччями і майже вирішив саме завдяки ЄС. Уявіть собі, якби СССР не розвалився, а у 1993 році увійшов до ЄС. Ви впевнені, що за таких розкладів Республіки вимагали би виходу із складу СССР? А тепер уявіть, що через 50 років, Москва заявила про вихід із ЄС? Те саме і в Британії
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ES nicego obcego neimejet s vasim sovkom kotory byl postrojen na krovi narodov.Da i ne priznavali takogo kak sssr pravovom pole
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я не про Совок, і він такий мій, як і твій. Я про принцип, коли вхід до великої держави (союзу) примиряють декілька народів, що мають проблеми у стосунках в межах однієї країни. Стираються кордони, зменшується ідентичність, але це не назавжди. Вихід із спільного союзу поновлює старі проблеми. У В.Британії, вони були суттєвими, майже зникли, тепер поновляться.
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Litva nekogda nevxodila v sssr ona byla okupirovana strana,takoj bil ejio mezdunorodni pravavoj status s1940 do 1991 goda.ES drugoje tut liudi progolosovali za vxozdenije v nejio.Vot po oprosu nasix liudej 87% jest i cerez 15 let za ES i odbriajet vstuplenije v ES.V 1940 godu vet nekogo nesprasyvali veli tanki,nacialsia genocid naroda sylki v sibir i t.d
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Я чудово знаю історію Литви, існування уряду у вигнанні і невизнання її окупації світом. Не потрібно вважати співрозмовника ідіотом, чи невігласом. Я говорю про зовсім різні речі! Не подобається вам приклад Совка? Ну то візьміть приклад Східного Тиролю, чи ще якийсь. Ви здатні абстрактно мислити? Уявити ситуацію? Для більшості присутніх тут, що П.Тіроль, що Ольстер не говорить ні про що, а приклад на Совку - зрозумілий. Вам не подобається такий приклад? Скористайтесь іншим, саму ідею це не змінює!
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Tut mi 2003 godu dobrovollno progolosovali za vstuplenija ES.Vybory byli cesnyje 91.07% liudej byli za.Za 15 let mnenyje u liudej neizmenilos.Znacyt ne tak ploxo jest ES
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Я написав свою думку. Брекзіт це приклад мегапопулізму і його наслідків.
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еще раз--великобритания самодостаточная страна, и даже потеря шотландии и сев.ирландии не приведет ее на уровень Украины, скажем так...и вообще эти мантры о том, что без ес жизнь невозможна расскажи норвежцам, которые 2 раза референдум о вступлении в ес провалили, и нормально себя чувствуют...понятно, что эту тему вышиватные тролли обходят стороной...понятно, что поначалу возможны некоторые трудности, не без этого, но будущее великобритании или пусть даже британии мне видится менее туманным, чем наше, например
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Norvego platyt v biudzet ES primerno 75% togo sto platyt drugyje ES strani.Mozno skazat sto realno oni ES poskolku ucastvujet pocti vo vsex programax ES i derzytsia odnix pravil
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вот так сложно перевести свою писанину в кириллицу, чтоб никто не напрягался?
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я то понимаю, но есть же сайты специальные, чтоб твою писанину в кириллицу перевести
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Kto xocet tot ponimajet.Ja zdes tak vsegda pisu i net problem.Uze mozet 5 let tak pisu.
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ну будешь тогда из спама вещать, без обид
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Da kirilica drevniaja.No ja tolko xociu skazat sto nas xoteli pod vduvom avtomata zastavit jej pisat imeno rosijani.Togda nevysla.V toj ze rosiji oni latynskami xoteli pisat,potom peredumali i zastovliali kirilicej.
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kirilicej polzyvajetsia mnogyje slavianskyx stran.S grekox rodilas mne kazetsia kirilica
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Московіти вкрали нашу історію, назву, віру. У Візантії герб, у Голандії прапор, хіба це привід усе це зневажати? Просто радійте, що вони не вкрали ваш прапор чи герб...
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Uvydem kak budet tolko nenado podnimat britaniju vyse ES stran.Nevizu povoda smotria s ekonomiceskoj storoni
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ЕС держится на немцах и французах. Британия не играла в ЕС судьбоносной роли. А так согласен: Британия и без ЕС проживет.
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прожити може і Сомалі. Питання на якому рівні.
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Та ну... Британия в ЕС - это из серии "непонятно, зачем пришла и неясно, почему уходит"

Я думаю, если кто еще захочет выйти, то это будут шведы с датчанами.
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В наш час йти геть від такого ринку збуту може тільки ідіот. В.Британія вже отримала збитків на майже трильйон євро, а це тільки початок. Внутрішні ринки Швеції і Данії, ще менші...
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Ви не врахували що вихід Британії із ЕС не означає розрив бізнесконтрактів та звязків.А так як у Британії ще при відсутності ЕС митні плати із Европейськими країнами були більш символічними ніж ощутимими то за це ,,членство,,країна платила в,,общак,, в сотні разів більше ніж до членства в ЕС при тому що Меркель возомнила себе пупом світу та вела свою політику в розріз країнам членам ЕС незважаючи на їх думку.
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Саме це і означає. Вже декілька потужних корпорацій припинили діяльність на території Британії. Вчора слухав по радії (за кермом був) передачу на цю тему. Тільки від цього майже трильйон євро збитків. На черзі квоти на продукцію (такі як для України для прикладу). Єдине, що їх поки що рятує, так це відповідність виробничої бази загальним вимогам ЄС. Але про вільний ринок ЄС, їм слід помалу забувати.
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тоже бы не делал скоропалительных выводов, британия была не основным донором ес, и есть проблемы, которые подтачивают ес поболее, чем выход бриттов
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brity dovali mnogo deneg v biudzet ES no i sami bolse vsex brali s togo ze biudzeta ES.U nix davno byli problemi s 2000 goda gde to kogda u nix byla samaja bolsaja sredniaja zarplata v Evrope, za 18 let u nix zarplati pocti nemenialis sravnenijem s drugimi ES stranami
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Це один із прикладів як цивілізовано держави роблять розлучення. І помітьте, ЄС це не унітарна держава, а союз і держави з нього виходять роками, а не так як кацапсячі виродки замастирили якийсь там реХВерендум за тиждень і тіпа Крим цивілізовано вийшов із складу унітарної держави. А тепер козломорді доказують всьому світу Шо це тіпа було по закону ООН та мЄждународнАВА права...
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Це приклад знищення потужної країни, дешевим популізмом і тупою більшістю.
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Я не обговорював наслідки виходу Британії з ЄС. Я говорив тільки про механізм виходу. Чи що ви маєте на увазі?
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Мене механізми не цікавлять, а тільки причини та результати.
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Так в цьому ж вся суть. Чи вам все по барабану? Завтра якась територія в Україні захоче відділитися, за тиждень замастирять реХВерендум та об'являть про свою нЄзалЄжность і вас це теж не буде турбувати? Не важно який був мЄханізм?
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Интересно, что происходит сейчас на границе Ирландии и Сев. Ирландии?
Там и границы, как таковой не было. Даже вывесок не было. Полгорода остались с ЕС, полгорода - вышли.
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Вірне запитання, але відповіді у Лондону на нього не має.
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В.Британія скоріше розсмокчеться... ніж взаємні образи католиків та протестантів.
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Значит завтра Украину возьмут в замен что бы за поребриком запалыхало
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Правильно зробили, бо ЄС прогинається перед кремблем.
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Как украинцы переживают за британию,за свою страну так не переживают.
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Це приклад. Є процес, будуть наслідки. Що поганого у тому, щоби вчитись на чужих помилках?
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Ось в чому весь прикол.Україна мечеться вже майже 30-ть років між кацапією та ЕС та чекає хто нас підбере та ще і виставляє вимоги.А за цей час так нічого не зробила щоб Европу зробити в Україні.
Ніхто у нас в домі не наведе порядок як що не ми самі,а нам самим заважає наші же руководителі.Не важливо чи ЗЕ чи другі ланки української влади.Вони більше змагаються в який нас бік перетягти ніж хоч щось зробити для раїни.Для ЕС Україна потрібна богата для кацапії бідніша ніж сама кацапія.А в цьому змаганні так ніхто і не звертає на людей.
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Тільки недолуга і тупа більшість мечеться між кимось. Я ніколи не розглядав ідеї "підбирання". Для мене вступ до ЄС та НАТО ЗАВЖДИ = створити тут країну рівня ЄС і армію рівня НАТО. Причому створити самим!!! Але, не можу. Не можу, бо тупа більшість чекає на месію, що дасть їм зарплату, тарифи, гаті їм побіглює...
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Я з Вами згоден тільки частково,як що тільки поверхово подивитись на розкрадені кошти із бюджета України то країна мала бути вже такою що країни ЕС мали напрошуватись в Україну.
А згоден із Вами в тому що українці шукають тих хто буде працювати та будувати країні замість них.Прошли вибори і виборці насрали на подадьшу долю країні не контролюючи діяння тих кого вибрали а тільки втихушку їх обсирає.
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на розкрадені кошти із бюджету України - це міф. Саме це і є головним постулатом цієї більшості. Мовляв причина не ми, не наші зарплати в конвертах, не субсидії та пільги. що ми крадемо, а вони, чиновники... Нехай раз вони, ну а потім і ми... Так, ніякого потім не буде. Звісно вони крадуть багато, але це ніщо у порівнянні із одними тільки субсидіями, для прикладу. Країна це як родина. Кошти потрібно заробити і вміти правильно витратити. Якщо наше суспільство задовольняє країна, яка не вміє заробити, то яка різниця, хто у неї краде? Нежиттєздатні існуючи в країні система медицини, освіти, науки, транспорту, пенсійна, соціально-пільгова. Навіть якщо там буде повний лад, якщо з них чиновники не вкрадуть ні копійки! Вони просто мертві! Держава, як общак (спільник казан) повністю себе дискредитувала. У інших це працює, у нас ні, потрібно шукати вихід. Саме тому я "Топлю" за приватну страхову медицину, загальнообов'язкове приватне пенсійне накопичування, платні дороги, платну вищу освіту, відміну усіх цих пільг і субсидій. Нам потрібно навчитись жити без посередника "держави". Кожен має знати що усе перераховане залежить від нього особисто. Скільки витратив, на стільки і розраховуй. Інакше ми просто нездатні.
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P.S.Ми живемо один від недалеко і мені цікаво би познайомитись із Вами хоча би в фейсбуці.
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Я не використовую фейсбук для спілкування, тільки для перегляду чужої інформації. Зверніть увагу, я під Ніком, а не під прізвищем. В мене доволі радикальна позиція і погляди. Тут я пишу те, про що насправді думаю. Те, що правильно і як має бути, але в реальному житті я це не можу сказати, через низьку обставин. Особисті знайомства може створити для мене проблеми, в першу чергу в професійній діяльності.
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Интересно а когда Московия со своими колониями перейдёт в состав Китая? Brexit: Велика Британія проводить останній день у складі Євросоюзу - Цензор.НЕТ 936 Brexit: Велика Британія проводить останній день у складі Євросоюзу - Цензор.НЕТ 438
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Да Китай на Рашу чхать хотел, это первое дело, а уж опосля... (с)
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На 91 млн россиян да,а вот на территорию нет Brexit: Велика Британія проводить останній день у складі Євросоюзу - Цензор.НЕТ 9170
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гм... как-то двусмысленно звучит, с учётом разгула короновируса.
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Именно с учетом короновируса это и написано.
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Повністю зрозуміла справа.
Не хоче деньді тягнути на собі бюргерів, мосьє, та іньших евросменів...
Ну не хоче і все!
Так що фрау меркель та мосье маркон чухайте причинне місце...
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не хотят тянуть на себе всякие Румынии,Болгарии и прочьи подобные страны, им выгоднее быть самым чем дотировать Евросоюз, если Британия будет вне союза то ее политический вес значительно возростет на мировой арене, возвращаються к истокам Британской империи когда были одним из самых могущественных государств на планете,молодцы
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так у них сегодня выпускной? в пятницу? ото набульбенятся.
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Поздравляем !!
Плохо это или хорошо?
Народ сам решил, сам будет с этим жить!
Бачили очi, що купували ...
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А тут проблема... Народ там вирішив із величезною регіональною відмінністю.
https://apostrophe.ua/ua/news/world/europe/2019-12-13/********-v-britanii-shotlandtsyi-vnov-zagovorili-ob-otdelenii/183017

Результати парламентських виборів у Великій Британії, на яких перемогли прихильники Brexit, дали політикам в Шотландії привід знову згадати про ідею проведення референдуму про незалежність від Лондона.
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рекомендую посмотреть "брексит" - отличный фильм. именно на кейсах команды каммингса и была построена предвыборная кампания зельцмана. именно люмпены стали главной движущей силой победы "брексита" и соответственно заленского в Украине.
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И правильно сделала Британия,европа это большая проросийская помойка с германией и жабоедами во главе
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А британцы кто? "Великие" напомаженыне "геи" в паричках и лосинах?
"джЫнтЫльмены", "грит-сшит-балаболен-бритен"
Британия - хретания. ГДЕ гарантии - "геЫ" ?
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