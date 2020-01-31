 Brexit: Велика Британія проводить останній день у складі Євросоюзу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У Великій Британії активно готуються до виходу з ЄС. Годинники, що проєктуються на будівлю резиденції прем'єр-міністра на Даунінг-стріт, будуть відраховувати час, що залишився до Brexit.
В обіг випустять 50-пенсову монету, присвячену виходу Великої Британії з ЄС.
Сам Джонсон має намір провести зустріч з членами кабінету міністрів на півночі Англії, де він обговорить "процвітання і нові можливості", повідомили на Даунінг-стрит.
Пізніше, за годину до офіційного виходу країни з ЄС, він виступить зі зверненням до нації. Джонсон уже заявив, що Brexit стане "прекрасним моментом для нашої країни, моментом надії і нових можливостей".
Зі свого боку європейська сторона не готує жодних особливих заходів до цієї події. У п'ятницю вранці, як очікується, Брюссель зробить заяву для преси з приводу Brexit. Представники ЄС на різних рівнях неодноразово говорили, що шкодують про рішення Великої Британії покинути Євросоюз.
Британські прапори, що висять біля будівлі Європарламенту, знімуть 31 січня. Очікується, що це відбудеться без будь-яких церемоній. Один із прапорів пізніше розмістять у музеї історії ЄС в Брюсселі.
Тепер для Великої Британії настає перехідний період, який триватиме до 31 грудня 2020 року. Джонсон раніше заявляв, що не має наміру продовжувати його.
Цей період необхідний, щоб ЄС і Велика Британія могли спокійно провести ще одні складні переговори і погодили свої майбутні відносини.
У перехідний період Велика Британія залишатиметься в європейському митному союзі і єдиному ринку, збережеться свобода пересування між Великою Британією і ЄС. Водночас Велика Британія втрачає членство в Європарламенті та Єврокомісії. Тобто Велика Британія буде підкорятися правилам і законам ЄС, але у неї не буде права голосу в блоці.
Основне питання, яке слід узгодити Великій Британії і ЄС - нова торговельна угода. Якщо цього не відбудеться, то торгівля між ЄС і Великою Британією відбуватиметься за правилами СОТ, що невигідно для Лондона і Брюсселя.
Також сторони повинні узгодити правила доступу до районів промислу риби, що, швидше за все, стане непростим питанням. Досягти домовленості доведеться і у сфері юриспруденції, безпеки, передачі даних, ліцензування ліків, авіаційних стандартів і поставок газу і електрики.
Референдум щодо Brexit відбувся у Великій Британії в червні 2016 року, тоді за вихід з ЄС проголосували 52% британців, за те, щоб залишитися - 48%.
Переговорний процес щодо процедури Brexit зайняв значно більше часу, ніж планувалося. З моменту референдуму дотепер у Британії змінилися три прем'єр-міністра: Девід Кемерон, який виступав проти виходу з ЄС і пішов у відставку відразу після голосування щодо Brexit, Тереза Мей, яка покинула свій пост після того, як її угоду з ЄС кілька разів відкинув британський парламент, і Борис Джонсон, який пообіцяв довести Brexit до кінця і, мабуть, реалізував-таки свою обіцянку.
Переговорний процес між Лондоном і ЄС щодо Brexit почався тільки в березні 2017 року, після того, як в Британії змінився уряд, і він отримав дозвіл від парламенту ініціювати процедуру Brexit.
Очікувалося, що Велика Британія покине ЄС через два роки після початку переговорів, тобто 29 березня 2019 року, як наказано статтею 50 договору про Європейський Союз, який регулює питання виходу країн зі складу ЄС.
Уряд Терези Мей і Брюссель погодили два документи - угоду про вихід Великої Британії з ЄС і політичну декларацію про майбутні відносини Великої Британії і ЄС - в листопаді 2018 року, тоді ж їх затвердила Рада ЄС. Було потрібно також, щоб документи затвердив британський парламент, але він тричі проголосував проти угоди. Найбільше депутатів не влаштовував пункт про "страхувальний план" ("бекстоп") щодо ірландського кордону. Він був спрямований на те, щоб зберегти прозорість кордону між республікою Ірландією і Північною Ірландією в разі, якщо ЄС і Велика Британія не зможуть відразу досягти угоди з торгівлі, але багато депутатів стверджували, що через нього Велика Британія потрапить у залежність від ЄС.
Терміни Brexit підходили до кінця, а угоди так і не було досягнуто, тому було вирішено перенести Brexit на 12 квітня, а потім на 31 жовтня 2019 року. Через невдачі з узгодженням документів Мей покинула пост прем'єр-міністра Великої Британії влітку 2019 року.
Їй на зміну прийшов Борис Джонсон, який зміг узгодити відмову від ірландського "Страхувального плану" з ЄС, який спочатку взагалі відмовлявся переглядати угоду. Джонсон заявляв, що він швидше "помре в стічній канаві", ніж проситиме ЄС про відстрочку, але і він не зміг переконати британський парламент ратифікувати угоду, і був змушений погодитися на перенесення Brexit на 31 січня.
У грудні 2019 року за ініціативою Джонсона у Великій Британії відбулися дострокові парламентські вибори. І цей склад парламенту, в якому стало більше прихильників Джонсона, нарешті, схвалив операцію щодо Brexit. Потім її підписала британська королева Єлизавета II, а 29 січня ратифікував парламент ЄС.
Мені тоді було не смішно...
Для Шотландії є успішний приклад вирішення питання це Каталонія, пересадять або перекуплять два десятка лідерів, а решті не дуже і треба.(Відсутність своєї мови і як наслідок реальної ідентичності плюс вікно можливостей вже закрилось.)
А північній Ірландії Ангія потрібна більше ніж самій Англії Північна Ірландія.
а вообще ты шотландию с каталонией не равняй, шотландцам уже давали возможность на референдуме решить свою судьбу, более чем уверен--дадут это сделать еще раз...в каталонии такое пока невозможно
При наявності політичної волі це робиться елементарно тим більше прецедентів зараз дуже багато.
А про мову, ну так при населенні 5,4 млн 57 тис це 0,1 відсотка тобто точка неповернення давно пройдена.
А він відбувся до Брекзіту і головним аргументом, яким Лондон переконував шотландців про недоцільність виходу був саме ЄС. Мовляв ви втратите економічно, бо вам знову доведеться туди вступати, а ЄС це класно, та й навіщо вам незалежність, якщо ви маєте без кордонів "країну від Лісабону до Чопа"? Це головний чинник чому шотландці тоді не вийшли, а потім їх просто обманули. Тепер будь-які економічні проблеми у Шотландії будуть пов'язувати саме із цим обманом.
Я думаю, если кто еще захочет выйти, то это будут шведы с датчанами.
Там и границы, как таковой не было. Даже вывесок не было. Полгорода остались с ЕС, полгорода - вышли.
даватьбрать добро.
Ніхто у нас в домі не наведе порядок як що не ми самі,а нам самим заважає наші же руководителі.Не важливо чи ЗЕ чи другі ланки української влади.Вони більше змагаються в який нас бік перетягти ніж хоч щось зробити для раїни.Для ЕС Україна потрібна богата для кацапії бідніша ніж сама кацапія.А в цьому змаганні так ніхто і не звертає на людей.
А згоден із Вами в тому що українці шукають тих хто буде працювати та будувати країні замість них.Прошли вибори і виборці насрали на подадьшу долю країні не контролюючи діяння тих кого вибрали а тільки втихушку їх обсирає.
Не хоче деньді тягнути на собі бюргерів, мосьє, та іньших евросменів...
Ну не хоче і все!
Так що фрау меркель та мосье маркон чухайте причинне місце...
Плохо это или хорошо?
Народ сам решил, сам будет с этим жить!
Бачили очi, що купували ...
https://apostrophe.ua/ua/news/world/europe/2019-12-13/********-v-britanii-shotlandtsyi-vnov-zagovorili-ob-otdelenii/183017
Результати парламентських виборів у Великій Британії, на яких перемогли прихильники Brexit, дали політикам в Шотландії привід знову згадати про ідею проведення референдуму про незалежність від Лондона.
"джЫнтЫльмены", "грит-сшит-балаболен-бритен"
Британия - хретания. ГДЕ гарантии - "геЫ" ?