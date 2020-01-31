 Українська важкоатлетка Деха завоювала "золото" Кубка світу. ФОТО

Про це повідомляє НОК України у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Ірина Деха у ваговій категорії до 76 кг на змаганнях в Римі підняла у ривку 106 кг і 130 кг - у поштовху, що дозволило їй здобути золоту нагороду.

"Вітаємо українку Ірину Деху з перемогою на Кубку світу з важкої атлетики в Римі. Результат нашої спортсменки, яка виступає у ваговій категорії до 76 кг, - 236 кг (106 - у ривку, 130 у поштовху)", - йдеться в повідомленні.

Змагання в Римі є одним з етапів відбору на Олімпійські ігри-2020 на Токіо (Японія).

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