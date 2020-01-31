EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Суспільство
  2340  8
Все про:золото (70) Італія (341) НОК (41)

 Українська важкоатлетка Деха завоювала "золото" Кубка світу. ФОТО

Харків'янка Ірина Деха завоювала Кубок світу з важкої атлетики, який 27 - 31 січня відбува\ться в італійській столиці Римі.

Про це повідомляє НОК України у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Ірина Деха у ваговій категорії до 76 кг на змаганнях в Римі підняла у ривку 106 кг і 130 кг - у поштовху, що дозволило їй здобути золоту нагороду.

Українська важкоатлетка Деха завоювала золото Кубка світу 01

"Вітаємо українку Ірину Деху з перемогою на Кубку світу з важкої атлетики в Римі. Результат нашої спортсменки, яка виступає у ваговій категорії до 76 кг, - 236 кг (106 - у ривку, 130 у поштовху)", - йдеться в повідомленні.

Українська важкоатлетка Деха завоювала золото Кубка світу 02

Змагання в Римі є одним з етапів відбору на Олімпійські ігри-2020 на Токіо (Японія).

Дивіться також: Український шпажист Рейзлін виграв етап Кубка світу, - НОК. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172961
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Щирі вітання пані Ірині, її тренеру та всім причетним до цієї ПЕРЕМОГИ! Подальших успіхів!
 показати весь коментар
 
 
Щирі вітання пані Ірині, її тренеру та всім причетним до цієї ПЕРЕМОГИ! Подальших успіхів!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору