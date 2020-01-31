 НАБУ оголосило підозру ексголовному архітектору Києва і гендиректору компанії-забудовника. Підозрюють у завданні 9,3 млн грн збитків

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України ("Зловживання владою або службовим становищем").
Як встановило слідство, у 2002 році Київська міська рада передала земельні ділянки у центрі столиці в оренду ТОВ. Підприємство мало збудувати житловий будинок з вбудовано-прибудованим басейном для середньої школи № 130. Для дотримання інтересів школи щодо будівництва басейну у 2005 році Голосіївська райрада, середня школа № 130 та ТОВ уклали договір про співробітництво в межах реалізації зазначеного проєкту.
За його умовами ТОВ звів коробку житлового будинку з допоміжними приміщеннями басейну, але у 2008 році припинив будівництво за відсутністю коштів. За таких умов ТОВ уклало інвестиційний договір з іншою компанією-забудовником. Згідно з цим договором ТОВ та компанія-забудовник зобов’язувалися разом завершити реалізацію проєкту.
Проте у липні 2013 року, як з’ясувало слідство, директор департаменту містобудування та архітектури КМДА (колишній головний архітектор), діючи у змові та в інтересах директора компанії-забудовника, видав містобудівні умови та обмеження забудови. Замість будівництва басейну для середньої школи №130 вони передбачали будівництво на території школи багаторівневого паркінгу.
У подальшому, без відома школи та Голосіївської районної ради, компанія-забудовник на місці басейну збудувала паркінг та отримала вигоду від продажу незаконно побудованих паркомісць.
Досудове розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснюють із серпня 2019 року. До того часу кримінальне провадження розслідувало Головне слідче управління СБУ. Підставою для початку розслідувань стало колективне звернення батьківського комітету спеціалізованої школи № 130 м. Києва.
Зазначимо, що генеральний директор компанії-забудовника вже має статус підозрюваного у вчиненні іншого корупційного злочину, досудове розслідування якого триває.
У відомстві також наголосили, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
При цивилизованном подходе необходим контроль за соблюдением норм строительства.
Нужны и садики, и школы, и парковки! Нет этого в Проекте - проходи, следующий.
Так же Государство должно разработать Договор Инвестора и сделать его единым, как с договорами ЖЭКа. Сейчас каждый Застройщик пишет по сути абсолютно бесправные для Инвестора договора, при которых Застройщик ни за что не отвечает. Не нравится - проходи. Это не нормально.
Ювілейний 10-й випуск Watchdogs. Розслідування ми вирішили присвятити бенефіціарам однієї з найприбутковіших бізнес-сфер. Мова - про забудову центру столиці і тих, кому завдяки скажімо так "зеленій магії" дістаються найсмачніші ділянки. Сьогоднішній герой - улюблений девелопер "зеленої" команди і близький друг голови офісу Президента - Андрій Вавриш. Його бізнес-вдачі, особливо за якихось півроку від президентських виборів, можна лише позаздрити.
Андрій Вавриш, про якого говоритимемо сьогодні, - у будівельному бізнесі не новачок. Але більш відомим вже не лише у вузьких колах, а й медійно він став цього літа. Тоді, коли у медіа точилися розмови про глобальний переїзд офісу Президента із будівлі на Банковій до Українського Дому. І от Вавриш мав цей переїзд організувати. Принаймні у цьому контекті Андрій Богдан згадував його неодноразово.
Загадка для киян: що об'єднує ось ці три локації столиці - парковка на виході з метро палац Україна, будівля Київпроекту та пагорб на Кловському узвозі?
Відповідь - ціна цієї землі. А ще - прізвище майбутнього забудовника, а за сумісництвом улюбленого девелопера президента - Андрія Вавриша.
Ще одна спільна риса цих ділянок - їх майбутнє. Усі вони впродовж останніх півроку остаточно були приречені на забудову. Навіть не звичайними ЖК, а просто показово гігантськими хмарочосами.
А тепер давайте уважніше придивимося до тих, хто так нахабно зібрався змінювати вигляд столиці. На одній з ділянок, акурат через дорогу від Офісу Генпрокурора на Печерську, вже вирує будівництво.
Роботи ведуть насправді на державній землі, ще донедавна вона перебувала в оренді ГПУ. Збудувати тут житло прокурори хотіли давно, але ДАБІ дозволу все ніяк не давала. Усе змінилося влітку минулого року. Наші колеги ще в липні пояснили, як за три тижні вирішилася доля ділянки, що стояла порожньою десятки років. Не інакше як магія!
А ось ми і наближаємось до головного чарівника. Сага Девелопмент - це улюблене, найприбутковіше та найрозпіарене дітище Андрія Вавриша. Ще восени минулого року компанію включали в перелік новачків будівельного ринку. А вже сьогодні її банерами завішана майже вся столиця.
Нині серед проектів Саги - більше десятка об'єктів. Три з них - на столичному Подолі, найбільш масштабний - ЖК Рибальський. 9 житлових багатоповерхівок, десятки тисяч квадратних метрів житла. Можливість його збудувати тут напряму забезпечив… сам Вавриш. І як це йому вдалося - ми в деталях розповімо пізніше. А саме зараз давайте придивимося до найбільш амбітних та скоростиглих проектів Вавриша.
Два з трьох раніше згаданих нами проектів можна знайти на сайті Саги - це ЖК Філадельфія та Київпроект.
Перші дива бачимо у дозволах на будівництво. Той самий Київпроект ДАБІ дозволило перебудувати того самого дня, як і дозволила забудувати парковку на виході з метро Палац Україна - 19 вересня 19-го року.
Маніпуляції, і це другий важливий момент, полягають у тому, що ось тут має бути готельно-офісний центр із доступним паркінгом, натомість з'являться дві 20-поверхові вежі заввишки у сто метрів із квартирами .
А на місці господарчих приміщень Генпрокуратури зростуть 17 поверхів Філадельфії. Цільове призначення і досі тут не для житлової забудови.
Детальніше у сенсаційному розслідуванні Watchdogs. Розслідування: https://prm.ua/sensatsiyniy-vipusk-watchdogs-rozsliduvannya-korol-stolichnih-hmarochosiv-ta-benefitsiar-zelenoyi-vladi/
До речі: там замішаний ще й колишній чиновник з Міністерства, а нині нардеп зажопний... прізвище забув... Ну, подивіться відуху!
Дебилы хотели снести весь центр города и застроить его коробками.
Чел сопротивлялся и его посадили.
Но, вместо тюрьмы отбывал строк в качестве главного архитектора области где то на России.
Правда, за бесплатно.
Не иначе как заказная статья чтобы раскошелить фигуранта! Типо, пока пишем без имени, но если не договоримся ....