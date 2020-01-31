 НАБУ оголосило підозру ексголовному архітектору Києва і гендиректору компанії-забудовника. Підозрюють у завданні 9,3 млн грн збитків

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України ("Зловживання владою або службовим становищем").

Як встановило слідство, у 2002 році Київська міська рада передала земельні ділянки у центрі столиці в оренду ТОВ. Підприємство мало збудувати житловий будинок з вбудовано-прибудованим басейном для середньої школи № 130. Для дотримання інтересів школи щодо будівництва басейну у 2005 році Голосіївська райрада, середня школа № 130 та ТОВ уклали договір про співробітництво в межах реалізації зазначеного проєкту.

За його умовами ТОВ звів коробку житлового будинку з допоміжними приміщеннями басейну, але у 2008 році припинив будівництво за відсутністю коштів. За таких умов ТОВ уклало інвестиційний договір з іншою компанією-забудовником. Згідно з цим договором ТОВ та компанія-забудовник зобов’язувалися разом завершити реалізацію проєкту.

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Проте у липні 2013 року, як з’ясувало слідство, директор департаменту містобудування та архітектури КМДА (колишній головний архітектор), діючи у змові та в інтересах директора компанії-забудовника, видав містобудівні умови та обмеження забудови. Замість будівництва басейну для середньої школи №130 вони передбачали будівництво на території школи багаторівневого паркінгу.

У подальшому, без відома школи та Голосіївської районної ради, компанія-забудовник на місці басейну збудувала паркінг та отримала вигоду від продажу незаконно побудованих паркомісць.

Досудове розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснюють із серпня 2019 року. До того часу кримінальне провадження розслідувало Головне слідче управління СБУ. Підставою для початку розслідувань стало колективне звернення батьківського комітету спеціалізованої школи № 130 м. Києва.

Зазначимо, що генеральний директор компанії-забудовника вже має статус підозрюваного у вчиненні іншого корупційного злочину, досудове розслідування якого триває.

У відомстві також наголосили, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.