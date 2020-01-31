 У Кабміні закрили перукарню, у звільненому приміщенні облаштують робочі місця для "інвестиційних нянь", - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет.

"У нас в Кабміні сталося нечуване — ми закрили перукарню. Я коли її виявив, спочатку подумав, що це якийсь розіграш. Виявилося, не розіграш, справжнісінька перукарня. Стрижка волосся модельна — 95 грн. Модельна стрижка чубка — 35 грн. Навіть можна зафіксувати волосся лаком (15 грн — якщо волосся до 20 см, але 25 грн для волосся довше за 40 см)", - розповів міністр.

За словами Дубілета, в звільненій кімнаті облаштують 12 робочих місць для працівників UkraineInvest.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Традиційний перепис населення у 21 столітті не працює, - Дубілет

"До речі, у заголовках можна так і написати: "Няні захопили приміщення перукарів". А в цілому ми зараз робимо великий аналіз, наскільки наші державні органи ефективно використовують площу. У держави є дуже багато нерухомості. Я хочу разом з ФДМ спочатку проаналізувати міністерства, а потім — інші державні органи. Ту площу, яка внаслідок звільниться, треба передати на приватизацію або бодай в оренду через Prozorro.Продажі", - зазначив Дубілет.