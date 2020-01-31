 У Кабміні закрили перукарню, у звільненому приміщенні облаштують робочі місця для "інвестиційних нянь", - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет.
"У нас в Кабміні сталося нечуване — ми закрили перукарню. Я коли її виявив, спочатку подумав, що це якийсь розіграш. Виявилося, не розіграш, справжнісінька перукарня. Стрижка волосся модельна — 95 грн. Модельна стрижка чубка — 35 грн. Навіть можна зафіксувати волосся лаком (15 грн — якщо волосся до 20 см, але 25 грн для волосся довше за 40 см)", - розповів міністр.
За словами Дубілета, в звільненій кімнаті облаштують 12 робочих місць для працівників UkraineInvest.
"До речі, у заголовках можна так і написати: "Няні захопили приміщення перукарів". А в цілому ми зараз робимо великий аналіз, наскільки наші державні органи ефективно використовують площу. У держави є дуже багато нерухомості. Я хочу разом з ФДМ спочатку проаналізувати міністерства, а потім — інші державні органи. Ту площу, яка внаслідок звільниться, треба передати на приватизацію або бодай в оренду через Prozorro.Продажі", - зазначив Дубілет.
В Україні ВЛАДА НАЛЕЖИТЬ НАРОДУ і "тих"обрали службовцями наші нерозумні співгромадяни слава=богу на 5років...тимчасово.. ПРАЦЮВАТИ а не володарювати
теперь депутаты буду ходить с не подстриженными челками и не полакированными лысинами? ))))
Вывод...бюджет Украины опять линяет...
Монобольшинство в ВР из аниматоров и массажисток набрали ж.
заведеш спижжені в нас офшорні гроші (орієнтовно два мільйони доларів)-тобі надають "пакет інвестора'-20 000 гектарів,кредит з бюджету під 5 відсотків,Які ти відразу кладеш в Приват під 12(під заставу землі),'інвестиційну няню'(з каталогу'VIP-проститутки Києва`) і подвійне громадянство..
@writetodarkk
Многие пишут - типа Дубилет один 'красноармеец' в правительстве.
Так хочу немного опустить на землю.
Приват придумал свои прорывные вещи как 'платежи 24/7' и 'переводы физ_лиц' в 2005-2006 г.,
А Дима появился в банке в 2012 и занимался сервисом пользователей, по типу чего он сейчас и делает 'колл-центр' в Кабмине и прочую лабуду.
ГЛАВНАЯ задача Димы - не собирать негатив, и позволить если что разыграть ИВК комбинацию по типу РНБО - перевода из Замов в Начальники своего человека.
А там Палица реально порулит.
каким нормативным документом, какой нормой налогового кодекса или иного законодательного акта предусмотрена эта ваша НЯНЯ ???
П.С. Чёс для зелёных лохов......
А хоча я особисто хочу побачить ЯК ці "няні" розрулять наскок СБУ на Криворіжсталь наприклад - це все скінчитьсі посилом НАХ і обіцянками начистить табло
та ще й санкції... і нема де перекредитуватися бідним(в прямому сенсі слова)фєдєрастам....
Почему я должен платить высочайшие налоги, а оллигарх-оффшорщик - ничего, и ему еще няню в придачу?
Замість того щоб створити правила гри одні для всих і жорстко наказувати за їх порушення, замість створення справедливої судової системи, замість наказувати за незаконне збагачення ці "дубілєти" видумують економічний рекет і називають його НЯНЯ блжд....
Мені цікаво вони дійсно вважають інвесторів за дібілов????
може хай спробують вивчить ситуацію при якій wizzair повернувся в Україну при кривавих баригах без усяких "нянь"
Золотые слова!
... Не бриті і не голені
-вот на месте этой старой хрущевки построим современный жилой комплекс.
-а где делись жители хрущевки?
-посажены в тюрьму по закону о дезинформации - говорили что их хотят выселить.