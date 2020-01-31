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 Політика України, Суспільство
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Все про:Кабмін (3275) інвестори (59) Дмитро Дубілет (75)

 У Кабміні закрили перукарню, у звільненому приміщенні облаштують робочі місця для "інвестиційних нянь", - Дубілет

У Кабінеті Міністрів України закрили перукарню, а у звільненому приміщенні облаштували 12 робочих місць для співробітників UkraineInvest.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет.

"У нас в Кабміні сталося нечуване — ми закрили перукарню. Я коли її виявив, спочатку подумав, що це якийсь розіграш. Виявилося, не розіграш, справжнісінька перукарня. Стрижка волосся модельна — 95 грн. Модельна стрижка чубка — 35 грн. Навіть можна зафіксувати волосся лаком (15 грн — якщо волосся до 20 см, але 25 грн для волосся довше за 40 см)", - розповів міністр.

За словами Дубілета, в звільненій кімнаті облаштують 12 робочих місць для працівників UkraineInvest.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Традиційний перепис населення у 21 столітті не працює, - Дубілет

"До речі, у заголовках можна так і написати: "Няні захопили приміщення перукарів". А в цілому ми зараз робимо великий аналіз, наскільки наші державні органи ефективно використовують площу. У держави є дуже багато нерухомості. Я хочу разом з ФДМ спочатку проаналізувати міністерства, а потім — інші державні органи. Ту площу, яка внаслідок звільниться, треба передати на приватизацію або бодай в оренду через Prozorro.Продажі", - зазначив Дубілет.

У Кабміні закрили перукарню, у звільненому приміщенні облаштують робочі місця для інвестиційних нянь, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172959
 
 
 Топ коментарі
 
В парикмахерскую, посадят инвестиционных нянь.. Сртичь лохов, получается )
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Во фракции СН парикмахеров и так до фига. Устраняют конкурентов.
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А у тебя есть 100 миллионов $. Е сли да, то можеш.
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Так то лиш за валюту. І суми великі. Вам потрібно скидуватись з іншими на груповуху. 😁
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Ой уроды - сократили парехмахера - работягу, а себе ублюдки зарплаты по пол миллиона начисляют. Ох и уроды.
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Парехмахери-депутати на корені зарубали конкурентів. 😁
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Да нихрена они не сократили, просто разместили в их помещении. Парикмахеров наверняка переведут в другое более просторное помещение где сможет разместиться и массажный салон (хотя подохреваю, что такой салон у них уже давно есть)
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Во фракции СН парикмахеров и так до фига. Устраняют конкурентов.
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Няни есть,пора уже Министерство Любви открывать
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А кто есть те,которые их избрали во власть?
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"ва всласць" вибирають лише в фєдєрастії та бєлорусці...
В Україні ВЛАДА НАЛЕЖИТЬ НАРОДУ і "тих"обрали службовцями наші нерозумні співгромадяни слава=богу на 5років...тимчасово.. ПРАЦЮВАТИ а не володарювати У Кабміні закрили перукарню, у звільненому приміщенні облаштують робочі місця для "інвестиційних нянь", - Дубілет - Цензор.НЕТ 151
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так ти та такі як ти такі ж самі як і "вони"=ІДІЙОТИ і є.
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Они реально е..тые или это только я так думаю? В Кабмине закрыли парикмахерскую, в освобожденном помещении обустроят рабочие места для "инвестиционных нянь", - Дубилет - Цензор.НЕТ 2840
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и шо?
теперь депутаты буду ходить с не подстриженными челками и не полакированными лысинами? ))))
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Тепер всі будуть сплошняком не голеними.
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12 няней уже судя по всему есть...с зарплатой скорее всего не малой.....а инвесторов за которыми эти няни должны ходить нет....
Вывод...бюджет Украины опять линяет...
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Теперь начинающих предпринимателей будут "стричь"?
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Позбавили квартального цирульника роботи. Візажистку теж.
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А столовку в Раде когда закроете? А то свинарчуки с юзиками скоро лопнут от халявы....
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В парикмахерскую, посадят инвестиционных нянь.. Сртичь лохов, получается )
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Вони нас всіх за дибілів тримають! Вони важають що всі такі як 75 відсотків З ТИХ ХТО ПРИЙШОВ ГОЛОСУВАТИ
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Краще бии створили нормальну, цивілізовану правоохоронну систему з рівними правами для всіх, а не ананізмом займалися!
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Париемахерская ъоть доход приносила а от этих нянь одни убытки
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'стригти' іноземних лохів-це, здається, прибутковість більша як в медельїнському наркокартелі )
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Спеціалізація не змінилась - і там і там стрижуть. У Кабміні закрили перукарню, у звільненому приміщенні облаштують робочі місця для "інвестиційних нянь", - Дубілет - Цензор.НЕТ 1094
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Меньше совка буде тоді, коли всі ці чиновники будуть на виправних роботах рити окопи для нашої добровольчої армії десь під таганрогом!
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Старший дуплет с дядей игорем осваивал бабки вкладчиков привата, малое открыло на эти бабулесы интернет банк (взяло идею 15 летней давности из штатов) - о! типо бизнесмен профи! И теперь, влезши по-уши в зеленую жижу, чешет про каких то "нянь" для иностранных "лохоу". Да глядя на проделки дяди игоря и тваго папы сюда никакой вменяемый чел на километр не сунется, разве что дядя игорь с папой через кипрские офшоры и трастовые фонды (по поручительству, анонимно) бабки украденные у нас же и заведут, купивши лакомые куски за недорого. Спецом, поди, поставили премьером человека с добрыми и честными, немного наивными глазами.
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Нянчить пока некого, но "пустышки" уже закупили...
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Це рєшали смотрящіє в законі?Такого ще не було))
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Вы сделали это вместе... президенты вы наши зеленые....
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Причем "нянями" будут те же парикмахеры. У Кабміні закрили перукарню, у звільненому приміщенні облаштують робочі місця для "інвестиційних нянь", - Дубілет - Цензор.НЕТ 7327

Монобольшинство в ВР из аниматоров и массажисток набрали ж.
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це однозначно..
заведеш спижжені в нас офшорні гроші (орієнтовно два мільйони доларів)-тобі надають "пакет інвестора'-20 000 гектарів,кредит з бюджету під 5 відсотків,Які ти відразу кладеш в Приват під 12(під заставу землі),'інвестиційну няню'(з каталогу'VIP-проститутки Києва`) і подвійне громадянство..
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Во фракции "слуги нарида" парикмахеров нарида и так до фига. Стригут нарид аж гай гудит. В турборежиме, чтоб и внукам хватило.
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Как символично в парикмахерской смотрящие няни будут стричь бабло 😀
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Цей нарік самий веселий, він завжди посміхається. Перепис населення намалював, перукарню закрив, можна сидіти та дудку смоктати з нарконянями.
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Петюшки вже волають -"зяльониє шмарклі унічтажают парихмахєрскій бізнєс!!Далой зельоную хунту!")))
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Малоросс, ты хоть услышал про неслыханное достижение Дубилета - закрыли парикмахерскую? А у него ещё есть много гениальных идей. :D
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Тёмный Рыцарь, [22.01.20 12:38]
@writetodarkk
Многие пишут - типа Дубилет один 'красноармеец' в правительстве.
Так хочу немного опустить на землю.
Приват придумал свои прорывные вещи как 'платежи 24/7' и 'переводы физ_лиц' в 2005-2006 г.,
А Дима появился в банке в 2012 и занимался сервисом пользователей, по типу чего он сейчас и делает 'колл-центр' в Кабмине и прочую лабуду.
ГЛАВНАЯ задача Димы - не собирать негатив, и позволить если что разыграть ИВК комбинацию по типу РНБО - перевода из Замов в Начальники своего человека.
А там Палица реально порулит.
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после того, как зебильное сбу кошмарило криворожсталь - крупнейшего инвестора страны, в зебильную страну никто не прийдет инвестировать. ну разве что кацапы.
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Вопрос преЗеденту-юрысту и его компании:
каким нормативным документом, какой нормой налогового кодекса или иного законодательного акта предусмотрена эта ваша НЯНЯ ???
П.С. Чёс для зелёных лохов......
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нууу навіщо Ви підказуєте - не потрібно бо ці "управлінці" точно приймуть якийсь закон який ні виконать ні реально впровадить не вийде...
А хоча я особисто хочу побачить ЯК ці "няні" розрулять наскок СБУ на Криворіжсталь наприклад - це все скінчитьсі посилом НАХ і обіцянками начистить табло У Кабміні закрили перукарню, у звільненому приміщенні облаштують робочі місця для "інвестиційних нянь", - Дубілет - Цензор.НЕТ 7456 У Кабміні закрили перукарню, у звільненому приміщенні облаштують робочі місця для "інвестиційних нянь", - Дубілет - Цензор.НЕТ 7456 У Кабміні закрили перукарню, у звільненому приміщенні облаштують робочі місця для "інвестиційних нянь", - Дубілет - Цензор.НЕТ 7456
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Зарубіжні інвестори з фєдєрастії вилучили вкладення на $36млрд, а обсяг новоприбулих інвестицій склав лише $18 млрд, що в три рази менше середнього показника за попередні десять років. У Кабміні закрили перукарню, у звільненому приміщенні облаштують робочі місця для "інвестиційних нянь", - Дубілет - Цензор.НЕТ 4272 В Україну за 5ть останніх років інвестіциї склали 14млрд вилучили лише $3млрд..Так що цілком зрозуміло чого фєдєрастичні ґебельси аж сіпаються в судомах У Кабміні закрили перукарню, у звільненому приміщенні облаштують робочі місця для "інвестиційних нянь", - Дубілет - Цензор.НЕТ 8518

та ще й санкції... і нема де перекредитуватися бідним(в прямому сенсі слова)фєдєрастам....
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Что только не придумают вороватые чиновники, соцпопулисты-комсомольцы, лишь бы не снижать налоги и не создавать нормальные, обьективные правила для своих граждан...

Почему я должен платить высочайшие налоги, а оллигарх-оффшорщик - ничего, и ему еще няню в придачу?
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з моєї точки зору "інвест няня" це і є самий натуральний ******* совок!
Замість того щоб створити правила гри одні для всих і жорстко наказувати за їх порушення, замість створення справедливої судової системи, замість наказувати за незаконне збагачення ці "дубілєти" видумують економічний рекет і називають його НЯНЯ блжд....
Мені цікаво вони дійсно вважають інвесторів за дібілов????

може хай спробують вивчить ситуацію при якій wizzair повернувся в Україну при кривавих баригах без усяких "нянь"
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Вы бы лучше приготовили помещение для карантинного размещения прибывших из Китая людей. Вы ****** их развезли по всей стране распространять вирус. А они херней занимаются. Кто к вам дилетантам с инвестициями побежит?
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Это точно!.. завозить в страну людей с самого эпицентра вируса самолетами без карантина, это если не спланированная диверсия, то очень показательный дебилизм!
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Профанов знаю, дебилов знаю, дубилетов не знаю...... (Иван Грозный).
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Инвестиций нет, инвесторов пока тоже. Зато кабинет для нянь приготовили и оклады уже делят. У Кабміні закрили перукарню, у звільненому приміщенні облаштують робочі місця для "інвестиційних нянь", - Дубілет - Цензор.НЕТ 1728
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Какие няни могут быть? Доводят свой абсурд до гротеска.
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Интересно получается - украинский инвестор вложил деньги в эту парикмахерскую, а потом ему с целью показухи дали под зад коленом и отобрали помещение? Отличная реклама инвестиционной привлекательности страны.
-вот на месте этой старой хрущевки построим современный жилой комплекс.
-а где делись жители хрущевки?
-посажены в тюрьму по закону о дезинформации - говорили что их хотят выселить.
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смотрящие. Смотрящие.Угу. Зебилы создайте соотв. економический климат - никаких нянь не надо.
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