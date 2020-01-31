 Частина газу, який поставляється на польський LNG-термінал, вже надходить в Україну, - глава Оператора ГТС Макогон

Про це повідомив глава ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Сергій Макогон, передає Цензор.НЕТ.

"Статистика поставок LNG на термінал в Польщу. Частина цього газу вже в Україні", - розповів Макогон і опублікував інфографіку із статистикою.

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