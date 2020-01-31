 КМДА вирішила виплатити матеріальну допомогу в'язням концтабору "Освенцим"

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомила заступник голови КМДА Марина Хонда, підписано відповідне розпорядження КМДА №98.

"Вижити в концентраційному таборі "Аушвіц" вдалося небагатьом. Жахливі події Голокосту мають стати для нашого та наступних поколінь уроком людяності і толерантності. Жертва мучеників повинна вберегти людство від повторення таких трагедій, а очевидці подій мають постійно нагадувати, до якої трагедії може призвести диктатура", – зазначила Марина Хонда.

Згідно з розпорядженням, із метою подальшого захисту колишніх в’язнів концтабору та з нагоди 75-річчя з дня визволення Концентраційного табору "Аушвіц", окремі категорії населення отримають одноразову адресну матеріальну допомогу у розмірі 10 000 гривень.

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Виплати проводитимуться за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва на 2020 рік, на виконання міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки. Кошти надходитимуть на відповідні рахунки в банках та на рахунки утримувачів багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина".