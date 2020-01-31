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Все про:КМДА (760) Освенцим (9) допомога (984)

 КМДА вирішила виплатити матеріальну допомогу в'язням концтабору "Освенцим"

З нагоди 75-річчя з дня визволення концентраційного табору "Освенцим" Київ виплатить одноразову матеріальну допомогу постраждалим від нацистських переслідувань.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомила заступник голови КМДА Марина Хонда, підписано відповідне розпорядження КМДА №98.

"Вижити в концентраційному таборі "Аушвіц" вдалося небагатьом. Жахливі події Голокосту мають стати для нашого та наступних поколінь уроком людяності і толерантності. Жертва мучеників повинна вберегти людство від повторення таких трагедій, а очевидці подій мають постійно нагадувати, до якої трагедії може призвести диктатура", – зазначила Марина Хонда.

Згідно з розпорядженням, із метою подальшого захисту колишніх в’язнів концтабору та з нагоди 75-річчя з дня визволення Концентраційного табору "Аушвіц", окремі категорії населення отримають одноразову адресну матеріальну допомогу у розмірі 10 000 гривень.

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Виплати проводитимуться за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва на 2020 рік, на виконання міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки. Кошти надходитимуть на відповідні рахунки в банках та на рахунки утримувачів багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172954
 
 
 Топ коментарі
 
а узникам Гулага...?
в чем разница....?
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В мене таке не скромне питання, Україна винна в голокості?
А Ізраїль з нагоди 75 річниці голодомору виплати не проводить?
А хто багатша країна Ізраїль чи Україна?
І основне... Задовбує цей популізм в державі де мінімальна пенсія 1300 гривень...
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я так понимаю, выжившим в Голодоморах в Украине 33-33 и 47-48-х, гулагах, киевские власти помогать не будут. а может власти еще и пенсии израильским узникам освенцима будут платить?!
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А скільки їх зара залишилось в живих?
Кількість у "студію"!!!
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германия должна платить. Украина тут причем?!
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читайте тут----''Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови''----круг лиц, имеющих право на компенсацию, все растет! Все более широко трактуются преступления немцев. Обсуждается вопрос о признании в качестве концентрационных ряда лагерей, которые никогда не входили в официально утвержденный перечень таковых. О снятии ограничений по возрасту при проживании под чужим именем. О снятии или снижении ограничений по минимальному времени нахождения в гетто. О признании в качестве гетто также и неогороженных мест насильственного и концентрированного проживания евреев.По мере расширения круга лиц, правомочных получать помощь от Claimes Conference, за счет все новых и новых категорий, постоянно росли и суммы выплат.К концу 1983 года сумма выплат по Закону о реституции достигла астрономической цифры в 3,9 млрд марок, а по Закону о компенсациях - в 56,2 млрд немецких марок.Министерство финансов Германии предполагает, что к 2030 году, когда предположительно последний спасшийся в Холокосте умрет, сумма выплат возрастет еще на 20,16 млрд долларов.====В Венгрии «Закон о компенсации» был принят в июне 1991 года. Впоследствии этот закон был дополнен другими нормативными актами. Общая сумма компенсации составила около 100 млрд форинтов=====25 июня 2009 года правительство Литвы представило в сейм проект закона о выплате еврейской общине компенсации в размере 113 млн литов ===Впрочем, есть еще более непаханое поле: более всего пострадавшие от нацистов евреи Советского Союза и стран Восточной Европы обделены больше всех====Одно из самых поразительных решений Комиссии: в июле 2008 года евреев, переживших блокаду Ленинграда, приравняли к жертвам Холокоста-----написав же мені червоненко----''і вибачитеся,і заплатите,і я вая язика відріжу''
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Єдиний, хто якось піклується про київських пенсіонерів, то це КМДА.
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Розумієте, я це сприймаю як фарс і піар.. Ранців Аушвіца залишилось одиниці. Тому зрозуміло, що грошей багато не втратять. Але !!!! Ті гроші ж підуть не самим бранцям, а їхнім молодим родичам і не факт, що родичі витрятять ці кошти на стареньких. Як на мене, було б справедливо влаштувати для них оздоровлення в санаторії, чи поїздку кудись в теплу країну, щоб люди хоча б раз у житті отримали позитивні враження. Або зробити їм якийсь ремонт у квартирі, купити побутову техніку. Це ж зрозуміло, що гроші вони навіть самі втратять не на себе, а віддадуть дітям, чи онукам. І друге. Я вважаю, що більш-менш численна категорія людей, які ще самі можуть розпоряджатися коштами - діти війни. Вони ще досить активні, але викинуті державою на узбіччя. От доброю справою було б їм допомогти. Комусь кредитами під символічні відсотки, комусь дешевими матеріалами для ремонту власних помешкань. Саме ця категорія все життя працювала на совок запівдурно. І їхні мізерні пенсії не дають змоги зробити нормальні ремонти. Це моя думка. Я не претендую на істину, але маю право на свою думку.
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Я вас підтримую, але надіємося що це перший крок.
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Діти війни комненсацію від держави Україна отримували... жалюгідну алеж. Та і зараз в законах Держави про отримання належних пільг, деюре вони залишились. Але нажаль це не де факто.
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У мене є приклади, коли діти війни отримують пільгу, але перед вкрали їхню справжню пенсію.
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Це питання до паРаші... Вона у свій час взяла на себе всю "відповідальніть" за колишній СРСР.
Але ремарка... СРСР був представлений в ООН трьома голосами- СРСР, Україна та Білорусія...
Тому питання риторичне.
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Я вас умоляю, так они же рожей не вышли, там же "хахлов" большинство, что их гоев жалеть.
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а выжившим в 2-х Голодоморах 30-х годов?

кмда с педаликом совсем с катушек сьехали
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я так понимаю, выжившим в Голодоморах в Украине 33-33 и 47-48-х, гулагах, киевские власти помогать не будут. а может власти еще и пенсии израильским узникам освенцима будут платить?!
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«Мы сделаем само слово «фашист» бранным. Этого ярлыка будет бояться каждый, на кого мы навесим его. Мы очень хорошо знаем, что национализм укрепляет нацию, делает её сильной, независимой от внешнего влияния.

Лозунг «интернационализма» устарел - и уже не работает так, как прежде, и мы его заменим «общечеловеческими ценностями», что одно и то же.

Мы не дадим подняться ни одному национализму, а те националистические движения, которые стремятся вывести народ из-под нашего диктата, мы уничтожим огнем и мечом, как это делается в Украине, Грузии, Армении, Сербии.

Зато мы обеспечим полное процветание нашему национализму - Сионизму, а точнее: еврейскому фашизму, который. в силу своей скрытности и мощности является сверхфашизмом. Не зря Генеральная Ассамблея ООН в 1975 году приняла резолюцию, в которой определила сионизм, как самую отъявленную «форму расизма и расовой дискриминации», но в силу нашего победного шествия на всей планете в 1992 году отменила это решение. «
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В мене таке не скромне питання, Україна винна в голокості?
А Ізраїль з нагоди 75 річниці голодомору виплати не проводить?
А хто багатша країна Ізраїль чи Україна?
І основне... Задовбує цей популізм в державі де мінімальна пенсія 1300 гривень...
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Це з якого переляку, в України гроші вже нема куди дівати?
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А з такими зарплатами у сьогоднішніх високопосадовців точно, що їм нема куди гроші дівати.
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Ну конечно же про украинцев, но про таких же украинцев которым в прошлом году ***** обязался за счет других украинцев выплачивать пенсии в Израиле.
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А нам, которые живут под правительством Зебобиков когда выплаты будут???
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Ну не знаю, платить им должна Германия пенсию-компенсацию ежемесячно и пожизненно, пусть даже по 100-200 евро. А нынешнее украинское (ли?) правительство могло бы поднять вопрос о выплате хоть бы единоразовой компенсации узникам ГУЛАГов, политически репрессированных и незаконно переселенных при советском режиме, или национальностью не вышли? ****, это же хахлы.
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Аксюморон чистейшей воды... популизм или дурь???? какие основания на выплаты узникам германского концлагеря??? одного, а их были десятки... почему нет подобных выплат узникам советских концлагерей и пострадавшим от иудо-сталинского Голодомора????
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А основания одни, президент заботится о своем многострадальном иудейском народе, правда за счет нас, ну то такое.
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желающих пиарится на трагедии и человеческой боли не иссякает! тем более если это ни чего не стоит, кстати пуйло в этом преуспел, КМДА придётся догонять учителя КМДА вирішила виплатити матеріальну допомогу в'язням концтабору "Освенцим" - Цензор.НЕТ 5138
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Сколько человек в Киеве может претендовать на эту выплату? Пять, десять?

Бо сейчас окажется, что "узников" в Киеве, как клопов в бараке.
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Что за дичь их осталось единицы в мире. 2020-1945 им по 75 лет если они б родились в концлагере, он бы еще им автомобиль таврия выдал.
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''В 1967 году Израиль одержал блестящую победу над своими соседями. Только после этого американские евреи стали раскручивать пропагандистский аппарат Холокоста. С его помощью они защищали и оправдывали нарушения прав человека на оккупированных Израилем территориях. Чем больше палестинцев Газы погибало от израильского оружия, тем громче кричали американские евреи о нацистских газовых камерах===Легенда о вечно гонимом народе и о страшном Холокосте стала необходима - не только для защиты Израиля от осуждения мировой общественностью, но и для защиты еврейских богатеев и олигархов от критики. Стоит сказать слово против еврея-жулика, как принадлежащая евреям пресса срочно вспоминает Освенцим''-----
Венгрию уже «потрошат», и процесс явно будет продолжен.
Следующие на очереди - Белоруссия, Австрия, страны Балкан и Прибалтики.І,можливо,Україна.----------тут ще багато цікавого----''Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови'' =====А з яких це грошей Київ буде виплачувати?----Та з наших же податків.
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