 КМДА вирішила виплатити матеріальну допомогу в'язням концтабору "Освенцим"

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомила заступник голови КМДА Марина Хонда, підписано відповідне розпорядження КМДА №98.
"Вижити в концентраційному таборі "Аушвіц" вдалося небагатьом. Жахливі події Голокосту мають стати для нашого та наступних поколінь уроком людяності і толерантності. Жертва мучеників повинна вберегти людство від повторення таких трагедій, а очевидці подій мають постійно нагадувати, до якої трагедії може призвести диктатура", – зазначила Марина Хонда.
Згідно з розпорядженням, із метою подальшого захисту колишніх в’язнів концтабору та з нагоди 75-річчя з дня визволення Концентраційного табору "Аушвіц", окремі категорії населення отримають одноразову адресну матеріальну допомогу у розмірі 10 000 гривень.
Виплати проводитимуться за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва на 2020 рік, на виконання міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки. Кошти надходитимуть на відповідні рахунки в банках та на рахунки утримувачів багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина".
Кількість у "студію"!!!
в чем разница....?
Але ремарка... СРСР був представлений в ООН трьома голосами- СРСР, Україна та Білорусія...
Тому питання риторичне.
кмда с педаликом совсем с катушек сьехали
Лозунг «интернационализма» устарел - и уже не работает так, как прежде, и мы его заменим «общечеловеческими ценностями», что одно и то же.
Мы не дадим подняться ни одному национализму, а те националистические движения, которые стремятся вывести народ из-под нашего диктата, мы уничтожим огнем и мечом, как это делается в Украине, Грузии, Армении, Сербии.
Зато мы обеспечим полное процветание нашему национализму - Сионизму, а точнее: еврейскому фашизму, который. в силу своей скрытности и мощности является сверхфашизмом. Не зря Генеральная Ассамблея ООН в 1975 году приняла резолюцию, в которой определила сионизм, как самую отъявленную «форму расизма и расовой дискриминации», но в силу нашего победного шествия на всей планете в 1992 году отменила это решение. «
А Ізраїль з нагоди 75 річниці голодомору виплати не проводить?
А хто багатша країна Ізраїль чи Україна?
І основне... Задовбує цей популізм в державі де мінімальна пенсія 1300 гривень...
Бо сейчас окажется, что "узников" в Киеве, как клопов в бараке.
Венгрию уже «потрошат», и процесс явно будет продолжен.
Следующие на очереди - Белоруссия, Австрия, страны Балкан и Прибалтики.І,можливо,Україна.----------тут ще багато цікавого----''Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови'' =====А з яких це грошей Київ буде виплачувати?----Та з наших же податків.