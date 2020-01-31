 Ми діємо з обмеженими ресурсами в обмеженому часі з обмеженою кількістю людей, - Бородянський про призначення Кудерчук главою Держкіно

Про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не пов'язую підтримку команди Зеленського з тим, що вона (Кудерчук. - Ред.) стала керівницею Держкіно", - сказав Бородянський, відповідаючи на запитання, чи правдивою є поширена в соцмережах інформація про те, що нова очільниця Держкіно підтримувала команду чинного Президента, і чи пов'язано це з її призначенням на посаду.

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Міністр нагадав, що кандидатів на посаду голови Держкіно відбирало Національне агентство з питань державної служби, а вже із поданими йому кандидатами було проведено співбесіди й уряд визначився з переможцем.

"Ми діємо в обмежених ресурсах в обмеженому часі з обмеженою кількістю людей, які подаються на державну службу. Із тих людей, які були подані на державну службу, Кабінет Міністрів призначив Марину керівником служби", - зауважив урядовець.

Водночас, говорячи загалом про конкурси на посади державної служби, Бородянський не відкидає зміни підходу до їхнього проведення.

За його словами, конкурси й критерії оцінювання є загальними, "вони дають дуже дивний результат".

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів 29 січня ухвалив рішення про призначення на посаду голови Державного агентства України з питань кіно Марини Кудерчук.