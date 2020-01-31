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Все про:призначення (495) Держкіно (106) Бородянський Володимир (79) Кудерчук Марина (3)

 Ми діємо з обмеженими ресурсами в обмеженому часі з обмеженою кількістю людей, - Бородянський про призначення Кудерчук главою Держкіно

Кабмін призначив Марину Кудерчук на посаду голови Держкіно за результатом конкурсу, і це призначення не пов’язано з її можливою підтримкою команди Президента.

Про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не пов'язую підтримку команди Зеленського з тим, що вона (Кудерчук. - Ред.) стала керівницею Держкіно", - сказав Бородянський, відповідаючи на запитання, чи правдивою є поширена в соцмережах інформація про те, що нова очільниця Держкіно підтримувала команду чинного Президента, і чи пов'язано це з її призначенням на посаду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новопризначена глава Держкіно Кудерчук була причетна до скасування показів фільмів "Петлюра" і "Червоний" у Запоріжжі. ФОТО

Міністр нагадав, що кандидатів на посаду голови Держкіно відбирало Національне агентство з питань державної служби, а вже із поданими йому кандидатами було проведено співбесіди й уряд визначився з переможцем.

"Ми діємо в обмежених ресурсах в обмеженому часі з обмеженою кількістю людей, які подаються на державну службу. Із тих людей, які були подані на державну службу, Кабінет Міністрів призначив Марину керівником служби", - зауважив урядовець.

Водночас, говорячи загалом про конкурси на посади державної служби, Бородянський не відкидає зміни підходу до їхнього проведення.

За його словами, конкурси й критерії оцінювання є загальними, "вони дають дуже дивний результат".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кабмін призначив Кудерчук главою Держкіно. ФОТО

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 29 січня ухвалив рішення про призначення на посаду голови Державного агентства України з питань кіно Марини Кудерчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172951
 
 
 Топ коментарі
 
Андрій Смолій
29 січня о 16:04 ·

ПОВНИЙ ДЕМОНТАЖ УКРАЇНСЬКОГО КІНО!
Уряд призначив главою Держкіно Марину Кудерчук. Людина, яка очолювала один з кінозалів Запоріжжя, забороняла демонстрацію фільму «Червоний» на День Незалежності, а нині була заступницею Облдержадміністрації.
Проте, головним досягненням цієї людини є прийом в своєму залі 95 кварталу. Все. Більше ця людина не зробила нічого для українського кіно та культури.

На цьому на кінометографу можна ставити сміливий хрест. Про що може йти мова далі? Про яку культуру? Мову?
Українську культуру планомірно демонтовують та перетворюють на малоросійський квартал. Все українське втоптують та множать на нуль. Цього і варто було очікувати. Хто там дуже радів з «промов» Зеленського у Польщі? Ось реальні дії, які свідчать про протилежне.
Так жаль, що українське кіно, яке отримало відродження у 2014 році знову падає в безодню «русского міра»

Мы действуем с ограниченными ресурсами в ограниченном времени с ограниченным количеством людей, - Бородянский о назначении Кудерчук главой Госкино - Цензор.НЕТ 6082
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Многие не понимают почему новым главой Госкино стал бывший директор коммунального кинотеатра им. Довженко Запорожского городского совета. Все просто. Видимо она хорошо разбирается в кинотворчестве новой власти. А если без шуток, то назначить человека без знаний и опыта, который ничего не понимает в киноиндустрии - это продолжение традиции Зеленского назначать профанов, которые ничего не понимают, но будут из "своих". В общем ярмарка глупости на Банковой продолжается.
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Андрій Смолій
29 січня о 19:16 ·

Гуманітарна політика держави впевнено летить у прірву. Те що по цеглинці повільно вибудовувалось 5 років тепер розвалюється шаленим натиском кваратлівських кадрів.
Сьогодні, просто на день пам'яті Героїв Крут, Кабмін символічно плює на Україну і ставить на посаду голови Держкіно людину, яка поняття сивого не має що це таке. Проте, вже встигла і містечковий кінотеатр очолити, і аграрною сферою цілої області покерувати. А тепер час зробити повний квартал в Держкіно.
А я нагадаю, що це ж Держкіно ще й видає прокатні посвідчення фільмам. В тому числі і російським. За цей час сотням таких фільмів просто заборонили виходити на території України. Що буде тепер? А тепер людина, що скасувала показ фільму «Червоний» буде вирішувати чи бути рашистам на екранах українських телеканалів.

Так що очікуємо всіх московський звьоз знову на українських екранах. Від Добронравова до Порєчєнкова.
«Какая разніца». У нас же «мір», скажуть «слуги народу». У нас «нормандський формат». А те що там «пострілюють», то таке. Ну загинуло пару десятків. То нічого. Головне «мір».
Так і заживемо. В Білорусі-2. Без кіно і без культури. Німі та безмовні.

Мы действуем с ограниченными ресурсами в ограниченном времени с ограниченным количеством людей, - Бородянский о назначении Кудерчук главой Госкино - Цензор.НЕТ 4301
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Лукашенко белорусских барыг закопал в лесу, но Европа в Беларусь так и не пришла. А Россия эту страну практически поглотила.
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Дебільна картинка, викладена фсбшним тролем...
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зрозуміло!
І самі ви - дуже обмежені особи
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дурко, що ти вживаєш?
По-перше, я не єврей, по-друге - ніколи не був їх слугою та навіть не голосував за них, мій вибір-націоналісти.
По-третє, в мене дві вищі освіти.
А тупого дебіла побачиш у дзеркалі.
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Оказывается , что верных Слугам рабов не так уж много, а 73% оказались не не реальными , а виртуальными.
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Перевод на общепонятный: Да, мы дебилы, и эта курица на нашем фоне выглядит человеком выдающихся способностей. Мы действуем с ограниченными ресурсами в ограниченном времени с ограниченным количеством людей, - Бородянский о назначении Кудерчук главой Госкино - Цензор.НЕТ 9086
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Андрій Смолій
29 січня о 16:04 ·

ПОВНИЙ ДЕМОНТАЖ УКРАЇНСЬКОГО КІНО!
Уряд призначив главою Держкіно Марину Кудерчук. Людина, яка очолювала один з кінозалів Запоріжжя, забороняла демонстрацію фільму «Червоний» на День Незалежності, а нині була заступницею Облдержадміністрації.
Проте, головним досягненням цієї людини є прийом в своєму залі 95 кварталу. Все. Більше ця людина не зробила нічого для українського кіно та культури.

На цьому на кінометографу можна ставити сміливий хрест. Про що може йти мова далі? Про яку культуру? Мову?
Українську культуру планомірно демонтовують та перетворюють на малоросійський квартал. Все українське втоптують та множать на нуль. Цього і варто було очікувати. Хто там дуже радів з «промов» Зеленського у Польщі? Ось реальні дії, які свідчать про протилежне.
Так жаль, що українське кіно, яке отримало відродження у 2014 році знову падає в безодню «русского міра»

Мы действуем с ограниченными ресурсами в ограниченном времени с ограниченным количеством людей, - Бородянский о назначении Кудерчук главой Госкино - Цензор.НЕТ 6082
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Андрій Смолій
29 січня о 19:16 ·

Гуманітарна політика держави впевнено летить у прірву. Те що по цеглинці повільно вибудовувалось 5 років тепер розвалюється шаленим натиском кваратлівських кадрів.
Сьогодні, просто на день пам'яті Героїв Крут, Кабмін символічно плює на Україну і ставить на посаду голови Держкіно людину, яка поняття сивого не має що це таке. Проте, вже встигла і містечковий кінотеатр очолити, і аграрною сферою цілої області покерувати. А тепер час зробити повний квартал в Держкіно.
А я нагадаю, що це ж Держкіно ще й видає прокатні посвідчення фільмам. В тому числі і російським. За цей час сотням таких фільмів просто заборонили виходити на території України. Що буде тепер? А тепер людина, що скасувала показ фільму «Червоний» буде вирішувати чи бути рашистам на екранах українських телеканалів.

Так що очікуємо всіх московський звьоз знову на українських екранах. Від Добронравова до Порєчєнкова.
«Какая разніца». У нас же «мір», скажуть «слуги народу». У нас «нормандський формат». А те що там «пострілюють», то таке. Ну загинуло пару десятків. То нічого. Головне «мір».
Так і заживемо. В Білорусі-2. Без кіно і без культури. Німі та безмовні.

Мы действуем с ограниченными ресурсами в ограниченном времени с ограниченным количеством людей, - Бородянский о назначении Кудерчук главой Госкино - Цензор.НЕТ 4301
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Обмежений ресурс - це совість, честь, патрвотизмі компетентність. Це все справді вкрай обмежене у зебільні.
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Поэтому мы игнорим результаты конкурсов и призначаем каких-то чертей. А если вы такие ограниченные, нехер было лезть, куда не просили.
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Дмитро Корчинський
14 год ·

Всі ці роки ми намагалися не помічати фактів ксенофобії по відношенню до українців з боку національних меншин.

Найбільше не задоволені українською державою саме ті меншини, представники яких обіймають в ній найбільше керівних посад.

Раніше ми могли приховувати від себе те, що нація вмирає, ігнорувати хворобу, відкидати на пізніше вивчення діагнозу. Нині, завдяки зеленському, реальність відкрилася у всій своїй жахливій простоті.

Врятувати нас може лише пересадка кісткового мозоку. Або й головного. В усьому світі це називається не реформи, не вибори, не боротьба за демократію, але національно-визвольна війна.

І, якщо ми все ще боїмося її розпочати, це зовсім не означає, що варто переконувати себе в тому, що це не єдиний вихід.
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Мы действуем с ограниченными ресурсами в ограниченном времени с ограниченным количеством людей, держитесь, и даже не думайте уходить со своих должностей с мизерной зарплатой.
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Многие не понимают почему новым главой Госкино стал бывший директор коммунального кинотеатра им. Довженко Запорожского городского совета. Все просто. Видимо она хорошо разбирается в кинотворчестве новой власти. А если без шуток, то назначить человека без знаний и опыта, который ничего не понимает в киноиндустрии - это продолжение традиции Зеленского назначать профанов, которые ничего не понимают, но будут из "своих". В общем ярмарка глупости на Банковой продолжается.
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Виявилось що в кварталі не вистачає кловунів. Пічалька.
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Кумовей и друзей явно не хватает. В ход пошли предатели и регионалы, как при мародере.
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Кловуни ЗЕбільні. Ви дієте в можливостях обмежених вашою одною замкнутою звилиною залишеною від кіпи.
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А что, парикмахеры разве не участвуют больше в распределении?
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"Мы действуем с ограниченными ресурсами в ограниченном времени с ограниченным количеством людей, - Бородянский о назначении Кудерчук главой Госкино". Ми діємо з обмеженими ресурсами в обмеженому часі з обмеженою кількістю людей, - Бородянський про призначення Кудерчук главою Держкіно - Цензор.НЕТ 5689 А що таке? На вас хтось нападає? За горло душить? Невже холуї закінчуються? Особиста відданість Оманському- головний критерій відбору, професіоналізм вас не цікавить. На кого розраховані ці понти?
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Спешат наворовать и сбежать потому время ограничено и и с людьми проблема.
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nCoV Мутный Тип 5.0
@muddytype5_0


У Вовы сейчас два пути : 1. Открыто признать, что полностью провалился 2. Ссать в глаза Как думаете какой выберет ?
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Дяденьки, а вы точно реформаторы?
- Зеленский за полгода сделал больше реформ, чем Порошенко за пять лет!
- Например?
- Да много чего!
- А конкретнее?
- ... ууу порохобот, ****!Ми діємо з обмеженими ресурсами в обмеженому часі з обмеженою кількістю людей, - Бородянський про призначення Кудерчук главою Держкіно - Цензор.НЕТ 7676
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Безвідносно теми. Просто анекдот:
"Он был всесторонне развит: поэт, художник, музыкант, композитор, фотограф, танцор, актер, режиссер, писатель, критик, блогер, колумнист - вообще, творческая личность и медийная персона.
Одним словом - пи***бол без профессии..."
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+ Люблю запах разочарования по утрам Ми діємо з обмеженими ресурсами в обмеженому часі з обмеженою кількістю людей, - Бородянський про призначення Кудерчук главою Держкіно - Цензор.НЕТ 3658
В номинации самый жирнопламенный баттхерт недели уверенно занимает первую строку этот душераздирающий пост. Наслаждайтесь!

Ми діємо з обмеженими ресурсами в обмеженому часі з обмеженою кількістю людей, - Бородянський про призначення Кудерчук главою Держкіно - Цензор.НЕТ 1219

Erokhin Ivan
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Уберите дебилов из власти
Нетфликс смотрят все дети в ЕС , БЕЗ ДЕБИЛЬНЫХ ЗЕБИЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
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Мы действуем с ограниченными ресурсами в ограниченном времени с ограниченным количеством людей... Бородянский (с) и с весьма ограниченными умственными способностями.
Вот так фраза выглядит полностью законченной. Ми діємо з обмеженими ресурсами в обмеженому часі з обмеженою кількістю людей, - Бородянський про призначення Кудерчук главою Держкіно - Цензор.НЕТ 3759
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Держкіно буде як кінотеатр Довженка, але без креативу

А я вам нагадаю, що пані Марина Кудерчук, яка очолила по квоті Єрмака Держкіно - це та сама людина, яка звільнила золотого, безсмертного автора золотих, безсмертних плакатів, які буквально потрясалі устої образотворчого мистецтва, і які, я вважаю, через десятки років будуть продаватися на аукціонах за шалені гроші.
Власне, крім цих афіш, нічого іншого цікавого в кінотеатрі Довженка (в Запоріжжі) не було.

Ми діємо з обмеженими ресурсами в обмеженому часі з обмеженою кількістю людей, - Бородянський про призначення Кудерчук главою Держкіно - Цензор.НЕТ 6208

Ми діємо з обмеженими ресурсами в обмеженому часі з обмеженою кількістю людей, - Бородянський про призначення Кудерчук главою Держкіно - Цензор.НЕТ 6169

Ми діємо з обмеженими ресурсами в обмеженому часі з обмеженою кількістю людей, - Бородянський про призначення Кудерчук главою Держкіно - Цензор.НЕТ 2509

Ми діємо з обмеженими ресурсами в обмеженому часі з обмеженою кількістю людей, - Бородянський про призначення Кудерчук главою Держкіно - Цензор.НЕТ 1036

Alex Noinets
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"Мы действуем с ограниченными ресурсами в ограниченном времени с ограниченным количеством людей", ( с ограниченным интеллектом (так и хочется добавить))
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Кадрова політика зелених. Освіта - трохи не ПТУ регіонального рівня. Досвіду в кіноіндустрії - майже голяк. Незрозумілим чином вискочила на посаду заступника голови облода тощо.
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Доброго ранку і гарного настрою, панове!
П'ятниця всеж-таки:

Коротко

Оплата за доставку квитанції за доставку газу.
* * *
- Здравствуйте, а вы кто?
- Я фолловер со стороны невесты.
* * *
"Человек-Паук". Сюжет: у подростка начались изменения в теле и он обнаружил, что может стрелять белой липкой жидкостью.
* * *
Женская истерика - это выражение женской интуиции с помощью женской логики.
* * *
Сколько замечательных людей вокруг! А вы мясо животных едите.
* * *
Нынешнее поколение - слабаки, при любой мелкой проблеме бегут ныть к психотерапевту. Вот наше поколение было сильным, сами со всем справлялись!
* уходит в запой на месяц *
* * *
В Израиле у детей молочные зубы растут отдельно от мясных.
* * *
Вот вы говорите, что проблемы сексизма не существует. Ок, но почему наши женщина родит, она получит 41 тысячу гривен, а если родит мужчина, то он получит 1 миллион долларов?
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и по этому берем на руководящие должности людей с ограниченными прфессиональными и умственными способностями. но своих
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Ми діємо з обмеженими ресурсами в обмеженому часі з обмеженою кількістю людей, - Бородянський про призначення Кудерчук главою Держкіно - Цензор.НЕТ 160

Военнослужащему, критиковавшему Гидранта в фейсбуке - официально объявили "строгий выговор".

Вы помните нечто подобное при Порохе?
Когда пьяный чувак в окопе записывал видео с матюками?
Когда боец отказался пожать Порошенко руку?
Когда писали постики про "полторы сосиски" - которые потом даже цитировали р@ссми

Было ХОТЬ РАЗ что-то подобное - относительно бойцов?

Наступление на свободу слова - как оно есть.
Навыбирали ЦЕ разом.
Аллан Левитов
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Вже дістала та зешушера на відповідальних посадах!
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Затолкать этого израильтянина в мусорник и отправить на землю обетованную
ПУСТЬ ЦУКА ТАМ РТЫ ЖУРНАЛИСТАМ ЗАКРЫВАЕТ
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Это же надо , этот гавнюк решил действовать методами нацистов- СТАВИТЬ КЛЕЙМО УКРАИНСКОМУ НАРОДУ
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а може справа не в обмеженому часі а або в обмеженій профпригодності або в обмеженій принциповості
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Вот так, подлизываясь к власти, евреи и в тройки по отбиранию продуктов у крестьян пролезли в голодомор
ГНАТЬ ЭТУ ИУДУ ИЗ РАДы!
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Ну да...Таки УМНЫЕ в ЗЕКАМАНДЕ в ОГРАНИЧЕНОМ КОЛИЧЕСТВЕ!!!
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"Мы действуем с ограниченными ресурсами в ограниченном времени с ограниченным количеством людей

и вообще мы ограниченные люди
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А навіщо ж вони, настільки обмежені, туди влізли? Ми діємо з обмеженими ресурсами в обмеженому часі з обмеженою кількістю людей, - Бородянський про призначення Кудерчук главою Держкіно - Цензор.НЕТ 5928
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"Ми шахраї,клоуни й ватники,служити нам погоджуються лише шахраї,придурки й ватники,тому на державні посади ми можемо призначати або шахраїв або клоунів або ватників"! Все він вірно сказав!
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То профаны, то дебилы, а теперь и ограниченные. Что дальше?
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Пляттть! В вас же безмежна підтримка... Невже з такої купи народу можна набрати лише дятлів, покидьків, брехунів та злодіїв й жодного фахівця??? Що ж ви такі обмежені???
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..почему то думал, что Бородянский этот, один из немногих урядников нынешних, с маслом в голове....неа..только эпизодически появляются иногда здравые мысли, а так понос и конформизм...Украина набита пока еще профи всех направлений, а рулят как на подбор или дебилы конченные или шалавы продажные вне зависимости от пола...
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Згадайте яке при Януковичу архівами поставили завідувати комуністку Гінзбург. Це як би архівами Холокоста поставили завідувати есесівця Шульца.
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Мы действуем с ограниченными ресурсами в ограниченном времени с ограниченными людьми
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