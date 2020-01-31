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 Політика України, За кордоном
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 Російське "ихтамнет" не сприймається ні в ОБСЄ, ні за її межами, - постпред України Цимбалюк

Російські спроби нав'язування альтернативної реальності про ситуацію в Україні і заперечення своєї збройної агресії проти сусіда не сприймаються як на засіданнях Постійної ради ОБСЄ, так і на інших міжнародних майданчиках.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк у своєму виступі на 1257-му засіданні Постійної ради ОБСЄ 30 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Весь цей час російська сторона залишалася ізольованою як у цій залі, так і на багатьох інших міжнародних форумах, марно намагаючись нав’язати власне хибне бачення конфлікту, його першопричин, сторін та перспектив врегулювання", - заявив він.

За словами дипломата, не дивно, що багато своїх виступів на засіданнях Постійної ради ОБСЄ російський представник розпочинає зі слів "а зараз я розповім вам про реальну ситуацію в Україні". Однак "ця альтернативна реальність, нав'язана Росією, не має нічого спільного з правдою".

Очільник місії України при ОБСЄ вказав на марні спроби делегації РФ нав’язати обговорення російської агресії проти України у Постійній раді під "своїм" пунктом порядку денного. Як відомо, Україна, делегація ЄС, місії США, Канади та інших країн при ОБСЄ виступають щочетверга на Постраді під пунктом порядку денного, який звучить як "Триваюча російська агресія проти України та незаконна окупація Криму". Росія ж під час цих засідань виступає з тєї само теми, але під своїм пунктом порядку денного – "щодо ситуації в Україні та необхідність виконання Мінських домовленостей". Водночас, жодна інша делегація країн-учасниць ОБСЄ не висловлюється на тему конфлікту на Донбасі за запропонованим російською стороною пунктом.

"Ми усвідомлюємо розчарування російської сторони у зв'язку з цим фактом і підкреслюємо, що єдиний реальний шлях вперед покінчити з дипломатичною ізоляцією Росії – вивести російські сили з окупованих частин території України та врешті-решт припинити конфлікт, що триває, і який не приносить користі і самій Росії", - підкреслив Цимбалюк.

Передусім Україна очікує, що російська сторона та її незаконні збройні формування на Донбасі "припиняють вогонь, який триває дотепер, у тому числі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, попри всі зобов’язання, взяті на себе Росією".

Читайте також: Домовленостей щодо нового обміну утримуваними особами між РФ і Україною поки що немає, - російський омбудсмен Москалькова

"Ми відкидаємо спроби Росії продемонструвати свою нібито непричетність до розвитку подій на місцях, заявляючи про відсутність регулярних російських військ на Донбасі. Росія керує, тренує, оснащує, фінансує та повністю контролює бойовиків, які воюють вздовж лінії зіткнення. Хоч і без офіційних російських військових знаків розрізнення, ці люди є членами російських збройних формувань, які Росія розгорнула та використовує для атаки на Україну. Вони здійснюють воєнні провокації з використанням важкого озброєння, яке постачає Росія", - заявив очільник української місії при ОБСЄ.

Він також прокоментував нещодавню заяву Путіна про те, що танки та важке озброєння бойовикам в ОРДЛО може поступати "з країн, які їм симпатизують".

"Не потрібно нагадувати, що єдиною країною, яка це робить і має спільний кордон з цими частинами України, є Російська Федерація", - заявив Цимбалюк.

Він укотре закликав РФ припинити незаконну окупацію Криму, мілітаризацію Чорного і Азовського морів та зупинити свою агресію, в тому числі шляхом виведення своїх збройних формувань із тимчасово окупованих територій України.

Також читайте: Євросоюз закликав держави-члени ОБСЄ не визнавати російські паспорти, видані на Донбасі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172948
 
 
 Топ коментарі
 
пропозиція: якщо лаптєстан надалі стверджує, що "ихтамнєт", то не треба тоді їх брати в полон, жмурити зразу та закопувати у лісосмугах цих свинособак.
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Российское кровавое бабло везде хорошо возпринимается.
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Це було б добре. Але щоб вбити вже обеззброєного ворога, теж треба достатньо сили духа і ненависті. А українцям цього явно бракує.
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пропозиція: якщо лаптєстан надалі стверджує, що "ихтамнєт", то не треба тоді їх брати в полон, жмурити зразу та закопувати у лісосмугах цих свинособак.
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Це було б добре. Але щоб вбити вже обеззброєного ворога, теж треба достатньо сили духа і ненависті. А українцям цього явно бракує.
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Нічого нам не бракує.
Просто є Воїни, які вже шостий рік поспіль боронять рідну Україну, а є генетичні боягузи й виродки, що втомилися від війни, при цьому жодного разу там не бувши.
В пості вище я мав на увазі Воїнів, які розуміють, що полоненого ворога "бубочки" обов'язково обміняють. А потім, не виключено, що ця наволоч знову піде вбивати українців.
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Які там воїни. Де ті воїни були коли Аваков вбивав Сашка Білого, та Лісника, коли торнадовців кидали за грати за фейковим звинуваченням, коли патріотів як собак загоняли в котли. Воїнів було небагато, їх всіх знищили. Войни зпочатку повісили б зрадницьку владу турчинових авакових та порошенків, а не виконували б як труси накази проросійських генералів, що загоняли їх в котли. Були б воїни, не було б тоді порошенка, і не було б зараз коломойського при владі. Отут дуже добре сказано про ціх 'воїнів':
https://m.youtube.com/watch?v=gyPZdlfTj2Y
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не маю наміру Вам доводити, що початок знищення усіх тих істот, про які написано вище - це початок повномаштабної громадянської війни в Україні.
Хоча усі ті персонажі особисто мені огидні та нікчемні (що минулі, що теперішні).
Головне: не сама велика пролема повісити ту чи іншу владу, а от питання - хто прийде замість них?
Я впевнений, що з початком зачистки ***** отримає карт-бланш на офіційне вторгнення задля "наведення ладу та припинненя вбивства мирного населення", а Європа разом з Америкою погодиться.
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не отрицают ихтамнетов но сделать ничего не могут......
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Российское кровавое бабло везде хорошо возпринимается.
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Это сейчас не воспринимаются. А если заплатить как ПАСЕшникам?
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Что за херня и где правда , в ОБСЕ и за пределами не воспринимают трёп рашки , а в ПАСЕ , одна из структур ЕС , рашку принимают на ура с аплодисментами.
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про кукарекает петух или нет а солнце все равно всходит
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яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Слова, слова, слова... Где решения ОБСЕ, осуждающие нацистскую политику наРФии?
Делать такие заявления, это дешевый пиар и имитация работы, постпред.
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Они-то как раз и есть в ОБСЕ. И имели в виду, кто и что не воспринимает.
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ПАСЕ признала Россию стороной Минских соглашений и призвала прекратить агрессию.
Стоит отметить, что фраза о том, что наРФия является стороной Минских соглашений, была добавлена по предложению украинской делегации. Жаль только, что не проследили за правильным написанием. В документе допущены грамматические ошибки. Пункт 4.9 написан как Minks agreements Російське "ихтамнет" не сприймається ні в ОБСЄ, ні за її межами, - постпред України Цимбалюк - Цензор.НЕТ 8111 Подумаешь, ерунда какая, кто их читает. Томос тоже выдан СЦУ, а пользуется им почему то ПЦУ.
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Хватит сопли жевать! Пора давно и основательно вмазать Ху..лу по морде!
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