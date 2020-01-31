 Російське "ихтамнет" не сприймається ні в ОБСЄ, ні за її межами, - постпред України Цимбалюк

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк у своєму виступі на 1257-му засіданні Постійної ради ОБСЄ 30 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Весь цей час російська сторона залишалася ізольованою як у цій залі, так і на багатьох інших міжнародних форумах, марно намагаючись нав’язати власне хибне бачення конфлікту, його першопричин, сторін та перспектив врегулювання", - заявив він.

За словами дипломата, не дивно, що багато своїх виступів на засіданнях Постійної ради ОБСЄ російський представник розпочинає зі слів "а зараз я розповім вам про реальну ситуацію в Україні". Однак "ця альтернативна реальність, нав'язана Росією, не має нічого спільного з правдою".

Очільник місії України при ОБСЄ вказав на марні спроби делегації РФ нав’язати обговорення російської агресії проти України у Постійній раді під "своїм" пунктом порядку денного. Як відомо, Україна, делегація ЄС, місії США, Канади та інших країн при ОБСЄ виступають щочетверга на Постраді під пунктом порядку денного, який звучить як "Триваюча російська агресія проти України та незаконна окупація Криму". Росія ж під час цих засідань виступає з тєї само теми, але під своїм пунктом порядку денного – "щодо ситуації в Україні та необхідність виконання Мінських домовленостей". Водночас, жодна інша делегація країн-учасниць ОБСЄ не висловлюється на тему конфлікту на Донбасі за запропонованим російською стороною пунктом.

"Ми усвідомлюємо розчарування російської сторони у зв'язку з цим фактом і підкреслюємо, що єдиний реальний шлях вперед покінчити з дипломатичною ізоляцією Росії – вивести російські сили з окупованих частин території України та врешті-решт припинити конфлікт, що триває, і який не приносить користі і самій Росії", - підкреслив Цимбалюк.

Передусім Україна очікує, що російська сторона та її незаконні збройні формування на Донбасі "припиняють вогонь, який триває дотепер, у тому числі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, попри всі зобов’язання, взяті на себе Росією".

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"Ми відкидаємо спроби Росії продемонструвати свою нібито непричетність до розвитку подій на місцях, заявляючи про відсутність регулярних російських військ на Донбасі. Росія керує, тренує, оснащує, фінансує та повністю контролює бойовиків, які воюють вздовж лінії зіткнення. Хоч і без офіційних російських військових знаків розрізнення, ці люди є членами російських збройних формувань, які Росія розгорнула та використовує для атаки на Україну. Вони здійснюють воєнні провокації з використанням важкого озброєння, яке постачає Росія", - заявив очільник української місії при ОБСЄ.

Він також прокоментував нещодавню заяву Путіна про те, що танки та важке озброєння бойовикам в ОРДЛО може поступати "з країн, які їм симпатизують".

"Не потрібно нагадувати, що єдиною країною, яка це робить і має спільний кордон з цими частинами України, є Російська Федерація", - заявив Цимбалюк.

Він укотре закликав РФ припинити незаконну окупацію Криму, мілітаризацію Чорного і Азовського морів та зупинити свою агресію, в тому числі шляхом виведення своїх збройних формувань із тимчасово окупованих територій України.

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