 Естонія засуджує спроби Росії переписати історію Другої світової війни, - проєкт заяви парламенту

Про це повідомив голова комісії парламенту із закордонних справ Марко Міхкельсон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Проєкт нашої заяви підписали 73 депутати, які представляють всі п'ять парламентських фракцій. У цьому сенсі я радий, що з цього питання у нас намічається надійний консенсус", - сказав Міхкельсон.
Далі, за його словами, комісія Рійгікогу із закордонних справ обговорить проєкт заяви на своєму засіданні, яке відбудеться, швидше за все, 11 лютого.
"Як представник ініціаторів цієї заяви я хочу, щоб були запрошені також працівники не тільки міністерств закордонних справ і освіти та науки, а й співробітники Інституту пам'яті, щоб обговорення цієї теми було розлогішим. А голосування за проєктом заяви у великій залі Рійгікогу, цілком імовірно, пройде до чергової річниці незалежності ЕР, 19 або 20 лютого", - наголосив Міхкельсон.
Нагадаємо: для того, щоб заява була прийнята, достатньо одного читання проєкту відповідного документа в естонському парламенті.
Заодно на досуге почитай что такое - Чёрный кот (Белоруссия).
Ну и конечно не надо забывать вместе с проклятиями в сторону УПА и Степашки почитать про - Батальон Муравьёва, Боевой союз русских националистов, Братство Русской Правды, Дивизия Россия также - Дивизия «Руссланд», Добровольческий полк СС «Варяг», Зеленая армия особого назначения, Казачий Стан, Комитет освобождения народов России (КОНР), Локотская республика, Народная Социалистическая Партия, Народно-трудовой союз российских солидаристов, Организация Цеппелин, Республика Зуева, РОНА, РОА, Русская гражданская вспомогательная полиция(Севастополь), Русский корпус, Русский отряд 9-й армии вермахта, Русская национально-трудовая партия, Российская фашистская партия, Хиви, Русская вспомогательная полиция (шуцманшафт) , 15-й казачий кавалерийский корпус СС, 1-я русская национальная бригада СС «Дружина», известна также как 1-й Русский национальный отряд СС, 29-я гренадерская дивизия СС (русская Нр.1), 30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская), ВВС КОНР (ВВС РОА), 1-я дивизия РОА / ВС КОНР (600-пехотная дивизия вермахта) , 2-я дивизия РОА/ВС КОНР (650-я пехотная дивизия), 600-я русская дивизия вермахта, 602-й Ост-батальон, 645-й батальон, РОНД/РНСД, Бригада Асано - русские подразделения Квантунской армии, Гвардия русской фашистской партии, Корпус русской монархической партии, «Russen» (Россия) - агентство новостей и пропаганды.
и кстати в ********* опубликовано только 7 томов Нюрнбергского процесса из 40 !!!!! Знаете почему???? Вот ИМЕННО!!!! И подготовка летчиков Люфтвыффе в Липецке и танкистов Панцерваффе в Кубинке там! И дерибан Польши и нападение на Финляндию! И массовые расстрелы в Катыни и тюрьмах Львова, Тернополя, Ровно и И-Франковска! И еще очень много чего!!! на кацапы опять ОБОСРАЛИСЬ!!!
Совет Европы в своих резолюциях охарактеризовал процесс вхождения прибалтийских государств в состав СССР как оккупацию, насильственное включение [в состав страны] и аннексию[26]. В 1983 году Европейский парламент осудил его как оккупацию, и в дальнейшем (2007) использовал в этом отношении такие понятия как «оккупация» и «незаконная инкорпорация»[27][28][29].
Ведь с Польшей так нехорошо вышло, ну никак не правдоподобно.
1 сентября 1939 немцы атакуют - плотно и сильно, а вот полякам, несмотря на потери "захотелось" повоевать еще и с СССР.
Вот и переписывают историю в ********, все "отбеливают" и отбеливают себя. Не хотят быть "окупантами", а "асвабадителями" (хотя их никто не звал)