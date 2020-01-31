 Естонія засуджує спроби Росії переписати історію Другої світової війни, - проєкт заяви парламенту

Про це повідомив голова комісії парламенту із закордонних справ Марко Міхкельсон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Проєкт нашої заяви підписали 73 депутати, які представляють всі п'ять парламентських фракцій. У цьому сенсі я радий, що з цього питання у нас намічається надійний консенсус", - сказав Міхкельсон.

Далі, за його словами, комісія Рійгікогу із закордонних справ обговорить проєкт заяви на своєму засіданні, яке відбудеться, швидше за все, 11 лютого.

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"Як представник ініціаторів цієї заяви я хочу, щоб були запрошені також працівники не тільки міністерств закордонних справ і освіти та науки, а й співробітники Інституту пам'яті, щоб обговорення цієї теми було розлогішим. А голосування за проєктом заяви у великій залі Рійгікогу, цілком імовірно, пройде до чергової річниці незалежності ЕР, 19 або 20 лютого", - наголосив Міхкельсон.

Нагадаємо: для того, щоб заява була прийнята, достатньо одного читання проєкту відповідного документа в естонському парламенті.