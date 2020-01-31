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  1994  13
Все про:Друга світова війна (135) історія (694) Росія (15388) Естонія (291)

 Естонія засуджує спроби Росії переписати історію Другої світової війни, - проєкт заяви парламенту

Політична заява із засудженням Росії за спроби трактувати історію Другої світової війни у ​​вигідному для себе світлі підписали 73 депутати естонського парламенту (Рійгікогу).

Про це повідомив голова комісії парламенту із закордонних справ Марко Міхкельсон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Проєкт нашої заяви підписали 73 депутати, які представляють всі п'ять парламентських фракцій. У цьому сенсі я радий, що з цього питання у нас намічається надійний консенсус", - сказав Міхкельсон.

Далі, за його словами, комісія Рійгікогу із закордонних справ обговорить проєкт заяви на своєму засіданні, яке відбудеться, швидше за все, 11 лютого.

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"Як представник ініціаторів цієї заяви я хочу, щоб були запрошені також працівники не тільки міністерств закордонних справ і освіти та науки, а й співробітники Інституту пам'яті, щоб обговорення цієї теми було розлогішим. А голосування за проєктом заяви у великій залі Рійгікогу, цілком імовірно, пройде до чергової річниці незалежності ЕР, 19 або 20 лютого", - наголосив Міхкельсон.

Нагадаємо: для того, щоб заява була прийнята, достатньо одного читання проєкту відповідного документа в естонському парламенті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172946
 
   
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Маразм. Ті, що воювали мають мінімум бути 95-ти річними і то, якби почали війну у 1945 році. А це дійсно працівники НКВС, які вбивали дідів і прадідів.
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Гренадерская бригада войск СС (1-я белорусская), Шуцманшафт бригада «Зиглинг», 30-я гренадерская дивизия СС (1-я белорусская), 36-я гренадерская дивизия СС «Дирлевангер»
Заодно на досуге почитай что такое - Чёрный кот (Белоруссия).
Ну и конечно не надо забывать вместе с проклятиями в сторону УПА и Степашки почитать про - Батальон Муравьёва, Боевой союз русских националистов, Братство Русской Правды, Дивизия Россия также - Дивизия «Руссланд», Добровольческий полк СС «Варяг», Зеленая армия особого назначения, Казачий Стан, Комитет освобождения народов России (КОНР), Локотская республика, Народная Социалистическая Партия, Народно-трудовой союз российских солидаристов, Организация Цеппелин, Республика Зуева, РОНА, РОА, Русская гражданская вспомогательная полиция(Севастополь), Русский корпус, Русский отряд 9-й армии вермахта, Русская национально-трудовая партия, Российская фашистская партия, Хиви, Русская вспомогательная полиция (шуцманшафт) , 15-й казачий кавалерийский корпус СС, 1-я русская национальная бригада СС «Дружина», известна также как 1-й Русский национальный отряд СС, 29-я гренадерская дивизия СС (русская Нр.1), 30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская), ВВС КОНР (ВВС РОА), 1-я дивизия РОА / ВС КОНР (600-пехотная дивизия вермахта) , 2-я дивизия РОА/ВС КОНР (650-я пехотная дивизия), 600-я русская дивизия вермахта, 602-й Ост-батальон, 645-й батальон, РОНД/РНСД, Бригада Асано - русские подразделения Квантунской армии, Гвардия русской фашистской партии, Корпус русской монархической партии, «Russen» (Россия) - агентство новостей и пропаганды.
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Иван Иванов 61f42c89
и кстати в ********* опубликовано только 7 томов Нюрнбергского процесса из 40 !!!!! Знаете почему???? Вот ИМЕННО!!!! И подготовка летчиков Люфтвыффе в Липецке и танкистов Панцерваффе в Кубинке там! И дерибан Польши и нападение на Финляндию! И массовые расстрелы в Катыни и тюрьмах Львова, Тернополя, Ровно и И-Франковска! И еще очень много чего!!! на кацапы опять ОБОСРАЛИСЬ!!!
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Вот неблагодарные туземцы, не ценят "освободителей"...
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Тю! Так Московія переписує історію останні років 300, починаючи з Петра І. Це в них така національна гра по збільшенню "вялічія" та посиленню "скрєп"
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Не с Петра 1, а начиная Василия 3 (конец 15 начало 16 века) в письме к нему некий монах Фолофей обрисовал идею Московии как 3 Рима. Идея зашла, а потом пошло-поехало. Начали константинопольских царей и римских императоров вписывать в предки московский царей, нарисовали границы будущего "Рима"....дальше вы знвете
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Тю, проснулись! Расея начиная с 15 века, только и занята, что переписыванием истории под себя, пытаясь нарисовать 3й Рим
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я знову ж, в 3344-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Россия переписывает историю не только Второй мировой войны, она переписывает историю всей цивилизации. Но, как не крути, читаем Повести временных лет: В лето 6390. […] И сел Олег, княжа, в Киеве, и сказал Олег: «Да будет это мать городам русским». То есть столица Украина г. Киев это мать городам русским. Где в летописях указано, что Москва это русский город и что это мать городам русским, нет такого. То есть Московия украла историю Киевской Руси, название, религию.
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Присоединение Прибалтики к СССР (в странах Балтии и многих других этот период называется Сoветской оккупацией)[1][2][3][4][5][6] - включение независимых прибалтийских государств - Эстонии, Латвии и Литвы - в состав СССР, ставшее следствием подписания СССР и нацистской Германией в августе 1939 года договора о ненападении между Германией и Советским Союзом и Договора о дружбе и границе, секретные протоколы которых зафиксировали разграничение сфер интересов этих двух держав в Восточной Европе[7][8][9][10][11][12][13][14].
Совет Европы в своих резолюциях охарактеризовал процесс вхождения прибалтийских государств в состав СССР как оккупацию, насильственное включение [в состав страны] и аннексию[26]. В 1983 году Европейский парламент осудил его как оккупацию, и в дальнейшем (2007) использовал в этом отношении такие понятия как «оккупация» и «незаконная инкорпорация»[27][28][29].
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Ну дык потому у лишнехромосомных вяликая отечественная, а во всем мире 2 мировая.
Ведь с Польшей так нехорошо вышло, ну никак не правдоподобно.
1 сентября 1939 немцы атакуют - плотно и сильно, а вот полякам, несмотря на потери "захотелось" повоевать еще и с СССР.
Вот и переписывают историю в ********, все "отбеливают" и отбеливают себя. Не хотят быть "окупантами", а "асвабадителями" (хотя их никто не звал)
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