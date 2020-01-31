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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:грип (192) карантин (84) Суми (171) школа (776) ГРВІ (92)

 Від сьогодні всі школи Сум закривають на карантин

Влада Сум ввела обмежувальні заходи через підвищення захворюваності на ГРВІ та грип - із 31 січня по 10 лютого на карантин закрито всі заклади загальної середньої та позашкільної освіти (заклади дошкільної освіти працюватимуть).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сумської міськради.

Також на 10 днів заборонено проведення в навчальних закладах спортивних, культурних та інших масових заходів.

Закладам торгівлі рекомендували дотримуватися маскового режиму.

Зазначається, що напередодні в Сумах вже діяли обмежувальні заходи в школі №1 і класичній гімназії, де захворіли понад 20% школярів, не навчалися початкові класи в школах №17 і 24, а також 164 класи у 22 школах.

Загалом у місті середній показник захворюваності серед школярів сягнув 21%, що дає підстави призупинити навчальний процес у всіх закладах загальної середньої освіти.

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Зараз у Сумах із грипом, ГРВІ та пневмонією перебувають у лікувальних закладах 232 особи, 153 із них - діти.

Нагадаємо, через спалах захворювань на грип та ГРВІ карантин у школах ввели у восьми областях України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172942
 
 
 Топ коментарі
 
ну почему же?) просто считаю этот совет дельным Від сьогодні всі школи Сум закривають на карантин - Цензор.НЕТ 1167
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ну почему же?) просто считаю этот совет дельным Від сьогодні всі школи Сум закривають на карантин - Цензор.НЕТ 1167
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Должна же быть у Зе-Зе хоть какое-то применение...
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Ну да, всё он виноват в происходящем, "от скисания молока до потери потенции")))А как раз в этот момент он гадит рабсеянам по подъездам.
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Если кто-то гадит по подъездам - "значит это кому-нибудь нужно"©
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вполне может быть коронавирус, вот только в разваленной медицине никто не определит
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