 Від сьогодні всі школи Сум закривають на карантин

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сумської міськради.

Також на 10 днів заборонено проведення в навчальних закладах спортивних, культурних та інших масових заходів.

Закладам торгівлі рекомендували дотримуватися маскового режиму.

Зазначається, що напередодні в Сумах вже діяли обмежувальні заходи в школі №1 і класичній гімназії, де захворіли понад 20% школярів, не навчалися початкові класи в школах №17 і 24, а також 164 класи у 22 школах.

Загалом у місті середній показник захворюваності серед школярів сягнув 21%, що дає підстави призупинити навчальний процес у всіх закладах загальної середньої освіти.

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Зараз у Сумах із грипом, ГРВІ та пневмонією перебувають у лікувальних закладах 232 особи, 153 із них - діти.

Нагадаємо, через спалах захворювань на грип та ГРВІ карантин у школах ввели у восьми областях України.