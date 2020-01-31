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 Серед затриманих за спробу дати $5 млн хабаря голові ФДМ - луганський бізнесмен Віталій Колесников, - ЗМІ

НАБУ затримало трьох осіб за спробу дати хабар голові Фонду держмайна. Підозрювані хотіли змінити менеджмент ОПЗ.

29 січня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали трьох осіб під час спроби дати хабар голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку. За річну "винагороду" в $5 млн на рік зловмисники пропонували голові ФДМУ призначити свою людину на посаду директора Одеського припортового заводу (ОПЗ), який мав "сприяти співпраці заводу" з фірмами "Ніра" і "Всеукраїнська енерго компанія" (ВЕК). Серед затриманих - луганський бізнесмен Віталій Колесников, розповіли співрозмовники LIGA.net у правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.

За версією НАБУ, в листопаді знайомий глави ФДМУ, такий собі "Сергій", у змові з представником і власником компаній "Ніра" і ВЕК, запропонував Дмитру Сенниченку хабар у розмірі $5 млн в обмін на звільнення керівництва ОПЗ і призначення "свого" директора.

Сенниченко відразу написав заяву в НАБУ і далі діяв у зв'язці з правоохоронцями.

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Зловмисники запропонували призначити новим керівником ОПЗ якогось "Валерія". Сенниченко зустрівся з ним і обговорив умови "угоди". Всю суму частинами протягом року мав виплатити "Віталій" - власник обох компаній, кажуть у НАБУ.

Потім завод мав продовжити договір з ВЕК на виробництво карбаміду, укладений у 2017 році.

"Згідно з бюджетом ВЕК на 2019 рік та перше півріччя 2020 року в межах договору з ОПЗ заплановано виробництво близько 700 000 тон карбаміду і 60 000 тон аміаку на суму понад 7 млрд грн, - зазначається у відеоролику НАБУ. - Запланована оплата послуг з давальницької переробки [для заводу] ... близько 1 млрд грн".

З листопада глава ФДМУ, за даними НАБУ, чотири рази зустрічався з цього питання із Сергієм, Валерієм та Віталієм. 29 січня детективи НАБУ заарештували їх під час спроби дати першу частину хабаря в розмірі $50 000.

Тепер їм загрожує від п'яти до десяти років в'язниці з конфіскацією майна.

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Коротку стенограму розмов (найважливіше) подаємо мовою оригіналу:

6 декабря, встреча главы ФГИУ с Сергеем и Валерием:

- Валерий: "Мы готовы участвовать, вот сейчас зайти и запуститься, но мы не хотим видеть вот этих людей (и.о директора ОПЗ Щ. – НАБУ), которые там в руководстве".

Серед затриманих за спробу дати $5 млн хабаря голові ФДМ - луганський бізнесмен Віталій Колесников, - ЗМІ 01

27 декабря, встреча главы ФГИУ с Сергеем и Виталием:

- Виталий: "Я сейчас больше за "Ниру" прошу. Потому что "ВЭК" говорят, что там политически…

- Сенниченко: Компания ВЭК и УСПП (Украинского союза промышленников и предпринимателей – Ред.).

- Виталий: УСПП – это просто аббревиатура. Мы просим за компанию "Нира"…

- Сенниченко: Так в чем, собственно предложение?

- Виталий: Предложение: если есть возможность, поменять директора (ОПЗ – НАБУ) и дать работать нашим трем компаниям.

- Сергей: ... и будет прибыль. Будет все.

- Сенниченко: У нас же будет конкурс и в нем нужно будет принимать участие. Я не могу "дать работать".

- Сергей: Суть в том, что если мы беремся поменять директора (ОПЗ – НАБУ) и заводим их на завод, то они готовы вот это… (показывает на пальцах число пять – Ред.)

- Сенниченко: Пять чего?

- Сергей: Пять миллионов долларов.

...

- Сергей: Возьмем деньги, положим в ячейку, закроем в банке в каком-то - да и все.

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Серед затриманих за спробу дати $5 млн хабаря голові ФДМ - луганський бізнесмен Віталій Колесников, - ЗМІ 02

27 января, встреча главы ФГИУ с Виталием:

- Виталий: Мы договорились следующим образом: вы завтра, к примеру, сводите меня с директором, он подписывает с нами договор. Через 10 дней 400 000 завезу… чтобы мы зашли на завод. Как только мы зашли на завод, я 400 000 долларов каждый месяц вам буду передавать.

- Сенниченко: Сережа озвучивал, что как бы авансом, ну можно там…

- Виталий: … ну хорошо, даже через два дня, когда мы зайдем, давайте авансом. Чтобы мы это видели. Чтобы поменяли директора на нашего… и я подписал договор… готов отдать, аванс десятку, ну 100 000.

- Сенниченко: … вы тогда с Сергеем все согласуете… Он мне показывал бумагу, где было написано, что за содействие есть пятерка.

- Виталий: Мы можем вот так: в момент подписания договора и замены директора, в этот же день, вы получаете первый аванс - это 100? И через две недели – еще 300…. Ну это первый месяц так будет.

Серед затриманих за спробу дати $5 млн хабаря голові ФДМ - луганський бізнесмен Віталій Колесников, - ЗМІ 03

Прізвища затриманих у НАБУ розкривати відмовилися. За інформацією співрозмовників видання в правоохоронних органах, один з них - луганський бізнесмен Віталій Колесников, почесний президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП).

Ці дані побічно підтверджуються інформацією про засновників компаній-фігурантів та історією взаємин однієї з них з ОПЗ.

Син Колесникова Віталій, згідно з реєстром Opendatabot, до листопада 2018 року був серед власників компанії ВЕК, потім вона перейшла до Галини Семиряжко (у неї 50% акцій), Олександра Гвоздецького (25%) і Миколи Блошка (25%).

У держреєстрі Мін'юсту Блошко також значиться директором і єдиним власником компанії "Ніра", яку згадували фігуранти ролика.

В ОПЗ і ВЕК непроста історія взаємин. У грудні 2017 року ВЕК Колесникова уклала контракт із заводом, отримавши можливість на його потужностях переробляти свій газ в аміак і карбамід.

У межах угоди з січня 2018 року компанія мала поставляти до 60 млн кубометрів газу на місяць, завантаживши потужності ОПЗ на 50%. Однак уже в квітні ОПЗ знову призупинив роботу через брак газу. Офіційна причина - ВЕК порушила умови договору з "Укртрансгазом" про транспортування газу на підприємство, пояснював Микола Щуріков у Facebook.

Уже в липні Генпрокуратура заарештувала понад 3000 тонн карбаміду ВЕК, який містився на баржах поблизу ОПЗ, свідчить рішення Печерського райсуду міста Києва.

За версією прокуратури, ВЕК разом із заводом і компанією "Одесагаз", "діючи за попередньою змовою", незаконно відбирала газ із підземних сховищ газу "Укртрансгазу" протягом 2017-2018 років.

Збитки від цієї схеми в "Укртрансгазі" оцінили в 500 млн грн. Це зробило Одеський припортовий завод найбільшим промисловим боржником за газ у країні. Відтоді руху не було. Як видно із судового реєстру, справа затихла.

Сумарний борг ОПЗ перед НАКом у вересні 2019 року скоротився із 2,3 до 1,9 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172939
 
 
 Топ коментарі
 
Наблюдая, как везде пролазят в руководство выходцы с Крыма и востока Украины. Давно пришла а выводу, шо все должности уходят за бабки. И след этих денег из раши
Потому Украина и барахтается в. Болоте, бо у власти ментальная кацапня
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можно только себе представить, как живут те, кто соглашается, недаром украинские чиновники одни из самых богатых в мире...., но я не понимаю, почему нельзя работать честно, что мешает, почему можно только красть, давать взятки и врать..., есть же и другие способы...
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У всех, небось, и пледики клетчатые заранее припасены....
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У всех, небось, и пледики клетчатые заранее припасены....
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Дивись, появило НАБУ. А явже думав, що воно десь зникло....
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Директор ФГИ лох. Все будет как сказал Колесник, но бабло получат другие. Если чувак готов отдать 5 зеленых лямов, то найдутся те, кто их у него отожмет. Восток - дело тонкое ...
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можно только себе представить, как живут те, кто соглашается, недаром украинские чиновники одни из самых богатых в мире...., но я не понимаю, почему нельзя работать честно, что мешает, почему можно только красть, давать взятки и врать..., есть же и другие способы...
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Да. Целый город дворцов под Киевом построить - Кончу
Не на кровные явно
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Лишнехромосомное, кто тебе дал право называть Украины кого-то ещё, кроме меня?
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Наблюдая, как везде пролазят в руководство выходцы с Крыма и востока Украины. Давно пришла а выводу, шо все должности уходят за бабки. И след этих денег из раши
Потому Украина и барахтается в. Болоте, бо у власти ментальная кацапня
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Ну надо полагать, что они признают свою вину, заплатят штраф тысяч в 8 грн, и после полученных извинений будут свободны, как сопля в полёте.
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и как в следствии..ОПЗ опять будет стоять без работы...)))
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Чергова справа в якій знов стичать вуха фірташа.
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Т.е. если я предложу кому либо взятку, и скажу что от имени Пупкина - Пупкина посадят? Серед затриманих за спробу дати $5 млн хабаря голові ФДМ - луганський бізнесмен Віталій Колесников, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2218
Лохи какие то !! Предложили бы 1 млн. действующему директору. А за пол-ляма могли грохнуть и директора и ФГИ.
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ОПЗ производить связанный азот из воздуха, а это самая энергозатратная реакция - присоединить к почти инертному атому азота хотя бы пару атомов водорода. В свое время этот завод международная мафия помогла построить именно в СССР, где почти вся экономика, кроме самогоноварения была убыточной. Пообещали, что будут покупать весь аммиак, который там сделают за валюту. Ну а коммунякам нужна была валюта и газа и деревянных рублей не жалко ради этого. Вот ОПЗ и процветал, пока СССР не разорился окончательно. Так шо и теперь хотят вылезти в рай за счет краденого газа.
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Ну и как производят аммиак на Западе? По другой технологии?
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Там не получают 100-200 %% навара на этом, как в Украине - предлагали ведь чтобы ОПЗ произвел карбамида на 7 млрд. а государство получило бы 1 млрд.
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Когда это Колесников (Веня) Луганским бизнесменом стал?Кидала и аферюга.
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ЕСЛИ бы те которые дают взятки боялись, что их посадят ТО такой коррупции в нашей стране не было бы, А так они привыкли, что при Порошенку они это могли себе позволить делать свободно - ВОТ ВАМ И РЕЗУЛЬТАТ, будем надеяться, что для решал и для других будет уроком.
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наивная девушка
при Зеленом это только расцветать начало
все решения судов - все в пользу портнова и коломойского
за бесплатно Вы думате ???
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Скорее ето ты наивный. В Украине все и всегда решалось за бабки. И все чиновничьи должности от прокурора, судьи и до главы ОГА всегда покупались за бабки. Поетому чиновники придя на должность сразу начинают усиленно брать взятки, чтобы отбить вложенные ими деньги.
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Можно ставить ставки через сколько времени их отпустят и скажут, шо так и було.
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