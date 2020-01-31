 Домовленостей щодо нового обміну утримуваними особами між РФ і Україною поки що немає, - російський омбудсмен Москалькова

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це Москалькова сказала російським журналістам у Страсбурзі.
"Як свідчить практика, з початком роботи щодо обміну громадянами між двома державами є домовленість двох президентів. Мені про таку домовленість нічого не відомо. Я чула лише заяви з боку президента України Володимира Зеленського, з другого боку сигналів поки що не надходило", - сказала вона.
Як повідомлялося, 23 січня Зеленський заявив, що Україна веде переговори і готує два списки на звільнення українців, утримуваних у Росії і на тимчасово окупованій території.
Зустрів Знайомого З АТО. Питаю, Ну, Як Там На Війні? А Він Мені У Відповідь, А Ніякої Війни Нема, Є Каральна Операція… - Ну, як, ми ж чуємо: щодня - обстріли, є поранені і вбиті… - Це є. Але війни нема. Бо війна - це коли обидві сторони стріляють,