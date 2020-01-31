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 Події, За кордоном
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 Домовленостей щодо нового обміну утримуваними особами між РФ і Україною поки що немає, - російський омбудсмен Москалькова

Російська омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що немає інформації про домовленості РФ і України щодо організації нового обміну утримуваними особами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це Москалькова сказала російським журналістам у Страсбурзі.

"Як свідчить практика, з початком роботи щодо обміну громадянами між двома державами є домовленість двох президентів. Мені про таку домовленість нічого не відомо. Я чула лише заяви з боку президента України Володимира Зеленського, з другого боку сигналів поки що не надходило", - сказала вона.

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Як повідомлялося, 23 січня Зеленський заявив, що Україна веде переговори і готує два списки на звільнення українців, утримуваних у Росії і на тимчасово окупованій території.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172937
 
 
 Топ коментарі
 
Всіх кого хотіли московіти забрали ........
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Россия свои интересы не сдает и не продает, это же не ********** который все поз давал и позы дает, главное чтобы не стреляли
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Чекають ганебних законів у ВР, щоб віддати з десяток заложників.
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У неё такой взгляд,как будто что то стырила и оправдывается
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Вот никогда не понимал, как бывший чиновник МВД высокого ранга может быть омбудсменом? Или в залесье пчёлы против мёда?
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омбудсмен Москалькова так переживает за человека, что он ей и .....ненужен...
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А тобі дурепі і не потрібно цього знати. Що сЦарливе Х..ло тобі скаже те і будеш робити.
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ЦЕ СТРАШНО
Зустрів Знайомого З АТО. Питаю, Ну, Як Там На Війні? А Він Мені У Відповідь, А Ніякої Війни Нема, Є Каральна Операція… - Ну, як, ми ж чуємо: щодня - обстріли, є поранені і вбиті… - Це є. Але війни нема. Бо війна - це коли обидві сторони стріляють,
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И об этом..."На Ростов! Ростов! Москва!" - разрывается на автовокзале Бахмута один из тучных местных водителей. Двухэтажные автобусы ездят отсюда в Россию, кажется, чаще, чем в соседнюю Константиновку. К ним выстраиваются огромные очереди, и от этого становится гадко на душе. "Что думаем? Ехать будем?" - с ухмылкой обращается водитель к парню лет 20. Щупленький, с огромными голубыми глазами парень презрительно смотрит и выпаливает: "Я домой с передовой еду. Засунь себе в *опу Ростов" Домовленостей щодо нового обміну утримуваними особами між РФ і Україною поки що немає, - російський омбудсмен Москалькова - Цензор.НЕТ 812 Пройдет неделя: ты вернешься из отпуска, снова проедешь этот же город, снова увидишь автобусы в Ростов и Москву, и снова вернешься на передовую, чтобы защищать патриотов и всех остальных
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