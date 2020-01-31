 Ясько про голосування Льовочкіної за повернення російської делегації в ПАРЄ: Ні я, ні хтось інший не може її виключити

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написала глава української делегації Єлизавета Ясько.

"Щодо Льовочкіної в делегації в ПАРЄ, або всім хто питає "чому Ясько не виключає Льовочкіну з делегації через її голосування в ПАРЄ".

Відповідно до правил ПАРЄ, кожна делегація національних парламентів створюється за квотним принципом із представників всіх фракцій парламенту. Це є обов‘язковим принципом під час формування делегації, і якщо ця умова порушується - повноваження делегації не затверджуються. Ні я, ні хтось інший не має права включати чи виключати когось із делегації. Адже на роботу в парламентських асамблеях делегують своїх представників політичні партії, які самі визначаються з кандидатами, які представляють їхню політичну силу та аудиторію виборців.

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Загальновідомо, яку політичну силу пані Льовочкіна представляє, і яку політику ця сила проводить", - написала вона.

Також Ясько наголосила, що відповідно до принципу вільного мандата, кожен член делегації має право голосувати на власний розсуд, а делегація формується з усіх парламентських сил.

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"Я не даватиму оцінку вчинку пані Юлії, це справа її партійних босів та виборців. Зазначу, що решта 11 членів делегації, зокрема і я, проголосували проти усіх рішень щодо повернення Росії в ПАРЄ. Вважаю саме таку позицію політично, юридично і морально правильною", - резюмувала голова постійної делегації України в ПАРЄ.

Як повідомлялося раніше, повноваження РФ у ПАРЄ були підтверджені в повному обсязі. Член української делегації Льовочкіна голосувала на підтримку РФ.