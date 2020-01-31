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 Політика України
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Все про:голосування (337) ПАРЄ (635) Льовочкіна (15) Єлизавета Ясько (21)

 Ясько про голосування Льовочкіної за повернення російської делегації в ПАРЄ: Ні я, ні хтось інший не може її виключити

Нардепку ОПЗЖ Юлію Льовочкіну не можна виключити з української делегації в ПАРЄ, попри її голосування на підтримку повернення РФ в Асамблею.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написала глава української делегації Єлизавета Ясько.

"Щодо Льовочкіної в делегації в ПАРЄ, або всім хто питає "чому Ясько не виключає Льовочкіну з делегації через її голосування в ПАРЄ".

Відповідно до правил ПАРЄ, кожна делегація національних парламентів створюється за квотним принципом із представників всіх фракцій парламенту. Це є обов‘язковим принципом під час формування делегації, і якщо ця умова порушується - повноваження делегації не затверджуються. Ні я, ні хтось інший не має права включати чи виключати когось із делегації. Адже на роботу в парламентських асамблеях делегують своїх представників політичні партії, які самі визначаються з кандидатами, які представляють їхню політичну силу та аудиторію виборців.

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Загальновідомо, яку політичну силу пані Льовочкіна представляє, і яку політику ця сила проводить", - написала вона.

Також Ясько наголосила, що відповідно до принципу вільного мандата, кожен член делегації має право голосувати на власний розсуд, а делегація формується з усіх парламентських сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепка від ОПЗЖ Льовочкіна голосувала за повернення російської делегації в ПАРЄ

"Я не даватиму оцінку вчинку пані Юлії, це справа її партійних босів та виборців. Зазначу, що решта 11 членів делегації, зокрема і я, проголосували проти усіх рішень щодо повернення Росії в ПАРЄ. Вважаю саме таку позицію політично, юридично і морально правильною", - резюмувала голова постійної делегації України в ПАРЄ.

Як повідомлялося раніше, повноваження РФ у ПАРЄ були підтверджені в повному обсязі. Член української делегації Льовочкіна голосувала на підтримку РФ.

Ясько про голосування Льовочкіної за повернення російської делегації в ПАРЄ: Ні я, ні хтось інший не може її виключити 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172935
 
 
 Топ коментарі
 
При Оманському вся ригівська рать лізе з усіх шпарин.
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А кто дал жизнь (новую, политическую) Мертветчуку?
Или память короткая?
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﻿Преступления без срока давности, это государственная измена! Для этой суки время придет не только со стороны закона Украины, но пи со стороны патриотично настроенных сограждан - принцип неотвратимости наказания!
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При Оманському вся ригівська рать лізе з усіх шпарин.
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А кто дал жизнь (новую, политическую) Мертветчуку?
Или память короткая?
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Кому ти пишешь? Тут буковок багато - воно не осилить.
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да был тут один. ************ прошлые пять лет подрабатывал
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хаха.. типа, за Пэтра не лізла Ясько про голосування Льовочкіної за повернення російської делегації в ПАРЄ: Ні я, ні хтось інший не може її виключити - Цензор.НЕТ 1716
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При ньому Льовочкіна була в українській делегації?
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Заместитель члена Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), в январе 2012 года бюро ПАСЕ выбрало её членом мониторингового комитета
Член Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам, Первый заместитель Председателя Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
В январе 2015 года стала первым заместителем украинской делегации в ПАСЕ, председателем которой был выбран депутат от «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев.

читай, не обляпайся Ясько про голосування Льовочкіної за повернення російської делегації в ПАРЄ: Ні я, ні хтось інший не може її виключити - Цензор.НЕТ 1141
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Чому раніше так не голосувала, а тепер голосує за окупанта? А тому що мовчала як риба аплоьд.
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угу.. молчала

Сестра Левочкина сорвала аплодисменты российской делегации в ПАСЕ
29 января 2015
Левочкина сорвала аплодисменты российской делигации, которая была исключена из ПАСЕ
Народный депутат Сергей Лещенко сообщает о том, что депутат Верховной Рады от Оппозиционного блока Юлия Левочкина выступила в ПАСЕ с заявлением, где раскритиковала Украину за попытки защитить страну от боевиков из России
В частности, сорвав после своего "спича" аплодисменты российской делегации, Левочкина обвинила украинскую власть в попытках построить стену на границе с РФ.
"Наша ассамблея должна противостоять правительству Украины, которое хочет построить стену между Украиной и Россией", - заявила политик.
Также, Левочкина заявила, что украинская власть сегодня настроена вести войну и не хочет мира в Украине.
"Правительством сегодня управляет партия, которая хочет продолжения войны, а секретарь СНБО Турчинов вообще имеет прозвище Кровавый пастор", - сообщила депутат Верховной Рады от Оппозиционного блока.
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Ылите плевать на любые факты, не старайся. их шоколадный бох, святой томосноносный, непорочен и велик
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Тому що ніконорка не босий, а тупий. У нього далі мізки закипіли і все - всрався.
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как ты с таким погонялом и на свободе.. Юра, верни вышки народу!
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а снега в отличии от кирпичей сейчас нет
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А приостановить участие в организации, которая демонстрирует антиукраинскую позицию, тоже не можете? Ясько про голосування Льовочкіної за повернення російської делегації в ПАРЄ: Ні я, ні хтось інший не може її виключити - Цензор.НЕТ 6384 По ходу дела, эта власть ничего не может. Ясько про голосування Льовочкіної за повернення російської делегації в ПАРЄ: Ні я, ні хтось інший не може її виключити - Цензор.НЕТ 6384
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а ты статью сначала прочитай, а потом выводы делай
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﻿Преступления без срока давности, это государственная измена! Для этой суки время придет не только со стороны закона Украины, но пи со стороны патриотично настроенных сограждан - принцип неотвратимости наказания!
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она ничего не нарушила.. просто у человека нет морали как и у ее однопартийцев.. партия существует на деньги Москвы и это даже не секрет
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патриотично настроенные сограждане должны не за компом сидеть,а защищать Родину,патриот ты хренов
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А вы уже в окопе? Или слово ПАТРИОТ решили обгадить ?
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Украина должна покинуть этот балаган.
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Одна из делегатов, ОПЗЖшница Лёвочкина проголосовала за Россию и против всех украинских поправок.

Ясько про голосування Льовочкіної за повернення російської делегації в ПАРЄ: Ні я, ні хтось інший не може її виключити - Цензор.НЕТ 6340
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Не "український депутат" а "чєловєк бєз табу".
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С каких это пор кацапоязычная жидовка стала украинкой? Кацапоязычные жиды которых я знаю всегда были сторонниками совка так как все они потомки жидобольшевиков и воспитаны в духе советской империи. Если бы у ас были квоты на нацменьшинства, то из 452 депутатов квоты на жидов пропорционально их % в составе населения хватило бы на пол-жида... И мы никогда бы не видели жидов у власти... - их всего лишь 0,1%... Как вам не стыдно что вас, украинцев, представляют жиды в своих нацменовских, а не ваших! интересах...
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назвать эту ху#ню украинским депутатом никак нельзя.
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"Я не буду давать оценку поступку госпожи Юлии". В воюющей стране нельзя должным образом назвать открытую работу в пользу врага. *****, госпожа Ясько.
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в склад делегації її затягнув кабанище яременко
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Да, у этого только секретутки в голове.
А ПОСТРАДАЛА РЕПУТАЦИЯ УКРАИНЫ
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Да нет,правильно было бы сложить полномочия всей делегацией,что бы не позорить всю страну.
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Вы шо, у неё образование Оксфорда ( аж целый год) и МГУ( на кого и работает)
Потому соображалка работает туго- БЛИН ОНА КУЛЬТУРУ ИЗУЧАЛА 😂😁😂
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А к вам слово "культура" какое имеет отношение? Ясько про голосування Льовочкіної за повернення російської делегації в ПАРЄ: Ні я, ні хтось інший не може її виключити - Цензор.НЕТ 2469
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А вот такое :
ПШЛО НА ФЕР , козломордая троляка .
Я ещё должна тебя терпеть на украинских сайтах?
На Гиляку тебя, шоб не мутило воду в Украине, кацапское отродье
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Ты ещё здесь Лапоть?
Щас кислые щи остынут, поспеши 😁😁😁
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А ЭТО КАК ПОНИМАТЬ СОПЛИВАЯ ИДИОТКА?
Ребята гибли на фронте, ШОБЫ ВЫ УКРАИНУ СДАВАЛИ?
ГНАТЬ ВАС В ШЕЮ НАДО ИЗ УКРАИНЫ, цуки продажные

«»»»При голосовании казламордого ватного пропагандона п. толстого не хотели выбрать - не хватило голосов..

... тогда п#здаватая представительница от Украины Мария Мезенцева предлагает ТАЙНОЕ голосование (когда можно безпалевно выбрать кремлевского лоббиста - и никто не узнает, кто именно отдал свой голос)..
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Для того ******* и выбрал партию. "За Жизнь!" и чтоб без адреса,без дома и без улицы,чтобы только совковый союз Ясько про голосування Льовочкіної за повернення російської делегації в ПАРЄ: Ні я, ні хтось інший не може її виключити - Цензор.НЕТ 2523
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Ни я, ни кто другой не может ее исключить....Можно подумать ,что она не болеет Ясько про голосування Льовочкіної за повернення російської делегації в ПАРЄ: Ні я, ні хтось інший не може її виключити - Цензор.НЕТ 7314 и что это ей не может помешать
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Не можете исключить? Ну тогда хоть по морде ей надавали? Нет?
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Ну да.Парламент розігнати,конституцію-кодекси поміняти,всі суди підім'яти,бандитів-громадян України в рф видати-можуть,а от з депутаткою ОПЗЖ нічого не вдіють....
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Вот такую дуру отправили для позора уничижения Украины
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Голова комітету з закордонних Мережко
від "Слуги народу" став членом проросійської групи у ПАРЄ
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Вот такое у зетипиллов везде. Кухарка управляет государством. Набрали по подворотням нонеймов.
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В годы Второй мировой войны,когда США воевала с Японией,то всех японцев в США перевели в спец лагерь, а у нас "японцы" в годы войны с ними ,находятся в управлении государства Ясько про голосування Льовочкіної за повернення російської делегації в ПАРЄ: Ні я, ні хтось інший не може її виключити - Цензор.НЕТ 1901
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Скоро с детского сада будут набирать депутатов в состав делегации.
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C...ки жидівські добивають Україну !!! А ми мовчимо !!!
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Почему? что за бред - если она топит ПРОТИВ Украины, В УКРАИНКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ!!

Или это просто сейчас МНЕНИЕ монобольшинства (слуг урода) в правительстве?! Ясько про голосування Льовочкіної за повернення російської делегації в ПАРЄ: Ні я, ні хтось інший не може її виключити - Цензор.НЕТ 7847
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