 Ясько про голосування Льовочкіної за повернення російської делегації в ПАРЄ: Ні я, ні хтось інший не може її виключити

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написала глава української делегації Єлизавета Ясько.
"Щодо Льовочкіної в делегації в ПАРЄ, або всім хто питає "чому Ясько не виключає Льовочкіну з делегації через її голосування в ПАРЄ".
Відповідно до правил ПАРЄ, кожна делегація національних парламентів створюється за квотним принципом із представників всіх фракцій парламенту. Це є обов‘язковим принципом під час формування делегації, і якщо ця умова порушується - повноваження делегації не затверджуються. Ні я, ні хтось інший не має права включати чи виключати когось із делегації. Адже на роботу в парламентських асамблеях делегують своїх представників політичні партії, які самі визначаються з кандидатами, які представляють їхню політичну силу та аудиторію виборців.
Загальновідомо, яку політичну силу пані Льовочкіна представляє, і яку політику ця сила проводить", - написала вона.
Також Ясько наголосила, що відповідно до принципу вільного мандата, кожен член делегації має право голосувати на власний розсуд, а делегація формується з усіх парламентських сил.
"Я не даватиму оцінку вчинку пані Юлії, це справа її партійних босів та виборців. Зазначу, що решта 11 членів делегації, зокрема і я, проголосували проти усіх рішень щодо повернення Росії в ПАРЄ. Вважаю саме таку позицію політично, юридично і морально правильною", - резюмувала голова постійної делегації України в ПАРЄ.
Як повідомлялося раніше, повноваження РФ у ПАРЄ були підтверджені в повному обсязі. Член української делегації Льовочкіна голосувала на підтримку РФ.
Или память короткая?
Член Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам, Первый заместитель Председателя Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
В январе 2015 года стала первым заместителем украинской делегации в ПАСЕ, председателем которой был выбран депутат от «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев.
читай, не обляпайся
Сестра Левочкина сорвала аплодисменты российской делегации в ПАСЕ
29 января 2015
Левочкина сорвала аплодисменты российской делигации, которая была исключена из ПАСЕ
Народный депутат Сергей Лещенко сообщает о том, что депутат Верховной Рады от Оппозиционного блока Юлия Левочкина выступила в ПАСЕ с заявлением, где раскритиковала Украину за попытки защитить страну от боевиков из России
В частности, сорвав после своего "спича" аплодисменты российской делегации, Левочкина обвинила украинскую власть в попытках построить стену на границе с РФ.
"Наша ассамблея должна противостоять правительству Украины, которое хочет построить стену между Украиной и Россией", - заявила политик.
Также, Левочкина заявила, что украинская власть сегодня настроена вести войну и не хочет мира в Украине.
"Правительством сегодня управляет партия, которая хочет продолжения войны, а секретарь СНБО Турчинов вообще имеет прозвище Кровавый пастор", - сообщила депутат Верховной Рады от Оппозиционного блока.
А ПОСТРАДАЛА РЕПУТАЦИЯ УКРАИНЫ
Потому соображалка работает туго- БЛИН ОНА КУЛЬТУРУ ИЗУЧАЛА 😂😁😂
ПШЛО НА ФЕР , козломордая троляка .
Я ещё должна тебя терпеть на украинских сайтах?
На Гиляку тебя, шоб не мутило воду в Украине, кацапское отродье
Щас кислые щи остынут, поспеши 😁😁😁
Ребята гибли на фронте, ШОБЫ ВЫ УКРАИНУ СДАВАЛИ?
ГНАТЬ ВАС В ШЕЮ НАДО ИЗ УКРАИНЫ, цуки продажные
«»»»При голосовании казламордого ватного пропагандона п. толстого не хотели выбрать - не хватило голосов..
... тогда п#здаватая представительница от Украины Мария Мезенцева предлагает ТАЙНОЕ голосование (когда можно безпалевно выбрать кремлевского лоббиста - и никто не узнает, кто именно отдал свой голос)..
від "Слуги народу" став членом проросійської групи у ПАРЄ
Или это просто сейчас МНЕНИЕ монобольшинства (слуг урода) в правительстве?!